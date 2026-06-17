ETV Bharat / state

ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ

পাঁচ বছৰে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত উপলব্ধ নহ'ল স্বাস্থ্য সেৱা ।

Poor condition of Jania sub health centre
সাপ-বেঙৰ বাসস্থানলৈ পৰিণত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 3:43 PM IST

|

Updated : June 17, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: স্বাস্থ্যখণ্ডত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনতে এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ কেন্দ্ৰ । বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰুভি গাঁৱত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো বিগত প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত বন্ধ হৈ আছে । ফলত স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ শ শ লোক ।

সৰু-সুৰা চিকিৎসা কৰিবলৈকো এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নাইবা কলগাছিয়াস্থিত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হয় । কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ আছিল যদিও পাঁচ বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰটোলৈ অহা নাই । ফলত জৰাজীৰ্ণ হৈ ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে । সম্প্ৰতি সাপ, ভেকুলী, পোক পৰুৱাৰ বাসস্থান হৈছে কেন্দ্ৰটো । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে গৃহটো অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত পেলাই থৈ ঠিকাদাৰ গুচি যোৱাৰ ফলত আজিলৈকে ৰাইজৰ সেৱাত উছৰ্গিত নহ'ল কেন্দ্ৰটো ।

সাপ-বেঙৰ বাসস্থানলৈ পৰিণত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কেইবাবাৰো অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো কানসাৰ দিয়া নাই বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে । কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিয়ে গাঁওখনত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও নিৰ্বাচনত জিকি এদিনো খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । বৰ্তমান উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকাৰ বাবে জহি-খহি গৈছে ।

ৰাইজৰ দাবী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা ল'বনে ? নে এনেদৰেই চলি থাকিব চৰকাৰী ধনৰ অপচয় । সেয়ে শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে । অন্যথা জৰাজীৰ্ণ কেন্দ্ৰটো ভাঙি লৈ যাবলৈ দাবী জনাইছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ ভূমিদাতাৰ পৰিয়ালটোৱে ।

লগতে পঢ়ক: আইনক কেৰেপ নকৰে ৰুস্তম আলীয়ে ! পত্নী থকাৰ পাছতো বিয়া পাতি ঘৰ সুমুৱালে নাবালিকাক

'বাঁহ' শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদানত উৎফুল্লিত অসমৰ কুটীৰশিল্পী, চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলে শিল্পীয়ে

Last Updated : June 17, 2026 at 4:30 PM IST

TAGGED:

উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ
স্বাস্থ্য বিভাগ
বৰপেটা
ইটিভি ভাৰত অসম
POOR CONDITION OF SUB HEALTH CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.