গৰকিলে শত বছৰ, লাভ কৰিলে পি এম শ্ৰী সন্মান, তথাপিও উন্নয়ন নহ'ল নাৰী শিক্ষাৰ মধ্যমণি এইখন বিদ্যালয়ৰ

গৰকিলে শত বছৰ, লাভ কৰিলে পি এম শ্ৰী সন্মান, তথাপিও উন্নয়ন নহ'ল নাৰী শিক্ষাৰ মধ্যমণি এইখন বিদ্যালয়ৰ
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰীসহ মুঠ ৬৭ টা পদৰ ৩৪ টা পদেই খালী । শিক্ষক নথকাৰ বাবেই দীৰ্ঘদিনে বন্ধ বিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান শাখা ।
Published : December 17, 2025 at 2:26 PM IST
ধুবুৰী : উন্নত ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত চৰকাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অত্যাধুনিক কৰাৰ বাবে ২০২০ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ আধাৰত একাংশ স্কুলক পি এম শ্ৰী স্কুল হিচাপে চিহ্ণিত কৰিছিল । উক্ত পি এম শ্ৰী স্কুলসমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঢ়া-শুনাৰ লগতে শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ বাবে যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে ।
মুঠতে ভাৰত চৰকাৰে পি এম শ্ৰী স্কুলসমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঢ়া-শুনাকে ধৰি ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ধুবুৰী চহৰৰ ১নং ৱাৰ্ডৰ ধুবুৰী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা ধুবুৰী পি এম শ্ৰী চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ শোচনীয় অৱস্থাই ধুবুৰীৰ সচেতন মহলক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ।
ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বকালত ১৯২৫ চনতে স্থাপন হোৱা ধুবুৰীৰ এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্কুলখনে এইবেলি এশ বছৰত ভৰি দিয়াৰ পিছতো স্কুলখনৰ উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰ নাইবা শিক্ষা বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
ধুবুৰীৰ অতি প্ৰাচীন বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ধুবুৰী চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনক ভাৰত চৰকাৰে পি এম শ্ৰী স্কুল হিচাপে বাছনি কৰাৰ পিছতে চহৰখনৰ একাংশ সচেতন ৰাইজে ভাবিছিল যে এইবাৰ হয়তো এই ঐতিহাসিক স্কুলখনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতি হ'ব আৰু ছাত্ৰীসকলো পঢ়া-শুনাত অগ্ৰগামী হ'ব ।
কিন্তু পি এম শ্ৰী অভিধা পোৱাৰ পিছতো ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্কুলখনে বৰ্তমানেও বহু জ্বলন্ত সমস্যাত ককবকাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ধুবুৰী চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ Academic Incharge বিশ্বনাথ ৰায়ে কয়, "বিদ্যালয়খনত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীসহ মুঠ ৬৭ টা পদ আছে । ইয়াৰে ৩৪ টা পদ আজিৰ তাৰিখত খালী হৈ আছে । ঐতিহ্যপূৰ্ণ বিদ্যালয়খনত দীৰ্ঘ দিনে অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষৰ পদটো খালী হৈ আছে । ধুবুৰীৰ স্কুলসমুহৰ পৰিদৰ্শক (আই এছ) অদিত শৰ্মা বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছে ।"
বিশ্বনাথ ৰায়ে লগতে কয়, "বিদ্যালয়খনত কলা শাখা আৰু বিজ্ঞান শাখা মিলি বিষয় শিক্ষকৰ ১৩ টা পদ আছে যদিও বৰ্তমানে বিদ্যালয়খনত ১০ টা বিষয় শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে । ডেমনষ্ট্ৰেটৰৰ ৩টা পদৰ ভিতৰত ২টা পদ দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা খালী হৈ আছে । একেদৰে বিদ্যালয়খনত তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ তিনিটা পদৰ ভিতৰত দুটা পদেই এই পৰ্যন্ত খালী হৈ আছে । আকৌ চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰীৰ ১১টা পদৰ ভিতৰত ৫টা পদেই খালী হৈ আছে ।"
উল্লেখ্য যে ধুবুৰী চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে (কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাত) ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও একমাত্ৰ শিক্ষক নথকাৰ বাবেই বিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান শাখাটো দীৰ্ঘ দিনে বন্ধ হৈ আছে । শিক্ষকৰ চাহিদা পূৰণত ব্যৰ্থ হোৱা অসম চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ বাবেই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়খনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষত কোনো ছাত্ৰীয়ে এতিয়া বিদ্যালয়খনত পঢ়িবলৈ নহা হৈছে ।
বৰ্তমানে বিদ্যালয়খনত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বাৰ্ষিকলৈকে প্ৰায় ৮৫৩ গৰাকী ছাত্ৰী আছে । এই বৃহৎসংখ্যক ছাত্ৰীক বিদ্যালয়খনত বৰ্তমানে থকা কমসংখ্যক শিক্ষকে পাঠদান কৰাতো যথেষ্ট সমস্যাই দেখা দিয়া বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এনে পৰিস্থিতিত ভাৰত চৰকাৰে স্কুলসমূহৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত একাংশ বিদ্যালয়ক পি এম শ্ৰীৰ সন্মানেৰে যি শৈক্ষিক নৱজাগৰণ অনাৰ প্ৰয়াস চলাইছে, সেয়া ধুবুৰীৰ এই চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত অলপো প্ৰভাৱ পৰা নাই বুলি বহুতেই ক'ব বিচাৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জীৱন বৰুৱাই কয়, "ধুবুৰী চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নথকাটো বৰ দুখৰ কথা । চৰকাৰে শীঘ্ৰে উক্ত বিদ্যালয়খনত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । বিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান শাখাটো সক্ৰিয় কৰি তুলিব লাগে । তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ ।"
আনহাতে, ধুবুৰীৰ এই চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ দিনক দিনে বেয়াৰ ফালে গতি কৰা বুলি ধুবুৰীৰ সচেতন মহলে অভিযোগ কৰিছে । ঐতিহ্যপূৰ্ণ ধুবুৰীৰ চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শীঘ্ৰে স্থায়ী অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ নিয়োগ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনত খালী হৈ থকা বিভিন্ন বিষয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীৰ পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে ।