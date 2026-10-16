শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক'

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক'
কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত শিশুসকলৰ মাজত প্ৰসিদ্ধ আৰু জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' ৷
Published : October 16, 2026 at 10:47 PM IST
গুৱাহাটী : সৰ্বত্রে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । শুকুৰবাৰে ষষ্ঠিৰ দিনা যুৰীয়া বেলেৰে বৰণ কৰি মহিষমৰ্দিনী দশভূজা দেৱী দুৰ্গাক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰস্তুতি আৰু ব্যস্ততাৰ অন্ত পেলাই সকলোৱে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ বাবে সাজু হৈছে ।
ইফালে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক চমক দিয়াৰ বাবে পূজা মণ্ডপসমূহ সাজু হৈ উঠিছে । মণ্ডপে মণ্ডপে এতিয়া চমক সৃষ্টিৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা । ব্যতিক্ৰম নহয় ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী । গুৱাহাটী মহানগৰীত পাঁচ শতাধিক ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যকতে চমক সৃষ্টিৰ প্ৰতিযোগিতা ।
গুৱাহাটীত প্ৰত্যেক বছৰে ব্যতিক্ৰমী 'আৰ্হিৰে' পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা এখন পূজাস্থলী হৈছে কালাপাহাৰৰ ভৈৰৱতলা । কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ এইবাৰৰ আৰ্হি হৈছে শিশুসকলৰ মাজত প্ৰসিদ্ধ আৰু জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক' ।
'দ্য জংগল বুক' কাৰ্টুন হৈছে অত্যন্ত জনপ্ৰিয় এটা এনিমেটেড ধাৰাবাহিক । 'দ্য জংগল বুক'ত ভাৰতৰ অৰণ্যত পশুপক্ষীৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা মোগলি নামৰ এটা সৰু ল'ৰাৰ ৰোমাঞ্চকৰ অভিযান দেখুওৱা হয় । ৯০ৰ দশকত দূৰদৰ্শনত প্ৰচাৰিত এই ধাৰাবাহিক আমাৰ দেশত আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় আছিল ।
ইয়াৰ 'জংঘল জংঘল বাত চলি হ্যে' গানটো আজিও বহু লোকৰ শৈশৱৰ এক মধুৰ স্মৃতি । বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ আধুনিক থ্ৰী-ডি এনিমেটেড সংস্কৰণো দেখিবলৈ পোৱা যায় । এই জংগল বুকক এইবাৰ থীম হিচাপে লৈ কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলা পূজা কমিটীয়ে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিছে । য'ত এটা গুহাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যাব 'দ্য জংগল বুক'ৰ মোগলি, বালু, বাঘীৰা, শ্বেৰ খান আদি চৰিত্র । এই পূজাস্থলীয়ে শিশুসকলক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিব ।
পূজাৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলা দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ সম্পাদক উদীত দেৱৰে আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছিল । সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "এইবাৰ আমাৰ দুৰ্গা পূজাই ৫০ বছৰত ভৰি দিলে । আমি এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিছো । এইবাৰ আমাৰ থীম হিচাপে শিশুসকলৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন শ্ব' 'দ্য জংগল বুক'ক আৰ্হি হিচাপে লৈছো ।’’
উদীত দেৱে কয়, ‘‘আমাৰ মণ্ডপ জংগল বুকৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো । প্ৰকৃতিক আমি ইয়াত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছো । এই ধৰাত জীৱ-জন্তু, প্ৰকৃতি আৰু মানৱৰ সমন্বয়ৰ সহাৱস্থানক আমি ফুটাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছো । মানুহ যাতে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হয় তাৰেই কামনাৰে আমি আমাৰ থীমটো দাঙি ধৰিছো । আমি এটা বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ ইয়াত পূজাপ্ৰেমী ৰাইজে জংগল বুক কাৰ্টুনৰ সেই পৰিৱেশটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব । ভালু, বাঘীৰা, শ্বেৰ খান আদি চৰিত্র দেখিবলৈ পাব । আমি এই মণ্ডপটোৰে শিশুসকলক জংগল বুকৰ এটা বাস্তৱ ৰূপ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো । মণ্ডপত বাঁহ-বেত আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।’’
উদীত দেৱে কয়, ‘‘আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছো । প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি হোৱা কোনো সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা নাই । এই গোটেই থীমটো স্থনীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আনহাতে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আমি থীমৰ সৈতে ৰজিতা খুৱাই নিৰ্মাণ কৰিছো । আমাৰ এইবাৰৰ পূজাৰ বাজেট ৩০ লাখ টকাৰ অধিক ধাৰ্য কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পূজাৰ কেউদিনত তিনি-চাৰি হাজাৰ লোকক ভোগ প্ৰদান কৰা হয় । প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট জনসমাগম হয় । এইবাৰো দৈনিক লাখৰ ওপৰত জনসমাগম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো ।"