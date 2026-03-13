অপেক্ষাৰ অন্ত ! আগন্তুক পাঁচ দিনত ৰাজ্যত ধুমুহা-বৰষুণৰ সম্ভাৱনা
১৭ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বতাহ , বিজুলী , বজ্ৰপাত হোৱাৰ আশংকা ।
Published : March 13, 2026 at 11:12 AM IST|
Updated : March 13, 2026 at 11:41 AM IST
গুৱাহাটী: অৱশেষত অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল । ৰাজ্য়ৰ বতৰ বিজ্ঞানে দিছে এই বাৰ্তা ৷ বিগত পাঁচ-ছয় মাহ ধৰি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল এজাক বৰষুণৰ বাবে । ধূলিৰে ধূসৰিত পৰিৱেশৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ সকলোৱে এজাক বৰষুণৰ বাবে বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল । এনে অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে আনকি ঠায়ে ঠায়ে ভেকুলীৰ বিয়াৰো আয়োজন কৰে ।
অৱষেশত যেনিবা সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা শুনিলে বৰুণ দেৱতাই । ধৰালৈ নামি আহিল সকলোৱে বিচৰা এজাক বৰষুণ । এছাটি বতাহে কোবাই যোৱাত সকলোৱে যেন ঈষৎ ঠাণ্ডাও অনুভৱ কৰিছে ।
যোৱা নিশাৰে পৰা ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে বতাহ-বৰষুণ । অহা পাঁচ দিনলৈ ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ বিজুলী-ঢেৰেকণি হোৱাৰ সতৰ্কবাণী শুনাইছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই । অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ঠাইত ধুমুহা-বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।
গুৱাহাটী মহানগৰী চাৰিদিনলৈ হ'ব বৰষুণ :
বতৰ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ১৩ মাৰ্চৰ পৰা ১৭ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বতাহ , বিজুলী , বজ্ৰপাত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ইফালে, ১৮ আৰু ১৯ মাৰ্চৰ পৰা বতৰৰ অৱস্থা কিছু উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিদিনলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলবোৰত বৰষুণ হোৱাৰ লগতে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৩০ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ !
ইয়াৰ মাজতেই আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰা মতে, ১৩-১৬ মাৰ্চলৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক । তাৰ বিপৰীতে ১৭–১৮ মাৰ্চত আংশিকভাৱে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব । এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলবোৰৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা প্ৰায় ২৫ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা ৩০ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব । সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা প্ৰায় ১৮ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা ২২ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বিজুলী ঢেৰেকণিৰে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে । প্ৰায় ছয় মাহৰ পিছত বৰষুণজাক অহাত মহানগৰবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিঃশ্বাস পেলাইছে । শুকান বতৰ হোৱাৰ লগতে মহানগৰীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা চৰকাৰী- বেচৰকাৰী নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ফলত মহানগৰীখনৰ ধূলিৰে ধূসৰিত হৈ পৰিছিল । বৰষুণজাক অহাৰ ফলত ধূলি কমি যোৱাৰ লগতে প্ৰকৃতিও সজীৱ হৈ পৰিছে ।