ETV Bharat / state

কিতাপ-বহীৰ সলনি হাতত কোৰ-বস্তা লৈ ব্যস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী; কিন্তু কিয় ?

বিদ্যালয়ৰ সলনি ৰাজপথত এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰয়ো চৰকাৰলৈ বাট নাচাই লাগিল হাতে-কামে ।

Sadiya students repairing road
কিতাপ-বহীৰ সলনি হাতত কোৰ-বস্তা লৈ ব্যস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী; কিন্তু কিয় ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : শাসকীয় চৰকাৰখনে গাঁৱে-ভূঞে প্ৰতিটো বাট-পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ শ্লোগান দিয়াৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা পথৰ দুৰৱস্থাৰ দৃশ্য । শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ টিপুক ৯নং গুটিবাৰী লাইনৰ এটি পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সলনি হাতত কোৰ লৈ ৰাস্তা মেৰামতি কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোবাং গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাধীন ৯নং ৱাৰ্ডৰ ৯নং লাইনৰ উক্ত পথৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব ৷ শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৯৯২ চনতে স্থাপিত খোবাং গাঁও পঞ্চায়ত স্থাপন হোৱাৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত ৯নং ৱাৰ্ডৰ মূল পথটি নিৰ্মাণ নহ’ল । কংগ্ৰেছ আহিল গ’ল আৰু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ প্ৰায় ১০ বছৰে পাৰ হ'ল, কিন্তু পথৰ দুৰৱস্থা একেই থাকিল ৷

কিতাপ-বহীৰ সলনি হাতত কোৰ-বস্তা লৈ ব্যস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী; কিন্তু কিয় ? (ETV Bharat Assam)

অতদিনে সেই পথেৰেই অহা-যোৱা কৰি আহিছে পথাচাৰীৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ- ছাত্ৰীসকল ৷ কিন্তু সোমবাৰে ৯নং লাইনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে একত্ৰিত হৈ বিদ্যালয়লৈ নগৈ ৰাস্তা মেৰামতিৰ কাম কৰিবলৈ হাতত স্কুল বেগৰ সলনি কোৰ-বস্তা লয় ৷ আনহাতে, বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰয়ো ব্যস্ত ৰাস্তা মেৰামতি কৰাত ৷

শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰৰ 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'ৰ শ্লোগান যেন ইয়াত ধোঁৱাচাঙত ৷ ইফালে কাণসাৰ নাই শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ লগতে ৱাৰ্ড সদস্যৰ ৷ এজাক বৰষুণ দিলেই বোকাময় পথটিৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হয় । বিগত দিনসমূহত বাৰিষাৰ বোকাত ভৰি পিছল খাই পৰি আধা বাটৰে পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয়, “পথটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ জনপ্ৰতিনিধি তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰি অহাৰ পাছতো মেৰামতি কৰা নাই । প্ৰথমে নৱেম্বৰ মাহত নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি কৈছিল, এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ পাৰ হ’ল । এতিয়াও পথটো নিৰ্মাণ কৰা নাই বাবে আমি নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । পথটোৰে ই-ৰিক্সা এখনো নাযায় আমি যাবলৈ ।”

লগতে পঢ়ক :২০২৬ৰ বাবে এটা দিন : জ্যোতি-বিষ্ণুৰ নাম লৈ অসমবাসীৰ পৰা আৰু পাঁচ বছৰ বিচাৰিলে অমিত শ্বাহে
লগতে পঢ়ক :বহিৰাগতই পুনৰ ভূমিপুত্ৰক গ' বেক ধ্বনি দিলে পৰিস্থিতি বিষম হ'ব: পলাশ চাংমাই

TAGGED:

TINSUKIA STUDENTS REPAIRING ROAD
SADIYA ROAD POOR CONDITION
TINSUKIA POOR ROAD CONDITION
ইটিভি ভাৰত অসম
SADIYA STUDENTS REPAIRING ROAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.