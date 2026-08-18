পুখুৰীসদৃশ এটা পথ... টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ
শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আৰু ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ সপোনৰ বিপৰীতে বাট-পথৰ দুৰৱস্থাই তেওঁলোকৰ শিক্ষায়তনিক যাত্ৰাত চৰম বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : August 18, 2026 at 1:13 PM IST
নগাঁও: এইবেলি দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে ৷ স্বাধীন ভাৰতৰ ৭৯ টা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো দেশৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন বহুক্ষেত্ৰত তেনেই দুখজনক ৷ অসমৰো বহু জিলাত উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন আজিৰ তাৰিখত শোচনীয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
ৰাজ্যৰ বহু স্থানত বাট-পথৰ অৱস্থা আজিও তেনেই শোচনীয় ৷ অনগ্ৰসৰ বহু স্থানত এতিয়া এনেদৰেই চলিছে যাতায়াত ৷ শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলাৰ এক এনেধৰণৰ অঞ্চলৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, য’ত বাট-পথ একপ্ৰকাৰ পুখুৰীত পৰিণত হৈছে ৷
নগাঁও চহৰৰ পৰা মাত্ৰ ৫-৬ কিলোমিটাৰ নিলগৰ ম’হখুলিৰ এটা পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবেই পথটিৰে বৰ্তমানে চলাচল অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । ফলত বাধ্য হৈ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰি বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰিছে ৷
এই শিশুসকলৰ বাবে এনেদৰে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰাটো কোনো দুঃসাহসিক অভিযানতকৈ কম হোৱা নাই ৷ শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আৰু ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ সপোনৰ বিপৰীতে বাট-পথৰ দুৰৱস্থাই তেওঁলোকৰ শিক্ষায়তনিক যাত্ৰাত চৰম বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই দুই বিপৰীত ছবিয়ে অঞ্চলটোৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতি উদঙাই দিছে ।
এনে সময়তে আৰু বৰষুণ আহিলেতো কথাই নাই ৷ বৰষুণৰ বাবে এই সমস্যা অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে । পথটোত জমা হোৱা পানীৰ বাবে প্ৰকৃত পথ আৰু পানীৰ মাজত পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈ পৰে ।
যাৰ বাবে এনে পৰিস্থিতিত শিশুসকলে নাৱেৰে যাতায়াত কৰাটো অত্যন্ত বিপজ্জনক বুলি স্থানীয় ৰাইজে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।
উল্লেখ্য যে, নগাঁৱৰ মূল চহৰখনৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰ মানহে দূৰৈত এই অঞ্চলটো অৱস্থিত ৷ তাৰপিছতো কিন্তু অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত কাৰো সু-দৃষ্টি নপৰা যেন অনুভৱ হৈছে ৷ চহৰৰ কাষতে থকা এই অঞ্চলৰ কণ কণ শিশুসকলৰ বাবে কেতিয়াকৈ সূচল আৰু সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা হ'ব, সেয়া আজিৰ তাৰিখত এক ডাঙৰ তথা উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন ৷
লগতে পঢ়ক: অসমত ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লত ১১.৬ লাখৰো অধিক পৰিয়ালৰ স্ব-গণনা সম্পন্ন