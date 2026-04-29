কলগাছিয়াত ৰাজমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰই বিজ্ঞান শাখাত লাভ কৰিলে ৯০.২ শতাংশ

কলগাছিয়াত ৰাজমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰই বিজ্ঞান শাখাত লাভ কৰিলে ৯০.২ শতাংশ
উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত উজলিল মুনছেৰ আলী ।
Published : April 29, 2026 at 12:55 PM IST
জনীয়া: দাৰিদ্ৰতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । একাগ্ৰতাৰেহে সাফল্য়ৰ পথত আগুৱাই যোৱাটো সম্ভৱ । এজন অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিলে ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ।
বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ ছাত্ৰ মুনছেৰ আলীয়ে এইবাৰ পৰীক্ষাত সাফল্য় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মঙলবাৰে ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত এজন ৰাজমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰ মুনছেৰ আলীয়ে বিজ্ঞান শাখাত ৯০.২ % শতাংশ নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । বৰপেটা জিলাৰ পাতলিকুছিৰ ৰাজমিস্ত্ৰী আমিৰ উদ্দিনৰ পুত্ৰ মুনছেৰ আলীয়ে ৪৫১ নম্বৰ লাভ কৰি অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ অসমীয়াত ৮৭, পদাৰ্থ বিজ্ঞানত ৯১, ৰসায়ন বিজ্ঞানত ৯৫ আৰু জীৱ বিজ্ঞানত ৮৭ নম্বৰ লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য় যে দাৰিদ্ৰতাৰ প্ৰাচীৰ নেওচি ৰাজমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰজনে লাভ কৰিছে আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সকলো সুবিধা । সেয়েহে আশা কৰাতকৈ ভাল ফলাফল লাভ কৰি অত্যন্ত সুখী বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । ফলাফল লাভ কৰাৰ পিছতেই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুনছেৰ আলীয়ে কয়,"মোৰ এই সাফল্যৰ বাবে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকক দিব বিচাৰিছো । মোৰ বন্ধুসকলেও খুব সহায় কৰিছে । মোৰ দেউতা ৰাজমস্ত্ৰী । আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ পৰা মই বহুত সহায় লাভ কৰিছো ।" ভৱিষ্যতে তেওঁ কি হোৱাৰ আশা কৰিছে বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুনছেৰ আলীয়ে কয়,"এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছো ।"
তদুপৰি আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ আন এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী শুহানা পাৰবীনে ৯০.৪% শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে । এইবাৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ ৰ পৰা জাইদ ইকবালে ৮৯.৮%, ৰবীয়াল আলীয়ে ৮৯.৮%, ওৱাজ কুৰুণীয়ে ৮৯.৬%, জয় হাজৰিকাই ৮৯%, নাইমা নাছৰীনে ৮৯%,ৰুহুল আমিনে ৮৮.৮%, মুছকান আফিয়া খানমে ৮৮.২%, হাবিবা ফাৰজানা আহমেদে, ৮৭.৮%, জাবিৰ হুছেইন খানে ৮৭.৪%, আঞ্জুম শবনমে ৮৭% নম্বৰ, মেহেৰুল ইছলামে ৮৬.৪%, সৌৰভ দাসে ৮৬.৪%, নুৰ জান্নাত আহমেদে ৮৬.২%, লিটন মণ্ডলে ৮৬%, সাকিব আখতাৰ আহমেদে ৮৫.৪%, আনিছা আখতাৰাই ৮৫% আৰু ইয়াৰ উদ্দিনে ৮৫ %লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
