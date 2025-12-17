ট্ৰাকে ট্ৰাকে ৰপ্তানি হৈছিল খোৱাঙৰ ৰঙালাও, পানীৰ অভাৱত এইবাৰ গছো শুকাইছে শস্যও শুকাইছে
খোৱাঙৰ হালধিবাৰীত শ শ বিঘাত ৰঙালাও কলিতে শুকাইছে । গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰিও ৰঙালাও খেতিৰ শুকান গছবোৰলৈ চাই মূৰে-কপালে হাত দিছে কৃষকে ।
Published : December 17, 2025 at 3:33 PM IST
মৰাণ : কৃষকৰ বাবে ব্যস্ততাৰে ভৰা আঘোণৰ পিছত এতিয়া পুহ মাহ পৰিল । সোণগুটি চপাই এতিয়া ৰবি শস্য কৰাত ব্যস্ত কৃষকসকল । আলু, বেঙেনা, সৰিয়হ, ৰঙালাও আদিকে ধৰি ৰবি শস্যৰে পথাৰ ভৰিছে । ভোগালীৰ প্ৰাকক্ষণত কৃষকসকলৰ মনতো প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি দেখা পোৱা গৈছে । বহু কৃষকে নিজে উৎপাদন কৰা ৰবি শস্যৰ ফচল বজাৰমুখী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ কৃষকে চকুলো টুকিছে । অতি উৎসাহেৰে কৰা ৰবি শস্যৰ ফচলৰ অৱস্থা দেখি মূৰে-কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া সাধাৰণ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে । কিয়নো জিলাখনত পূৰ্বতকৈ কমি গৈছে ৰবি শস্যৰ উৎপাদন । জিলাখনৰ খোৱাঙত বুঢ়ীদিহিঙৰ পাৰত কৃষকে চকুলো টুকিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । খৰাং বতৰে ৰবি শস্যৰ কৃষকসকলক দিশহাৰা কৰি পেলাইছে । যোৱা প্ৰায় তিনিটা মাহে বৰষুণৰ অভাৱত শুকাই যাবলৈ ধৰিছে ৰবি শস্যবোৰ ।
খোৱাং হালধিবাৰীত শ শ বিঘা ৰঙালাও খেতি কলিতে শুকাই যোৱাত হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে কৃষকসকলে । বুঢ়ীদিহিং নদীৰ কাষত গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি কৃষকসকলে বিঘাই বিঘাই কৰিছিল ৰঙালাওৰ খেতি । কোনোৱে যদি ব্যক্তিগতভাৱে এই খেতি কৰিছিল, কোনোৱে আকৌ এই খেতি কৰিছিল সমূহীয়াকৈ সাঁচতীয়া ধন খৰচ কৰি । কিন্তু পৰ্যাপ্ত পানীৰ অভাৱত ৰঙালাও লাগিবলৈ ধৰা সময়তে গছবোৰ শুকাই যাবলৈ ধৰিছে ।
বিগত বছৰবোৰত খোৱাঙৰ ৰঙালাও বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হৈছিল । ট্ৰাকে ট্ৰাকে ৰঙালাও বিক্ৰী কৰি কৃষকসকল স্বাৱলম্বী হৈছিল । এতিয়া বতৰ খৰাং হোৱাত সপোন মৰহি গৈছে কৃষকসকলৰ । বিয়াগোম কৃষি বিভাগৰো নাই গুৰুত্ব ! জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৃষি বিভাগে কৰি নিদিয়াৰ ফলতেই এই হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি অভিযোগ তুলিছে কৃষকসকলে ।
বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হৈছিল খোৱাঙৰ ৰঙালাও :
খোৱাঙৰ হালধিবাৰী চেতিয়া গাঁৱৰ ৩ জন যুৱকে এইবাৰ ২০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি কৰিছিল । এজন ব্যক্তিৰ পৰা মাটি লীজত লৈ লক্ষাধিক টকা খৰচ কৰি দীপ কোঁৱৰ, হৰি গগৈ আৰু দীপক গগৈয়ে একত্ৰিতভাবে বহু আশাৰে ৰঙালাও খেতি কৰিছিল । এতিয়া পানীৰ অভাৱত গছবোৰ মৰি যোৱাত তেওঁলোক সমস্যাত পৰিছে ।
দুৰ্ভগীয়া কৃষক হৰি গগৈয়ে কয়, "আমি ৩ জনে মিলি ২০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি কৰিছিলোঁ । কিন্তু বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ ৰঙালাও গছবোৰ শুকাই গৈছে । ইয়াৰ ফলত গছত ৰঙালাও বিলাকো শুকাই গৈছে । এনে সমস্যা হোৱাত আজিলৈ আমি বজাৰলৈ ৰঙালাও নিব পৰা নাই । বিগত ৫ বছৰে ওড়িশা, কলকাতা আদি ঠাইলৈ ইয়াৰ ৰাইজে ৰঙালাও ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ স্থানীয় বজাৰলৈ যাবলৈও আমি সক্ষম হোৱা নাই । আমি তিনিজনে মিলি লক্ষাধিক টকা খৰচ কৰি খেতি কৰিছিলোঁ যদিও এইবাৰ এই পৰিৱেশৰ বাবে খৰচ কৰা আধা ধন ঘূৰাই পাম নে নাই তাৰ চিন্তা হৈছে ।"
জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "এই অঞ্চলটোত ৮০ শতাংশ লোক কৃষিজীৱী । চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'লে কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'লহেঁতেন । কাষতে বুঢ়ীদিহিং নদী আছে, সহজেই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰাৰ স্থল আছিল । কিন্তু কৃষি বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।"
কৃষকৰ প্ৰকৃত সমস্যা উপলব্ধি কৰক কৃষি বিভাগে :
খোৱাং অঞ্চলটোত এই ৩ কৃষক কেৱল উদাহৰণ হে মাত্ৰ । অঞ্চলটোৰ সকলো কৃষকৰে এতিয়া একেই অৱস্থা । অঞ্চলটোৰ এজন সচেতন ব্যক্তিয়ে কয়, "এইসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক । প্ৰতি বছৰে খেতি কৰি আহিছে । এইবাৰ মাটি লীজত লৈ ৰঙালাও খেতি কৰিছে । এটোপাল পানীৰ বাবে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে । সদায় এইসকল কৃষক বঞ্চিত হৈ আহিছে । এই অঞ্চলত পানীৰ বহুত উৎস আছে তেনেস্থলত চৰকাৰে পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'লে কৃষকে হাহাকাৰ কৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় । পূৰ্বে কলকতা, হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকেৰে ৰঙালাও ৰপ্তানি হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ কৃষক ৰাইজ বিপদত পৰিব লগা হৈছে । চৰকাৰে কৃষক ৰাইজৰ এই সমস্যাসমূহক ভালদৰে দৃষ্টি দিয়ক । কৃষি বিভাগে কৃষকৰ প্ৰকৃত সমস্যা উপলব্ধি কৰক । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰি সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
