প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টলৈ অহাৰ পূৰ্বে জানি লওঁক এইকেইটা কথা...
খানাপাৰালৈ প'ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিম বুলি ভাবিছে যদি কোনটো পথেৰে আহিব, ক'ত ৰাখিব বাহনখন ?
Published : December 7, 2025 at 1:49 PM IST
গুৱাহাটী : অসমলৈ আহিব বিশ্ববিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আমেৰিকান প'পষ্টাৰ প'ষ্ট মেলন । গুৱাহাটীত ৮ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শিল্পীগৰাকীৰ কনচাৰ্ট । খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পীগৰাকীয়ে । অসম চৰকাৰৰ কনৰ্চাট টুৰিজিম পলিচীৰ অধীনত বুক মাই শ্ব'ই আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ বাবে যান-বাহন চলাচলত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ।
শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত মহানগৰৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । তেওঁ কয়, "৮ ডিচেম্বৰৰ আবেলি ৩.৩০ বজাৰ পৰা খেলপথাৰৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । গুৱাহাটীবাসী অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ ন' পাৰ্কিং জ'ন কৰা হৈছে ।
ক'ত ক'ত থাকিব 'NO PARKING ZONE'-
- জি এছ ৰোডৰ ছয় মাইলৰ পৰা খানাপাৰালৈকে 'NO PARKING ZONE' থাকিব
- ছয় মাইলৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিলৈ দুয়োফালে থাকিব 'NO PARKING ZONE'
- জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা ত্ৰিপুৰা গলিলৈ 'NO PARKING ZONE'
- জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা এ পি এ চি বিল্ডিঙলৈ দুয়োকাষে 'NO PARKING'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
- ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ত্ৰিপুৰা গলিৰ পৰা খানাপাৰালৈ ছাৰ্ভিছ লেন আৰু মূল পথত 'NO PARKING ZONE'
- খানাপাৰা ৰটাৰীৰ পৰা পিংকু কাটিঙলৈ দুয়োফালে পাৰ্কিং নিষিদ্ধ
- খানাপাৰা ৰটাৰীৰ পৰা গ্ৰীণউড ৰিজ'ৰ্টলৈ দুয়োফালে পাৰ্কিং নিষিদ্ধ
ক'ত ক'ত কৰা হৈছে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা
- কনচাৰ্ট উপভোগ কৰিবলৈ গণেশগুৰি দিশৰ পৰা জি এছ ৰোডেৰে অহা দৰ্শকসকলে পশু চিকিৎসা ফাৰ্ম গেট, কৃষি বিভাগৰ চৌহদত, জ্যোতি-বিষ্ণু অডিট'ৰিয়াম, পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় চৌহদত পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব
- সোণাপুৰ-যোৰাবাট দিশৰ পৰা অহা দৰ্শকৰ বাহনবোৰৰ বাবে খানাপাৰাৰ ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰ'ল পাম্প, মুকুত পাৰ্কিং, বশিষ্ঠ মন্দিৰ পথত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
- ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ/বেলতলা/জয়ানগৰ চাৰিআলি/হাতীগাঁও দিশৰ পৰা অহা দৰ্শকসকলে ত্ৰিপুৰা গলি, বালুঘাট, পাতৰকুছি, বশিষ্ঠ মন্দিৰ পথ, কামাখ্যা কাটা, কে ভি খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজহুৱা সহযোগ আৰু শিশু বিকাশ প্ৰতিষ্ঠান, জুডিঅ' শ্বৰুমৰ ওচৰত, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপত আৰু অসম ৱেৰ হাউচ কৰ্প'ৰেচন, বি এম ডব্লিউ ছাৰ্ভিছ চেণ্টাৰৰ ওচৰত পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব
- দুচকীয়া বাহনৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ স্থান - বেলতলা বিহুতলী, পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় চৌহদ, কিৰ্লস্কাৰ হাইব্ৰীড ইঞ্জিনিয়াৰিং, জয়ানগৰ, স্মাৰ্ট বজাৰৰ ওচৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব
যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে জনোৱা মতে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ পাৰ্কিঙৰ সবিশেষ জানিবলৈ লোকসকলে যান-বাহন আৰক্ষীৰ ফেচবুক পেজ চাব পাৰিব ।
যান-বাহন চলাচলৰ নিৰ্দেশনা :
সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক, মালবাহী বাহন আৰু মন্থৰ গতিৰ বাহনৰ চলাচলত পুৱা ১০ বজাৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে । ছয়মাইল উৰণসেতুৰ পৰা খানাপাৰা ৰটাৰীলৈ, ছয়মাইলৰ উৰণসেতুৰ তলৰ পৰা জয়ানগৰ হৈ বালুঘাট ত্ৰিপুৰা গলিলৈ । আনহাতে বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিলৈ, জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা এ পি এছ চি পইণ্টলৈ, খানাপাৰা ৰটাৰীৰ পৰা বশিষ্ঠৰ উৰণসেতুৰ তললৈ দুয়োদিশে আৰু ত্ৰিপুৰা গলিৰ পৰা খানাপাৰা ৰটাৰীলৈ সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক মালবাহী বাহন আৰু মন্থৰ গতিৰ বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ।
ইফালে এই নিষেধাজ্ঞাবোৰ জৰুৰীকালীন বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব ।
অনুষ্ঠানলৈ লগত নিব নোৱাৰিব এইসমূহ সামগ্ৰী
দৰ্শকে অনুষ্ঠানৰ ভিতৰলৈ পানী বটল, বেগ আদি লৈ যাব নোৱাৰিব । ভিতৰত বিনামূলীয়া পানী আৰু ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা থাকিব । প্ৰৱেশৰ বাবে বহুকেইখন প্ৰৱেশদ্বাৰ থাকিব । অনুষ্ঠানত ২০-২২ হাজাৰ দৰ্শক উপস্থিত থাকিব বুলি অনুমান কৰিছে বুক মাই শ্ব'ৰ বিষয়াসকলে ।
