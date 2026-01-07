নিৰ্বাচনেই আহিল, পথৰ গাঁতত নপৰিল এচপৰাও মাটি, পকী পথ অলীক সপোন
আকৌ দিবলৈ হ'ল ভোট, কিন্তু আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল পথ । আজিও পকী নহ'ল পথ । জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক, বিধায়কে নুবুজে ৰাইজৰ দুৰ্দশা ।
Published : January 7, 2026 at 2:38 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত পকী পথ নেদিখিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাইজে । ফলত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে ক্ষোভ অসন্তুষ্টি । বিশেষকৈ খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে একেৰাহে দুবাৰ বিধায়ক হৈ সমষ্টিটোৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিশেষভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
ফলত খোৱাঙত পথৰ দুৰাৱস্থাই জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক । খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাংচালি নেপালী গাঁৱত পথৰ দুৰাৱস্থাত অতীষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ । গাঁওখনৰ মূল পথটোকে ধৰি চাৰিটাকৈ পথ ইমানেই তথৈবচ হৈ পৰিছে যে গাড়ী-মটৰ দূৰৰ কথা খোজ কাঢ়ি যাবলৈও ৰাইজে চিন্তা কৰিব লগা হয় । বাৰিষা একাঁঠু বোকা হয় আৰু খৰালি মূল পথটোত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ ।
ফলত স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে যাতায়ত কৰাত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিব লগা হৈছে । স্থানীয় খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন-নিবেদন কৰি আহিছে যদিও বিধায়কগৰাকীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে ।
ৰাইজৰ ক্ষোভ, কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে জনপ্ৰতিনিধি আহে ৰাইজৰ কাষলৈ । নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলো পাহৰি যায় । আজি ক্ষোভিত ৰাইজে খোৱাঙৰ ৰাংচালিত পথ মেৰামতিৰ দাবীত ওলাই আহি পথটো শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী তুলিছে ।
পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে পঞ্চায়ত কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিধায়কক আবেদন:
পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাংচালি নেপালী গাঁৱত এটাও পথ উন্নত নোহোৱাত অঞ্চলটোৰ এইজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "এইটো ৰাংচালি নেপালী গাঁৱৰ মূল পথ হয় । এই পথেদি চাৰিখন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়ত কৰে । পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে পঞ্চায়ত কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিধায়কক আবেদন কৰিছিলো যদিও পথ নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ আজিলৈকে নকৰিলে । ইয়াত এটা মন্দিৰ আছে মন্দিৰলৈ বহু দূৰৰ পৰা ৰাইজ আহে ।"
লোকজনে পুনৰ কয়, "পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কষ্ট দেখি আমাৰ বেয়া লাগে । বাৰিষা জোতা-চেণ্ডেল খুলি হাতত লৈ আহিব লাগে । বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অহা যোৱাত যথেষ্ট কষ্ট হয় । চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ । আচলতে লাজ পাইছো, আমি বিজেপি দলৰ মানুহৰ হৈ নিজৰ গাঁৱৰ উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই । নিজকে দুৰ্ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছো ।"
পথৰ নাম শুনিলে আধা ৰাস্তা আহিব নিবিচাৰে 108 :
অঞ্চলটোৰ পথৰ দুৰৱস্থাক লৈ এগৰাকী মহিলাই কয়, "এই পথটো খৰালিৰ দিনতেই এই অৱস্থা বাৰিষা কি হ'ব সকলোৱেই বুজি পাইছে । ল'ৰা-ছোৱালী অহা-যোৱাত বহুত অসুবিধা হয় । চৰকাৰে কিয় ইয়াৰ ৰাস্তা বনোৱা নাই সেই কথা আমি গম পোৱা নাই । ৰাংচালি নেপালী গাঁৱৰ মূল পথ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলে সকলো ৰাইজৰ সুবিধা হ'লহেঁতেন । ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ আমাৰ বহু সমস্যা হয় । গাড়ী পথত সোমাব নোৱাৰে । 108 এম্বুলেন্স এই পথৰ নাম শুনিলে আধা ৰাস্তাৰ পৰাই আহিব নিবিচাৰে ।"
আমাক স্থানীয় বিধায়কে চকু মেলি চোৱা নাই :
পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত পথ নিৰ্মাণ নোহোৱাত অঞ্চলটোৰ আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমাক অতি সোনকালে বনাই দিব লাগে চৰকাৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ । ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ আমাৰ সমস্যা হয় । পথ বেয়া বাবে এম্বুলেন্স নাহে । সেয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা প্ৰাৰ্থী বিচাৰিম । চৰকাৰে বিভিন্ন সুবিধা দিছে কিন্তু আমাক স্থানীয় বিধায়কে চকু মেলি চোৱা নাই ।"