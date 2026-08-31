অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টোল সংগ্ৰহত তৎপৰ কিন্তু পথ মেৰামতিত উদাসীন : গাঁত থকা ঘাইপথৰ কথা-১

অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টোল সংগ্ৰহত তৎপৰ কিন্তু পথ মেৰামতিত উদাসীন : গাঁত থকা ঘাইপথৰ কথা-১
প্ৰতিদিনে টোলগেটত কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ, কিন্তু তাৰ তুলনাত ৰাজপথত সুৰক্ষিত নহয় যাত্ৰী; ৰাইজৰ তীব্ৰ ক্ষোভ, মহাভিযোগ...এই সন্দৰ্ভত দেবেন বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন
Published : August 31, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : August 31, 2026 at 4:34 PM IST
সোণাপুৰ : ৰাজ্যৰ টোলগেটবোৰত নিতৌ বাহনবোৰৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় । এই টোল কৰ দিয়াৰ বিনিময়ত গাড়ীৰ চালক তথা যাত্ৰী সুৰক্ষিত আৰু সুচল পথ লাভৰ অধিকাৰী হয়। কিন্তু সেই অধিকাৰ আপোনাকলোক সকলোৱে পাইছে নে ?
এই সুৰক্ষা বা ঘাইপথত যাত্ৰা কৰাৰ আৰাম এতিয়া কেৱল কাগজতে সীমাবদ্ধ ! এয়া আমাৰ নহয়, এয়া ৰাইজৰ অভিযোগ । ৰাজপথৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত, জৰাজীৰ্ণ পথবোৰ তাৰ উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ । যাৰ পৰিণতিত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথবোৰ মৰণফান্দত পৰিণত হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অৱহেলাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিদিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । কোনোবাই জীৱিকাৰ সন্ধানত, কোনোবাই চিকিৎসাৰ বাবে, কোনোবাই আপোনজনৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে । কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে বা কোনোবা চিৰদিন ঘূণীয়া হ'বলগীয়া হৈছে ।
দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰীৰ শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাই পুনৰ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ কথা উন্মোচন কৰিছে । ক্ষেত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনটো ৰাজপথত থকা গাঁতৰ বাবেই সংঘটিত হোৱাৰ কথা ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে।
দেওবাৰৰ ঘটনাত এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰত যাত্ৰা কৰা ৭ গৰাকী নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, এই ঘটনাত আন কেইবাজনো চিকিৎসাধীন হৈ আছে। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে ৰাইজ তথা বিভিন্ন সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়টো প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে ।
২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ বাগৰিল ট্ৰাক
দেওবাৰে নিশাৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে পুনঃ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। সোমবাৰে পুৱতি নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবেই ধোপগুৰিত ট্ৰাক এখন পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰে।
এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত অঞ্চলটোত বহু সময় ধৰি যান-বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে । ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে উক্ত স্থানত নিতৌ সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । কিন্তু এতিয়ালৈ পথ মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।
দল-সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এনে পৰিস্থিতিত বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা স্থানীয় লোকে ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বৃহত্তৰ ডিমৰীয়া নাগৰিক সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি ৰত্নেশ্বৰ ৰংহাঙে কয়, "বিগত ডেৰ-দুই মাহত সংঘটিত সকলো দুৰ্ঘটনাৰ মূল কাৰণ হৈছে ঘাইপথটোৰ শোচনীয় অৱস্থা । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যোৰাবাটৰ পৰা টোপাতলীলৈ সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত বিভিন্ন স্থানত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
টোলগেট কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত দোষ জাপি তেওঁ লগতে কয়, "টোলগেটবোৰে নিয়মীয়াকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে যদিও পথ মেৰামতিত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । বাৰম্বাৰ আবেদন-নিবেদন জনোৱাৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবেই এনে ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে ।"
ডিমৰীয়া নাগৰিক সুৰক্ষা সমিতি নামৰ সংগঠনটোৱে অতি শীঘ্ৰে পথৰ গাঁতসমূহ মেৰামতিৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনাইছে ।
ইফালে দেওবাৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
Six lives lost at Khetri. A National Highway pothole became a death trap.@NHAI_Official collects toll tax for ‘better roads’— but where is the accountability when potholes claim lives?— Lurinjyoti Gogoi (@lurinjtgogoi) August 30, 2026
Six deaths. Zero excuses. NHAI must answer.
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "ক্ষেত্ৰীত ৬ গৰাকী লোকৰ প্ৰাণ গ'ল । মৰণফান্দৰ ৰূপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা গাঁত । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে উন্নত পথৰ বাবে টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু যেতিয়া এই গাঁতবোৰে প্ৰাণ লয় তেতিয়া জবাবদিহিতা ক'ত ? ৬ জনৰ মৃত্যু । কোনো ৰেহাই নাই । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে উত্তৰ দিব লাগিব ।"
সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাইও এই বিষয়ত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মুক্তি লালুঙে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা সন্দৰ্ভত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰি আহিছিলোঁ । কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰম অৱহেলা আৰু উদাসীনতাৰ বাবেই আজি এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে ।"
তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দুৰ্ঘটনাৰ ভুক্তভোগীসকলক শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনায় । ক্ষেত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ পৰিয়াললৈ ৫০ লাখৰ পৰা ১ কোটি টকালৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে আহতসকলক ২০-৫০ লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও তেওঁ দাবী জনাইছে ।
চৰকাৰে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে যে অসমৰ পথ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট উন্নত হৈছে । শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰি দেশৰ পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে সামাজিক মাধ্যমত অসমৰ ঘাইপথৰ প্ৰশংসা কৰিছিল ।
From Assam’s iconic tea gardens to markets across the Northeast, the Guwahati–Tezpur Corridor will strengthen Assam’s connectivity and support its tea, tourism and trade economy.— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 30, 2026
Read our latest blog: https://t.co/4IyRIMgQjn#BuildingInfrastructure #NationalHighways #Assam… pic.twitter.com/0x1JMKsSvz
পোষ্টটোত মন্ত্ৰালয়ে লিখিছে, "অসমৰ চিনাকি চাহ বাগিচাৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ বজাৰলৈ, গুৱাহাটী-তেজপুৰ কৰিড'ৰে অসমৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে চাহ, পৰ্যটন আৰু বাণিজ্যিক অৰ্থনীতিক সমৰ্থন কৰিব ।"
অসমৰ তুলনাত বাকী ৰাজ্যৰ পথ উন্নত !
চৰকাৰৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাহন চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা থকা দুজন ট্ৰাক চালকে অসমৰ পথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্বীকাৰ কৰিলে ।
তেওঁলোকে কয়, "অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অতি বেয়া । বৰষুণৰ সময়ত পথৰ গাঁত আৰু পিছল অৱস্থাৰ বাবে প্ৰায়ে ব্ৰেকে কাম নকৰা হয়, যিয়ে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বহুগুণে বঢ়াই তোলে ।"
আনহাতে টোলকৰ আদায় দিয়াৰ পিছতো ন্যূনতম সুবিধা বা সুৰক্ষিত পথ নোপোৱাত তেওঁলোকে গভীৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে আৰু কৰ্তৃপক্ষক তৎকালীনভাৱে যান-বাহন চলাচল সুচল কৰি তুলিবলৈ দাবী জনায় ।
এতিয়া স্থানীয় সচেতন লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে প্ৰতিখন টোলগেটে নিতৌ কোটি টকা ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে, সেই ধনেৰে পথৰ মেৰামতি কিয় কৰা নহয়? এফালে বৰ্ধিত হাৰত চৰকাৰে টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰি আছে কিন্তু সেই পথতেই নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।
স্থানীয় লোকে লগতে জনাই যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কেৱল এটা পথ নহয় । ই লাখ লাখ লোকৰ জীৱন-জীৱিকাৰ সংযোগস্থল । সেয়ে টোলকৰ সংগ্ৰহৰ সমান্তৰালকৈ পথৰ মেৰামতি আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাও নিশ্চিত কৰাটো কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব ।
ৰাইজৰ দাবী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ক্ষতিপূৰণ বা তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থাতকৈ আগতে পথৰ গাঁতবোৰ চিনাক্ত কৰি মেৰামতি কৰক ।
বিকাশ ডেকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক :
ক্ষেত্ৰীৰ ট্ৰেভেলাৰ-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৭ জনৰ মৃত্যু, আহত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়ত চিকিৎসাধীন