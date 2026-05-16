জৰাজীৰ্ণ পথে জ্বলা-কলা খুৱাইছে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজক
এজাক বৰষুণ দিলেই খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰা হয় এটা পথেৰে । চৰকাৰী ধন আৱণ্টনৰ পাছতো আৰম্ভ নহ'ল কাম ।
Published : May 16, 2026 at 1:41 PM IST
ধুবুৰী: উন্নয়নৰ ঢাক-ঢোল বজাই পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজিপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই । বিগত পাঁচ বছৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্মাণ হ'ল বা মেৰামতি কৰা হ'ল বহু পথ । কিন্তু এতিয়াও বাৰিষা হ'লেই একাঁঠু বোকা হৈ পৰা পথেৰেই অহা-যোৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সাধাৰণ জনতা ।
বিকাশৰ জয়গান গোৱা সময়ত এটা পথ দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰো । পকী পথ দূৰৰে কথা আজিলৈকে পথছোৱাত নপৰিলে এটাও শিলগুটি । এই বিশেষ পথছোৱা হৈছে গৌৰীপুৰৰ পূব টিয়ামাৰি লৈকে যোৱা এটা পথ । ধুবুৰীৰ পৰা কচুগাঁৱলৈকে যোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডি কে ৰোডৰ ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গৌৰীপুৰৰ পূব টিয়ামাৰিলৈকে যোৱা উক্ত পথছোৱাৰ এবছৰ পূৰ্বে প্ৰায় ১২ লাখ টকাৰ ব্যয় সাপক্ষে পথটোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী ধনৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছিল ।
কিন্তু এটা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো গৌৰীপুৰৰ পূব টিয়ামাৰি সেই পথছোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখা গৈছে । জনৈক জগদীশ বৰুৱা নামৰ এজন ঠিকাদাৰে পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ঠিকা লাভ কৰিছিল ।
গৌৰীপুৰৰ পূব টিয়ামাৰি গাঁৱৰ এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়,"লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই ৰাস্তাটোৰ নিবিদা জাননী কৰাৰ প্ৰায় এবছৰেই হ'ল । এই ৰাস্তাটোৰ ৩০০ মিটাৰ কাম কৰাৰ বাবে ১১ লাখ ৮৭ হেজাৰ ২৫৯ টকাৰ ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছিল । কিন্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তাটোৰ কাম কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই । এজাক বৰষুণ দিলেই এই ৰাস্তাটোৰে আমি সাধাৰণ ৰাইজ, স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ । ৰাস্তাটোৰ কিছু অংশৰ কাম আমি ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কোনোমতে চলাচল কৰাৰ বাবে কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰজনক আমি ৰাইজৰ হৈ কাকূতি-মিনতি কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে ৰাস্তাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে । তথাপি ঠিকাদাৰজন ইয়ালৈ অহা নাই আৰু ৰাস্তাটোৰ কামো আৰম্ভ কৰা নাই । দৈনিক কেইবা হেজাৰ লোকে এই ৰাস্তা ডোখৰৰে অহা-যোৱা কৰিব লাগে যদিও চাৰিচকীয়া বাহন বা দুচকীয়া মটৰ চাইকেল এই ৰাস্তাৰে আনিব নোৱাৰি । বাহনসমূহ বেলেগ ঠাইত ৰাখিহে আমি এই ৰাস্তাৰে অতি কষ্টৰে অহা-যোৱা কৰি আছোঁ ।"