ধেমাজিত ড্ৰোণেৰে ডাকসেৱা : পদূলিত ডাকোৱালৰ চাইকেলৰ টিলিঙা নাবাজে, ড্ৰোণহে নামিব
অসমত ৪০টা ডাকঘৰত আৰম্ভ হ'ব এই সেৱা । অসম আৰু হিমাচল প্ৰদেশত এই সেৱাৰ পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছে ।
Published : October 2, 2026 at 11:07 AM IST
ধেমাজি : "চিঠিৰ বোজা মই
পিঠিত বান্ধি লৈ
পৰৰ চেনেহ কঢ়িয়াওঁ ।
মোৰহে চেনেহীয়ে
কিনো ভাবিছে
তাৰ একো গমকে নাপাওঁ ।।"
আনৰ মনৰ খবৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা ডাকোৱালে চিঠিখন আনিব বুলি অপেক্ষা কৰাৰ দিন উকলিল । ডাকোৱালে এতিয়াৰে পৰা ডাক টোপোলা পিঠিত লৈ ঘৰে ঘৰে যাব নালাগে ।
কাৰণ ডাকঘৰত ডিজিটেল সেৱা আৰম্ভ হোৱাত এতিয়া কোনোৱে চিঠিখনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিব নালাগে । মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতেই এটা ডাকঘৰৰ পৰা আন এটা ডাকঘৰলৈ ড্ৰোণৰ সহায়ত চিঠিৰ টোপোলা প্ৰৰণ কৰাটো সম্ভৱ হৈছে ।
ডাকঘৰত ড্ৰোণ সেৱা আৰম্ভ
দেশৰ দূৰৱৰ্তী আৰু দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত দ্ৰুতগতিত চিঠি আৰু টোপোলা প্ৰেৰণৰ বাবে ডাক বিভাগে ড্ৰোণ সেৱা আৰম্ভ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ডাক বিভাগটোক ডিজিটেলাইজ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই অসম আৰু হিমাচল প্ৰদেশত এই সেৱাৰ পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছে ।
অসমত হাজোৰ পিছত এইবাৰ এনে সেৱা ধেমাজি মুখ্য ডাকঘৰতো আৰম্ভ কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে এই সেৱা আৰম্ভ কৰা হয় । দুৰ্গম অঞ্চলৰ পোষ্ট মাষ্টৰৰ চোতালত ড্ৰোণে চিঠিৰ টোপোলা দিব ।
অসম-হিমাচল প্ৰদেশত পাইলট প্ৰজেক্ট
ভাৰতীয় ডাক বিভাগে ড্ৰোণ লজিষ্টিক কোম্পানী স্কাই এয়াৰ মবিলিটিৰৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি অসম আৰু হিমাচল প্ৰদেশত এই সেৱাৰ পাইলট প্ৰজেক্ট মুকলি কৰাৰ পিছত ধেমাজিয়ে সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত ধেমাজি মুখ্য ডাকঘৰৰ অধীক্ষক হীৰেন গগৈয়ে কয়, " ধেমাজি মুখ্য ডাকঘৰৰ বাবে এক গৌৰৱৰ দিন । অসমত ড্ৰোণৰ সহায়ত ডাক টোপোলা প্ৰেৰণ কৰা ধেমাজি হৈছে দ্বিতীয় মুখ্য ডাকঘৰ । ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী সংমণ্ডলত হাজোৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ডাক বিভাগটোক ডিজিটেলাইজ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । যোগাযোগ আৰু চিঠি প্ৰেৰণৰ ক্ষেত্ৰত আন বিভাগৰ সৈতে যাতে খোজত খোজ মিলাই যাব পাৰে এয়া হৈছে তাৰেই এক পদক্ষেপ ।"
এতিয়াৰে পৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ লগতে বানপানী অধ্যুষিত অঞ্চল, পথ যোগাযোগ নথকা গাঁৱৰ লোকেও ডাক যোগে অহা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকোনো চিঠি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ ঘৰৰ চোতালতে ল'ব পাৰিব ।
শেহতীয়াকৈ ধেমাজি সদৰ মুখ্য ডাকঘৰত ড্ৰোণ যোগে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ ডাক সেৱা আনুষ্ঠানিক ভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজি মুখ্য ডাকঘৰত ডাকঘৰৰ অধীক্ষক হীৰেন গগৈয়ে এই সেৱা মুকলি কৰে । এই পদ্ধতিৰে ১২কিলোমিটাৰ দুৰত্ব যাবলৈ মাত্ৰ পাঁচ মিনিট লাগিব । মুকলি কৰাৰ পিছতে অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, “ধেমাজি-ডিব্ৰুগড় ডাক চক্ৰৰ অধীনত ধেমাজি মুখ্য ডাকঘৰৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'ব লাগিব ৷ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি খোজত খোজ মিলাই ডাক সেৱা আগবাঢ়ি যোৱাৰ এয়া এক প্ৰচেষ্টা ।"
অসমত ৪০টা ডাকঘৰৰ লগতে ধেমাজিত বানাক্ৰান্ত ঠাই হিচাপে চৰকাৰ আৰু ডাক বিভাগৰ পৰা এই ড্ৰোণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে চিনাক্ত কৰা হৈছে । ধেমাজি মুখ্য ডাকঘৰৰ অধীনত ১০টা উপ-ডাকঘৰলৈ ড্ৰোণ যোগে ডাক সেৱা পৰিচালনা কৰিব বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক:ৰঙা চিঠিৰ বাকচ আকৃতিৰ ডাকঘৰে কৰি তুলিছে নষ্টালজিক, লাখ লাখ মূল্যৰ ডাকটিকট বিক্ৰী
তিনিটা দশকৰো অধিক কালজুৰি কেৱল হাঁহিকেই বিলাই ফুৰা মানুহজনক জানো আহক