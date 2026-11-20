বনভোজকাৰীৰ বাবে প’ৰ্টেল : জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ অনুৰোধ
ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে জনোৱা মতে এইবাৰ বনভোজলৈ যোৱাসকলে এটা বিশেষ পৰ্টেলত নিজৰ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব ৷
Published : November 20, 2026 at 12:40 PM IST
গুৱাহাটী: কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগক ৷ ইতিমধ্যে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যান-বাহন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে ৷ তাৰ মাজতে পৰিবহণ বিভাগে কৰা এক ঘোষণাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে ৷
শীত সোমোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যত বনভোজৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছে ৷ পৰিয়াল তথা বন্ধু-বৰ্গৰ সৈতে মিলি আনন্দ-স্ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে বনভোজলৈ যায় বিভিন্নজন ৷ কিন্তু এই বনভোজৰ সময়ত নিচাসক্ত হৈ বহুতেই দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় ৷ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে এইবাৰ বনভোজকাৰীলৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে ৷
ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে জনোৱা মতে এইবাৰ বনভোজলৈ যোৱা সকলে এটা বিশেষ পৰ্টেলত নিজৰ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব ৷ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমত বিষয়টোক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে ৷ বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছে যে এতিয়া মুকলিকৈ আনন্দ কৰিবলৈও চৰকাৰৰ অনুমতি ল’ব লাগিব নেকি ? বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত এক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অনুৰূপধৰণে তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
আমি বনভোজ খাবলৈ কি চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি ল'ম নেকি ? প্ৰশ্নটো আপোনাৰ মনতো হ'ব পাৰে...৷
শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনভোজৰ বতৰো আৰম্ভ হয় । পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱ আৰু আপোনজনৰ সৈতে এই আনন্দৰ যাত্ৰা যাতে কাৰো বাবে আজীৱন বেদনা আৰু শোকৰ কাৰণ হৈ নপৰে, সেই কথাও আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত ।
বনভোজৰ বতৰত ৰাজ্যত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায় । বহুতে দূৰৈৰ বনভোজস্থলীলৈ সোনকালে উপস্থিত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে নিশাৰ ভাগতেই অথবা পুৱতি নিশা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । বিশেষকৈ পুৱতি নিশা ৩-৪ বজাৰ সময়ছোৱাত এনে যাত্ৰাৰ প্ৰৱণতা দেখা যায় । শীতকালত এই সময়ছোৱাত কুঁৱলীৰ বাবে পথৰ দৃশ্যমানতা যথেষ্ট হ্ৰাস পায় । এনে পৰিস্থিতিত সামান্য অসাৱধানতা, অধিক গতি অথবা চালকৰ অলপ টোপনিয়েও ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ ল’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি বনভোজৰ আনন্দত মদ্যপান কৰি বাহন চলোৱা, নিৰ্ধাৰিত গতিসীমা অতিক্ৰম কৰা, বাহনত আসনৰ ক্ষমতাতকৈ অধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া আৰু যান-বাহন আইন অৱজ্ঞা কৰাও দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ হৈ পৰে ।
এই সকলো দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পথ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে---
- পুৱতি নিশাৰ যাত্ৰা পৰিহাৰ
- বিশেষ প'ৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা
- মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা
সেয়ে বনভোজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বাহনৰ ব্ৰেক, টায়াৰ, লাইট আৰু অন্যান্য যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰক । বাহনৰ অনুমোদিত আসনসংখ্যাতকৈ অধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিনিব । কুঁৱলীৰ সময়ত গতি হ্ৰাস কৰক, আন বাহনৰ পৰা পৰ্যাপ্ত দূৰত্ব বজাই ৰাখক আৰু দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কম হ’লে নিৰাপদ স্থানত ৰৈ বতৰ উন্নত হোৱালৈ অপেক্ষা কৰক । দীঘলীয়া যাত্ৰাত চালকক জিৰণি দিয়ক আৰু গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ম’বাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব । আপুনি নিৰাপদে ঘৰলৈ উভতি অহাটোৱেই আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ আনন্দ ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অনুৰোধৰ পাছত এতিয়া পৰিবহণ বিভাগৰ এই আহ্বানক ৰাইজে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া অৱশ্যেই লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এছ অ’ পি জাৰি পৰিবহণ বিভাগৰ : জানি লওক কি আছে নিৰ্দেশনাত