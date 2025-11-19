জুবিন গাৰ্গৰ নামত পোষ্টকাৰ্ড মুকলি
বুধবাৰে ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চত এই পোষ্টকাৰ্ড মুকলি কৰা হয় ।
Published : November 19, 2025 at 5:02 PM IST
বৰপেটা: জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় ডাক বিভাগে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিত্ৰ সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড মুকলি কৰে । বুধবাৰে নিশা ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চত এই পোষ্টকাৰ্ড মুকলি কৰা হয় ।
ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ অসম ডাক চক্ৰৰ মুখ্য মহাডাকপাল কৰ্ণেল অৰবিন্দ বাৰ্মাৰ লগতে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি হেমেন দাস আৰু বি এইচ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা লেখক ড৹ ভূষণ চন্দ্ৰ পাঠক আদিয়ে পোষ্টকাৰ্ডখন মুকলি কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্য মহাডাকপাল কৰ্ণেল বাৰ্মাই পোষ্টকাৰ্ড মুকলিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ডাক বিভাগে জুবিন গাৰ্গলৈ যৎসামান্য শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনৰ প্ৰয়াস কৰা বুলি সদৰী কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এক সত্তাৰ আলোকচিত্ৰ সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড প্ৰকাশ কৰি ডাক বিভাগ গৌৰৱান্বিত হোৱা বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শ আছিল সকলোৰে প্ৰতি দয়া আৰু মমতা পোষণ কৰা । তেওঁৰ সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই পোষ্টকাৰ্ড ডাক বিভাগে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে । এই পোষ্টকাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শক ডাক বিভাগে দেশৰ প্ৰতিটো চুক-কোণলৈ লৈ যাব বুলিও মন্তব্য কৰে কৰ্ণেল বাৰ্মাই ।
তেওঁ কয়, ‘‘উপস্থিত ৰাইজ, এয়া ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাক অসমী আইৰ সুপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামত ডাকটিকট মুকলি কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ মই মাত্ৰ তিনিমাহ পূৰ্বে অসমলৈ আহিছো ৷ ইয়ালৈ অহাৰ আগত মাথোঁ জানিছিলো যে জুবিন গাৰ্গে কেৱল বিবাহৰ লগত জড়িত গীতসমূহহে গাইছিল আৰু তেওঁক দুই-তিনিবাৰ টিভিত দেখিছিলো ৷ ইয়ালৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, তাৰে পিছৰ দিনটোত মই যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলো আৰু সহকৰ্মীসকলক সাক্ষাৎ কৰিছিলো, দেখিছিলো যে প্ৰত্যেকৰে চকুত চকুপানী, আবেগিক কণ্ঠ ৷ আনকি শোকসভা পতাৰ সময়ত দুশ লোকৰ চকুৰে চকুপানী বৈ আছিল ৷ সিদিনাহে মই বুজিছিলো যে জুবিন দা অসমৰ বাবে কি, দেশৰ বাবে কি আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে কি ৷ ইয়াৰ লগে লগে মই জুবিন দাৰ বিষয়ে জানিবলৈ, পঢ়িবলৈ, শিকিবলৈ আৰু শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো ৷ ইয়াৰ পিছতে মই বুজি উঠিলো যে জুবিন গাৰ্গ কিমান মহান শিল্পী ৷ মহান গায়কৰ লগতে যি গুণৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ মহান হৈ পৰিছিল, সেয়া হৈছে সকলোৰে সৈতে মানৱীয় সম্পৰ্ক গঢ়িব পৰা গুণ, সকলোকে কৰা সহায়, মানৱীয় মূল্যবোধ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদি গুণৰ সৈতে কৰা কাম আৰু আস্থা ৷’’
‘‘মানৱীয় গুণসমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ গুণটো হৈছে প্ৰেম, যি ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত ৷ আমাৰ উত্তৰ ভাৰতত কয় যে যিজনে প্ৰেমৰ মূল্য বুজি পায়, তেওঁ সকলোতকৈ বেছি জ্ঞানী ৷ জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত মই যি দেখিছিলো, সেয়া আছিল তেওঁ প্ৰতিটো জীৱ-জন্তুকে সমভাৱে মৰম কৰিছিল ৷ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, নিৰ্বিশেষে সকলোকে তেওঁ মৰম কৰিছিল ৷ আমি আজি যি ডাকটিকট মুকলি কৰিবলৈ লৈছোঁ, সেয়া তেওঁৰ এনে মনোভাৱৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া ইয়ে বিশ্বৰ চুকে-কোণে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰেমক বিয়পাই দিব ৷ বিশ্বই জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিক এনেদৰে সোঁৱৰণ কৰিব’’ - বুলি তেওঁ কয় ৷
