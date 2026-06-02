মাজুলীত কৃষকৰ হুমুনিয়াহ ! কুইণ্টলে কুইণ্টলে পুখুৰীত পেলালে আলু

২৫-৩০ টকাত বীজ কিনি উৎপাদিত আলু বিক্ৰী কৰিছে ৭-৮ টকাত ।

potatoes are wasted due to lack of storage and market In Majuli,appeal for Cold Storage
মাজুলীত কৃষকৰ হুমুনিয়া ! কুইণ্টলে কুইণ্টলে পুখুৰীত পেলালে আলু
By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 2, 2026 at 6:24 PM IST

মাজুলী: ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীত কৃষি আন্দোলনক আগবঢ়াই নিয়া এগৰাকী আছু নেতা তথা কৃষকৰ চকুৰ পৰা নিগৰিছে চকুলো । এফালে বন্য়হস্তীৰ উপদ্ৰৱ আৰু আনফালে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজত খেতি কৰি ঘৰলৈ ফচল চপোৱাৰ পিছতো কৃষকৰ মুখত নাই হাঁহি ।

নদীদ্বীপ মাজুলীত সংৰক্ষণ আৰু বজাৰৰ অভাৱত আজি কুইণ্টলে কুইণ্টলে উৎপাদিত আলু পুখুৰীত পেলাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে কৃষকে । নদীদ্বীপৰ উৰ্বৰ ভূমিত কঁপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই আলু, ৰঙালাও আদিৰ খেতি কৰিছিল কৃষক দীপাংকৰ ৰাজখোৱাই; কিন্তু আজি সংৰক্ষণৰ উচিত ব্যৱস্থা নথকা বাবে পোকৰ আক্ৰমণত গেলি-পচি নষ্ট হ’ল শ শ কুইণ্টল আলু ।

এইগৰাকী আছু নেতা তথা কৃষকে সদৰী কৰা মতে, তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত কৃষিভূমিত উৎপাদিত শস্য বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে পোৱা নাছিল উপযুক্ত মূল্য । আলু উৎপাদন হোৱাৰ সময়ত বজাৰত মাত্ৰ ৭-৮ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়, য’ত নেকি বীজৰ সময়ত ২৫-৩০ টকা দৰত কিনিবলগীয়া হয় । যাৰ বাবে তেওঁৰ কৃষিভূমিত উৎপাদিত আলুৰ উচিত মূল্য লাভৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ।

উচিত মূল্যৰ আশাত ৰখাই থোৱা এই সমূহ আলু এতিয়া গেলিবলৈ ধৰাত এনেদৰে পেলাবলগীয়া হৈছে ।এইগৰাকী আছু নেতাই কয়, " চৰকাৰে ‘পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ’ বুলি ঢাক ঢোল বজাই থাকে যদিও মাজুলীৰ দৰে কৃষি প্ৰধান অঞ্চলত এটা শীতলীকৰণ ভঁৰাল আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "বন্য়হস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পিছতো মাজুলীৰ প্ৰায়ভাগ কৃষকে খেতি কৰি আলু আৰু ৰঙালাও ঘৰলৈ চপাইছে । যোৱা কিছুদিনৰ পৰা পোকে আলু নষ্ট কৰিছে ।" মাজুলীৰ জনপ্ৰতিনিধি, বিধায়ক তথা কৃষি বিষয়াক অতি শীঘ্ৰে আধুনিক শীতলীকৰণ ভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আছু নেতা তথা কৃষক দীপাংকৰ ৰাজখোৱাই কয়, "কৃষকৰ খেতিপথাৰত উৎপাদিত ফচল যাতে ৬-৭ মাহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত । যেতিয়া বজাৰ মূল্য় বৃদ্ধি পায় তেতিয়া যাতে বিক্ৰী কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্য়ৱস্থা কৰিব লাগে । আশা কৰো নৱনিযুক্ত কৃষিমন্ত্ৰী আৰু প্ৰশাসনে এইক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।"

