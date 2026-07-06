উৎকট গৰমত বিপর্যস্ত জনজীৱন: অসমত কেতিয়া মুষলধাৰে বৰষুণ ?

উৎকট গৰমত বিপর্যস্ত জনজীৱন: অসমত কেতিয়া মুষলধাৰে বৰষুণ ?
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিলে বতৰৰ আগজাননী ।
Published : July 6, 2026 at 6:00 PM IST
গুৱাহাটী: গ্রীষ্ম প্রবাহে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । উৎকট গৰমত বিপর্যস্ত হৈছে জনজীৱন । গৰমে স্পৰ্শ কৰিছে ৩৮ ডিগ্রী চেলছিয়াছৰ ঘৰ; কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত আগন্তুক পাঁচদিনত বৰষুণৰ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ।
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি, অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মধ্যমীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তদুপৰি ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ সৈতে ধুমুহা অহাৰো আশংকা কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডঃ সঞ্জয় অ'নেইল শ্ব'ৱে কয়, "অহা পাঁচদিনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেই অনুসৰি আজিৰ দিনটোত মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডৰ অধিকাংশ ঠাইত মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে অসম, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সৰহসংখ্যক স্থানত বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে । তদুপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু অংশত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ সৈতে বৰষুণ হ’ব পাৰে । বিশেষভাৱে অসম, অৰুণাচল, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কোনো কোনো স্থানত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ আছে ।"
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে কাইলৈ (মঙলবাৰ) অসম আৰু মেঘালয়ৰ অধিকাংশ ঠাইত মধ্যমীয়া বৰষুণ হ’ব পাৰে । অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সৰহভাগ অঞ্চলতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ভিতৰৰে দুই-এক স্থানত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে । তৃতীয় দিনটোত অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়ৰ অধিকাংশ ঠাইত মধ্যমীয়া বৰষুণ হ’ব । একেদৰে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰো বিভিন্ন স্থানত মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আনহাতে চতুৰ্থ দিনটোত অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ৰ বেছিভাগ অংশতে মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ অধিকাংশ অঞ্চলত মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পঞ্চমটো দিনত মেঘালয়ৰ সৰহভাগ ঠাইত মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । একেদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰো অধিকাংশ স্থানতে বৰষুণৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক:গৰমৰ বাবে চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ কামৰ সময় সাল-সলনিৰ দাবী আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ