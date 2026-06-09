৭৮ বছৰৰ পাছতো জৰাজীৰ্ণ পথ, নদীৰ ওপৰত থকা বাহৰ সাঁকোৱে জ্বলা-কলা খুৱাইছে জোনাইবাসীক
জোনাইত চৰকাৰী উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ ! স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰৰ পাছতো নিৰ্মাণ নহ'ল এখন দলং ৷ ডিমৌ নদীৰ নামনি অংশত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ৷
Published : June 9, 2026 at 12:14 PM IST
জোনাই : ৰাইজৰ বিপুল ভোটত জয়ী হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএে ৰাজ্যত পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে। মূলতঃ উন্নয়নমূলক কামকাজৰ চমকেৰে চৰকাৰে বিগত বৰ্ষবোৰত অনেক পথ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতিৰ কাম কৰিলে, কিন্তু এতিয়াও ৰাজ্য়ৰ বহু পথৰ অৱস্থা তেনেই শোচনীয় হৈ আছে ৷ বাৰিষা হ'লেই বহু লোকে এতিয়াও একাঁঠু বোকা পাৰ হৈ, ভঙা দলং কিম্বা সাকোঁৰে যাতায়ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈ আহিছে ৷
অনুন্নয়নৰ তেনে এক উদাহৰণ হৈছে নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা ৷ এই সমষ্টিৰ নামনি চিলাসূতি গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰাজীৰ্ণ যাতায়াত ব্যৱস্থাই সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱন যাত্ৰাত এক গুৰুতৰ সমস্যা হিচাবে থিয় দিছে ৷ স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰৰ পাছতো প্ৰায় ২০০ টা পৰিয়াল থকা ২০খন গাঁৱৰ ৰাইজে বহু কষ্টৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিবলগীয়া হৈছে ৷
পথৰ অৱস্থা শোচনীয়ঃ
ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এই সমষ্টিত এতিয়া শোচনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ একাঠু পানীৰ তলত আছে মাজৰবাৰী, চিলাপথাৰ সংযোগী মূলপথৰ লগতে ইয়াৰ উপপথসূহ। ইফালে নামনি চিচিবৰগাঁও পঞ্চায়তৰ দক্ষিণ শিৱ নগৰৰ ডিমৌ নৈৰ ওপৰত থকা একমাত্ৰ বাহৰ সাঁকোখনৰো অৱস্থা তেনেই তথৈবচ । কিন্তু বাহৰ সাঁকোখনকেই ভৰষা কৰি বিপদসংকুলভাৱে কণ কণ শিশুৰ লগতে গঞা ৰাইজ দৈনিক পাৰা পাৰ হ’ব লগা হয় । এই অভিযোগ গঞা ৰাইজৰ ৷
স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বাৰিষাৰ পূৰ্বে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ইয়াৰ পথসমূহ । পথৰ মাজত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে । এই অৱস্থাৰ বাবে গাঁওখনলৈ আহিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স বা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন । ফলত ৰোগী, স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজে যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰে বহিঃজগতৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ।
ৰাজ্য়ৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰে একাধিক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি চমক সৃষ্টি কৰি আহিছে যদিও ধেমাজি জিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলত কোনো উল্লেখনীয় উন্নয়ন তথা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ হোৱা নাই । এই অভিযোগ স্বয়ং গঞা ৰাইজৰ ৷
নদীৰ ওপৰত দলং নাই
স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, জিলাখনৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নামনি অংশৰ বিস্তৃৰ্ণ এলেকাত পাহাৰীয়া নদীসমূহৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ হোৱা নাই ৷ ফলত নৈপৰীয়া, কৃষিজীৱী অঞ্চলৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে অবৰ্ণীয় সমস্যাৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগাত পৰিছে ৷
মাজৰবাৰী কুলিবজাৰ সংযোগী পথেৰে নিতৌ চিলাসূঁতি, মুক্তিয়াৰ, ডিমৌ পঞ্চায়তৰ লগতে চিমেনমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজৰবাৰী, কুলী বজাৰ আদি অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা-যোৱা কৰে । ২নং কমলপুৰ, ১ নং কমলপুৰ, ১ নং মহাৰাণী, ২ নং মহাৰাণী, ভৈয়াম বেলগুৰি, দক্ষিণ শিৱনগৰ, গৌৰাংগপুৰ, কাকবাৰী কমলপুৰ, কাকবাৰী ধৰ্মপুৰ, পশ্চিম শিৱনগৰ পৰা চিলাপথাৰলৈকে অৰ্ধশতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজে মৰণক শৰণ কৰি নদীৰ ওপৰেৰে দশক দশক ধৰি বহু কষ্টৰে যাতায়ত কৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে, ডিমৌ নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ ফলত চিমেনমুখ, মুক্তিয়াৰ, ডিমৌ গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰ্ধশতাধিক জনবসতিপূৰ্ণ গঞা ৰাইজে ডিমৌ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চিলাপথাৰ, ধেমাজি আদি ঠাইলৈ দুৰণিবটীয়া পথেৰে আহ-যাহ কৰিব লগা হৈ আহিছে । উক্ত পথৰ ডিমৌ নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ হ'লে ৰাইজে প্ৰায় পয়ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ চমু পথ অতিক্ৰম কৰি চিলাপথাৰলৈ যাতায়ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
স্থানীয় লোক আৰু পথচাৰীৰ মন্তব্য
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় এগৰাকী লোকে কয়, ‘‘বাৰিষা অহাই নাই ৷ কিন্তু এজাক বৰষুণ দিলেই এই পথেৰে যাতায়ত কৰিব নোৱৰা অৱস্থা হৈ পৰে ৷ উপায় নাই, আমি এনেদৰেই যাতায়ত কৰি থাকিব লগাত পৰিছে ৷ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিছু নজৰ দিব লাগে ৷ নতুন প্ৰতিনিধিসকলে ৰাইজৰ দুখ-দুদৰ্শা বুজি এই ক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ ল’ব লাগে ৷’’
আন এগৰাকী স্থানীয় লোক কয়, ‘‘মামাই সকলোকে ইটো দিম, সিটো দিম বুলি কৈ থাকে, কিন্তু আমাক একোৱে দিয়া নাই ৷ ৰাস্তা বেয়া, নদীৰ ওপৰত দলং নাই ৷ যাৰ বাবে কান্ধত চাইকেল তুলি আমি নদী পাৰ হ’ব লাগে ৷ অহা-যোৱা কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে ৷ এইবোৰ চাই কিছু সুবিধা কৰি দিলে ভাল হয় ৷’’
এগৰাকী ই-ৰিক্সা চালকে কয়, ‘‘ৰাস্তা-পথ বহুত বেয়া ৷ উপায় নাই, এনেকৈয়ে অহা-যোৱা কৰিব লগাত পৰিছে ৷ জানিব পৰা মতে, গাঁও প্ৰধানে লিখিতভাৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে, কিন্তু সুফল পোৱা নাই ৷’’
ইফালে এগৰাকী কিশোৰে কয়, ‘‘মামা আমাৰ ৰাস্তাটো আৰু নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়া, তেতিয়া মই স্কুললৈ যাব পাৰিম ৷ দলং নথকাৰ বাবে মই স্কুললৈ যাব পৰা নাই ৷ বাৰিষাত নদীৰ পানী বেছি হৈ যায়, ফলত নদীখন পাৰ হোৱাত অসুবিধা হয় ৷’’