ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ

ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ
পাঁচ বছৰে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত উপলব্ধ নহ'ল স্বাস্থ্য সেৱা ।
Published : June 17, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 4:30 PM IST
জনীয়া: স্বাস্থ্যখণ্ডত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনতে এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ কেন্দ্ৰ । বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰুভি গাঁৱত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো বিগত প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত বন্ধ হৈ আছে । ফলত স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ শ শ লোক ।
সৰু-সুৰা চিকিৎসা কৰিবলৈকো এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নাইবা কলগাছিয়াস্থিত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হয় । কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ আছিল যদিও পাঁচ বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰটোলৈ অহা নাই । ফলত জৰাজীৰ্ণ হৈ ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে । সম্প্ৰতি সাপ, ভেকুলী, পোক পৰুৱাৰ বাসস্থান হৈছে কেন্দ্ৰটো । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে গৃহটো অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত পেলাই থৈ ঠিকাদাৰ গুচি যোৱাৰ ফলত আজিলৈকে ৰাইজৰ সেৱাত উছৰ্গিত নহ'ল কেন্দ্ৰটো ।
কেন্দ্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কেইবাবাৰো অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো কানসাৰ দিয়া নাই বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে । কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিয়ে গাঁওখনত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও নিৰ্বাচনত জিকি এদিনো খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । বৰ্তমান উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকাৰ বাবে জহি-খহি গৈছে ।
ৰাইজৰ দাবী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা ল'বনে ? নে এনেদৰেই চলি থাকিব চৰকাৰী ধনৰ অপচয় । সেয়ে শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে । অন্যথা জৰাজীৰ্ণ কেন্দ্ৰটো ভাঙি লৈ যাবলৈ দাবী জনাইছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ ভূমিদাতাৰ পৰিয়ালটোৱে ।