জুবিন গাৰ্গৰ নামত পোষ্টকাৰ্ড মুকলি

বুধবাৰে ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চত এই পোষ্টকাৰ্ড মুকলি কৰা হয় ।

POSTCARD OF ZUBEEN GARG
ভাৰতীয় ডাক বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read
বৰপেটা: জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় ডাক বিভাগে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিত্ৰ সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড মুকলি কৰে । বুধবাৰে নিশা ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চত এই পোষ্টকাৰ্ড মুকলি কৰা হয় ।

ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ অসম ডাক চক্ৰৰ মুখ্য মহাডাকপাল কৰ্ণেল অৰবিন্দ বাৰ্মাৰ লগতে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি হেমেন দাস আৰু বি এইচ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা লেখক ড৹ ভূষণ চন্দ্ৰ পাঠক আদিয়ে পোষ্টকাৰ্ডখন মুকলি কৰে ।

৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চত এই পোষ্টকাৰ্ড মুকলি (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্য মহাডাকপাল কৰ্ণেল বাৰ্মাই পোষ্টকাৰ্ড মুকলিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ডাক বিভাগে জুবিন গাৰ্গলৈ যৎসামান্য শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনৰ প্ৰয়াস কৰা বুলি সদৰী কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এক সত্তাৰ আলোকচিত্ৰ সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড প্ৰকাশ কৰি ডাক বিভাগ গৌৰৱান্বিত হোৱা বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শ আছিল সকলোৰে প্ৰতি দয়া আৰু মমতা পোষণ কৰা । তেওঁৰ সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই পোষ্টকাৰ্ড ডাক বিভাগে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে । এই পোষ্টকাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শক ডাক বিভাগে দেশৰ প্ৰতিটো চুক-কোণলৈ লৈ যাব বুলিও মন্তব্য কৰে কৰ্ণেল বাৰ্মাই ।

তেওঁ কয়, ‘‘উপস্থিত ৰাইজ, এয়া ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাক অসমী আইৰ সুপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামত ডাকটিকট মুকলি কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ মই মাত্ৰ তিনিমাহ পূৰ্বে অসমলৈ আহিছো ৷ ইয়ালৈ অহাৰ আগত মাথোঁ জানিছিলো যে জুবিন গাৰ্গে কেৱল বিবাহৰ লগত জড়িত গীতসমূহহে গাইছিল আৰু তেওঁক দুই-তিনিবাৰ টিভিত দেখিছিলো ৷ ইয়ালৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, তাৰে পিছৰ দিনটোত মই যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলো আৰু সহকৰ্মীসকলক সাক্ষাৎ কৰিছিলো, দেখিছিলো যে প্ৰত্যেকৰে চকুত চকুপানী, আবেগিক কণ্ঠ ৷ আনকি শোকসভা পতাৰ সময়ত দুশ লোকৰ চকুৰে চকুপানী বৈ আছিল ৷ সিদিনাহে মই বুজিছিলো যে জুবিন দা অসমৰ বাবে কি, দেশৰ বাবে কি আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে কি ৷ ইয়াৰ লগে লগে মই জুবিন দাৰ বিষয়ে জানিবলৈ, পঢ়িবলৈ, শিকিবলৈ আৰু শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো ৷ ইয়াৰ পিছতে মই বুজি উঠিলো যে জুবিন গাৰ্গ কিমান মহান শিল্পী ৷ মহান গায়কৰ লগতে যি গুণৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ মহান হৈ পৰিছিল, সেয়া হৈছে সকলোৰে সৈতে মানৱীয় সম্পৰ্ক গঢ়িব পৰা গুণ, সকলোকে কৰা সহায়, মানৱীয় মূল্যবোধ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদি গুণৰ সৈতে কৰা কাম আৰু আস্থা ৷’’

‘‘মানৱীয় গুণসমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ গুণটো হৈছে প্ৰেম, যি ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত ৷ আমাৰ উত্তৰ ভাৰতত কয় যে যিজনে প্ৰেমৰ মূল্য বুজি পায়, তেওঁ সকলোতকৈ বেছি জ্ঞানী ৷ জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত মই যি দেখিছিলো, সেয়া আছিল তেওঁ প্ৰতিটো জীৱ-জন্তুকে সমভাৱে মৰম কৰিছিল ৷ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, নিৰ্বিশেষে সকলোকে তেওঁ মৰম কৰিছিল ৷ আমি আজি যি ডাকটিকট মুকলি কৰিবলৈ লৈছোঁ, সেয়া তেওঁৰ এনে মনোভাৱৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া ইয়ে বিশ্বৰ চুকে-কোণে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰেমক বিয়পাই দিব ৷ বিশ্বই জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিক এনেদৰে সোঁৱৰণ কৰিব’’ - বুলি তেওঁ কয় ৷

HOWLY RAAS MAHOTSAV 2025
ZUBEEN GARG BIRTHDAY
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIA POST
POSTCARD OF ZUBEEN GARG

