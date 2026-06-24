সাৱধান ! পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পাতিছে মৰণফান্দ
জোনাইত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা । পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ ।
Published : June 24, 2026 at 3:07 PM IST
জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত ভয়ংকৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছে । পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা কলোৱাল কোম্পানীয়ে ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে । ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে অকাজানৰ পৰা জোনাই সীমান্তৰ অৰুণাচলৰ অয়ানলৈকে প্ৰায় ৮০ কিলোমিটাৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা চাৰিলেনযুক্ত পথৰ বিভিন্ন স্থানত অতি নিম্নমানৰ কাম হৈছে । যাৰ বাবে বহু স্থানত পথবোৰ খহি গৈছে । বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে ।
তেনে সময়তে মঙলবাৰে সন্ধিয়া জোনাইৰ লাইমেকুৰী তাকগিটুং গাঁৱত নৱনির্মিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত সৃষ্টি হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ । য'ত যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে লাইমেকুৰী টাকগিটুঙৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত নলা নিৰ্মাণৰ সময়ত গাফিলতি হৈছিল । যাৰ ফলত নলাৰ তলেদি সামান্য বৰষুণৰ পানীয়ে খহাই নিয়াৰ ফলত পথটোত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় ৰাইজে পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা কালোৱালা কোম্পানীক ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহতে এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিছিল । কিন্তু কোম্পানীটোৰ তৰফৰ পৰা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নহ'ল । যাৰ ফলত আজি মৰণফান্দত পৰিণত হৈছে জোনাইৰ নৱনিৰ্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "এইটো বহুত চিন্তনীয় বিষয় । ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহতে আমি কালোৱাল কোম্পানীৰ অভিযোগ দিছিলোঁ । তেওঁলোকে ইমান গাফিলতিৰে কাম কৰি আছে । কেৱল এয়াই নহয় নলাবোৰো অতি নিম্নমানৰ হৈছে । আমি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ।"
পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও বহু গাফিলতি কৰা অভিযোগ আছে । জোনাইৰ বিজয়পুৰত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ দুয়োফালে পথছোৱা সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই বিভিন্ন স্থানত ফাট মেলাৰ লগতে খহি যোৱাৰ দৰে বিসংগতি স্পষ্টভাৱে দেখা পোৱা গৈছিল । জোনাইৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা লেকু গাঁৱলৈ নিৰ্মাণৰত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ অন্তৰ্গত কুলি তিনিআলিৰ অংশও নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে ব্লেক টেপিং এৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত ফাট মেলিছিল । নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে সংঘটিত কৰা ইটোৰ পিছত সিটো বিসংগতি দেখি এতিয়া স্থানীয় ৰাইজো আতংকিত হৈ পৰিছে । স্থানীয় লোকসকলে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিষয়াসকলক বিসংগতি হোৱা স্থানবোৰ পুনৰ পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, অসম-অৰুণাচলৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা