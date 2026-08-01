ETV Bharat / state

বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা

উজনিৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা ।

Actor Randeep Hooda
ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ কেৱল অসমৰ ৰাইজেই নহয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ সচেতন ৰাইজ উদ্বিগ্ন হৈ আছে । বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কেইবাজনো দেশৰ উদ্যোগপতিৰ লগতে অভিনেতা । এইবাৰ উজনিৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা ।

গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচন’ৰ সৈতে সাহায্য অভিযানত নামিব ৰণদ্বীপ হুদা । শনিবাৰে বিয়লি ডিব্ৰুগড়ৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হয় জনপ্ৰিয় অভিনেতা হুদা । ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা অভিনেতাজনে পোনে পোনে ৰাওনা হৈছে শিৱসাগৰলৈ ।

ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বানত বহুতৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ লগতে সম্পত্তি লোকচান হৈছে । সেয়ে সহায় কৰিবলৈ আহিছো । গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচন’ৰ জড়িয়তে সহায় কৰিবলৈ আহিছো । বান সাহায্য প্ৰদান কৰি আমি সহায় কৰিম । গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচন’ৰ এটা ডাঙৰ টিমে কাম কৰিছে । মই চাৰি-পাঁচ দিন ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে কাম কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে আৰু থাকি সহায় কৰিম ।"

উল্লেখ্য যে, গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচনৰ এটা বৃহৎ গ্ৰুপে তিনিখন জিলাত বান সাহাৰ্য আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ আছে ৷ ইতিমধ্যে গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচনে বন্যাৰ্তক খাদ্যৰ লগতে ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কাপোৰ আদি যোগন ধৰিছে ৷ দিনে নিশা গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচনৰ সদস্যই তিনি জিলাক কৰা মানৱীয় কাৰ্যক সকলোৱে প্ৰসংশা কৰিছে ৷

গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচনৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠত লোকেও বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছিল উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? আঁৰৰ উৎস ব্যাখ্য়া কৰিলে ভূতত্ত্ববিদে

TAGGED:

অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা
গ্ল’বেল শিখ ফাউণ্ডেচন
ডিব্ৰুগড়ৰ বিমান বন্দৰ
ডিব্ৰুগড়
ACTOR RANDEEP HOODA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.