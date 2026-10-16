ETV Bharat / state

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক'

কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত শিশুসকলৰ মাজত প্ৰসিদ্ধ আৰু জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' ৷

Durga Puja 2026
কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2026 at 10:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সৰ্বত্রে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । শুকুৰবাৰে ষষ্ঠিৰ দিনা যুৰীয়া বেলেৰে বৰণ কৰি মহিষমৰ্দিনী দশভূজা দেৱী দুৰ্গাক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰস্তুতি আৰু ব্যস্ততাৰ অন্ত পেলাই সকলোৱে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ বাবে সাজু হৈছে ।

ইফালে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক চমক দিয়াৰ বাবে পূজা মণ্ডপসমূহ সাজু হৈ উঠিছে । মণ্ডপে মণ্ডপে এতিয়া চমক সৃষ্টিৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা । ব্যতিক্ৰম নহয় ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী । গুৱাহাটী মহানগৰীত পাঁচ শতাধিক ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যকতে চমক সৃষ্টিৰ প্ৰতিযোগিতা ।

Durga Puja 2026
পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক চমক দিয়াৰ বাবে পূজা মণ্ডপসমূহ সাজু (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীত প্ৰত্যেক বছৰে ব্যতিক্ৰমী 'আৰ্হিৰে' পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা এখন পূজাস্থলী হৈছে কালাপাহাৰৰ ভৈৰৱতলা । কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ এইবাৰৰ আৰ্হি হৈছে শিশুসকলৰ মাজত প্ৰসিদ্ধ আৰু জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' ।

'দ্য জংগল বুক' কাৰ্টুন হৈছে অত্যন্ত জনপ্ৰিয় এটা এনিমেটেড ধাৰাবাহিক । 'দ্য জংগল বুক'ত ভাৰতৰ অৰণ্যত পশুপক্ষীৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা মোগলি নামৰ এটা সৰু ল'ৰাৰ ৰোমাঞ্চকৰ অভিযান দেখুওৱা হয় । ৯০ৰ দশকত দূৰদৰ্শনত প্ৰচাৰিত এই ধাৰাবাহিক আমাৰ দেশত আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় আছিল ।

Durga Puja 2026
কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ 'জংঘল জংঘল বাত চলি হ্যে' গানটো আজিও বহু লোকৰ শৈশৱৰ এক মধুৰ স্মৃতি । বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ আধুনিক থ্ৰী-ডি এনিমেটেড সংস্কৰণো দেখিবলৈ পোৱা যায় । এই জংগল বুকক এইবাৰ থীম হিচাপে লৈ কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলা পূজা কমিটীয়ে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিছে । য'ত এটা গুহাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যাব 'দ্য জংগল বুক'ৰ মোগলি, বালু, বাঘীৰা, শ্বেৰ খান আদি চৰিত্র । এই পূজাস্থলীয়ে শিশুসকলক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীত তেলেংগানাৰ 'স্বৰ্ণগিৰি' মন্দিৰ

লগতে পঢ়ক : ৰজাদিনীয়া ঐতিহ্য সাবটি ১৩৭ বছৰত ভৰি দিলে মহানগৰীৰ এইখন বিশেষ পূজাই

পূজাৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলা দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ সম্পাদক উদীত দেৱৰে আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছিল । সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "এইবাৰ আমাৰ দুৰ্গা পূজাই ৫০ বছৰত ভৰি দিলে । আমি এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিছো । এইবাৰ আমাৰ থীম হিচাপে শিশুসকলৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন শ্ব' 'দ্য জংগল বুক'ক আৰ্হি হিচাপে লৈছো ।’’

কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' (ETV Bharat Assam)

উদীত দেৱে কয়, ‘‘আমাৰ মণ্ডপ জংগল বুকৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো । প্ৰকৃতিক আমি ইয়াত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছো । এই ধৰাত জীৱ-জন্তু, প্ৰকৃতি আৰু মানৱৰ সমন্বয়ৰ সহাৱস্থানক আমি ফুটাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছো । মানুহ যাতে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হয় তাৰেই কামনাৰে আমি আমাৰ থীমটো দাঙি ধৰিছো । আমি এটা বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছো ।"

Durga Puja 2026
কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ ইয়াত পূজাপ্ৰেমী ৰাইজে জংগল বুক কাৰ্টুনৰ সেই পৰিৱেশটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব । ভালু, বাঘীৰা, শ্বেৰ খান আদি চৰিত্র দেখিবলৈ পাব । আমি এই মণ্ডপটোৰে শিশুসকলক জংগল বুকৰ এটা বাস্তৱ ৰূপ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো । মণ্ডপত বাঁহ-বেত আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।’’

উদীত দেৱে কয়, ‘‘আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছো । প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি হোৱা কোনো সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা নাই । এই গোটেই থীমটো স্থনীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আনহাতে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আমি থীমৰ সৈতে ৰজিতা খুৱাই নিৰ্মাণ কৰিছো ।‍ আমাৰ এইবাৰৰ পূজাৰ বাজেট ৩০ লাখ টকাৰ অধিক ধাৰ্য কৰা হৈছে ।’’

Durga Puja 2026
ভৈৰৱতলাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত সজ্জিত শিশুসকলৰ মাজত প্ৰসিদ্ধ আৰু জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পূজাৰ কেউদিনত তিনি-চাৰি হাজাৰ লোকক ভোগ প্ৰদান কৰা হয় । প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট জনসমাগম হয় । এইবাৰো দৈনিক লাখৰ ওপৰত জনসমাগম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : যোৰহাটত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ, জগন্নাথ পুৰীৰ পৰা আদিযোগীলৈকে...

লগতে পঢ়ক : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীৰ পুখুৰীপাৰত উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান

TAGGED:

কালাপাহাৰত দ্য জংগল বুক
মহিষমৰ্দিনী দশভূজা দেৱী দুৰ্গা
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬
জংঘল জংঘল বাত চলি হ্যে
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.