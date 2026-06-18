যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন, পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে

যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন, পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে
জৰাজীৰ্ণ পথে জলা-কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক । পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ।
Published : June 18, 2026 at 9:31 PM IST
জনীয়া: কলগাছিয়াৰ চানপুৰত মৰণফান্দত পৰিণত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ এটা পথ । ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে । ৰাস্তাটোৰে যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীকে ধৰি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন ।
জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তাৰ বাবে বিদ্যালয় এৰিব লগা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । সেয়ে বিগত ১৬ বছৰেও মেৰামতি নোহোৱা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তাটো শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।
বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চানপুৰৰ পৰা ৰছুলপুৰ পাগলা বজাৰলৈ যোৱা ৰাস্তা আৰু বালিকুৰি বজাৰৰ পৰা ৰুভী গাঁৱলৈ যোৱা দুটাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ পকী ৰাস্তাটো বিগত ১৬ বছৰেও মেৰামতি নোহোৱাত জৰাজীৰ্ণ হৈ মৃত্যু দূতত পৰিণত হৈছে ।
দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী-মটৰ চলাচল কৰাৰ লগতে, কৃষক, শ শ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতায়াত কৰে যদিও ৰাস্তা বেয়া হোৱাৰ বাবে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰি দিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সেয়ে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ । স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি বা চৰকাৰে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিবলৈ কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
ফলত মৰণফান্দত পৰিণত হোৱা পথছোৱাই উদঙাই দিছে উন্নয়নৰ নগ্ন ছবি । অতি ব্যস্ততা পূৰ্ণ এই ৰাস্তাৰে ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ১০৮ এম্বুলেঞ্চ সেৱা, ক'ৰবাত জুই লাগিলে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন যাব নোৱাৰে বুলি ৰাইজে মন্তব্য কৰে ।
এই ক্ষেত্ৰত জনীয়া সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামক বাৰে বাৰে স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰোপৰি বহু আশা লৈ ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটেৰে জয়ী কৰোৱাইছিল ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক কিন্তু এই পৰ্যন্ত ঠাইখিনি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নহাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ।
সম্প্ৰতি নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও নিৰ্বাচনত জিলাৰ পিছত সকলো পাহৰি যায় বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । সেয়ে কোনো এজন জন প্ৰতিনিধিৰ উপৰত আস্থা নাই যদিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সু-দৃষ্টি কামনা কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।