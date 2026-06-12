ETV Bharat / state

টুলুঙা নাৱেৰে বেঁকী নৈৰ সুঁতি পাৰাপাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ

বেকী নৈৰ সুঁতিৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ৷ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই সাংসদ, বিধায়কৰ ৷

Poor communication of transport in Kalgachia
কলগাছিয়াত যাতায়তৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: মৰণত শৰণ দি বেঁকী নদীৰে দৈনিক পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে অৰ্ধশতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ । উল্লেখ্য যে, বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কৰাৰকুৰত বেঁকী নৈৰ সুঁতিত টুলুঙা নাৱেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজ আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযাগ অনুসৰি, কৰাৰকুৰ দলঙৰ ছাইড বান্ধ খহনীয়াৰ কবলত পৰাৰ পিছৰ পৰাই বেকী নদীৰে বিপদ সংকুলভাবে যাতায়ত কৰিব লগীয়া হৈছে সুঁতিৰপাথাৰ, শওপুৰ, খাৰবাল্লী আদি গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ দৈনিক এখন টুলুঙা নাৱেৰে বেকী নদী পাৰ হ'ব লগা হৈছে । লগতে দৈনিক শতাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে পকেটৰ টকাৰে নাও ভাৰা কৰি বিদ্যালয় আৰু কলগাছিয়াস্থিত নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়লৈ যাব লগা হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাইজে ৷

কলগাছিয়াত যাতায়তৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, বলাইপাথাৰ আৰু কাউৰঝাহিৰ পৰা খাৰবাল্লীৰ মাজেৰে কৰাৰকুৰলৈ বৈ যোৱা বেঁকী নদীৰ সুঁতিয়ে প্ৰায় ১০ বছৰ ধৰি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিছে সুঁতিৰপাথাৰ, শওপুৰ, খাৰবাল্লী আদি গাঁৱৰ ৰাইজক ৷ ফলত কৰাৰকুৰ আৰু সুঁতিৰপাথাৰ এই দুখন ঠাইৰ মাজত টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে । ফলত মাজে সময়ে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ।

ইফালে ধুবুৰী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে উক্ত অঞ্চল বৰ্তমানলৈকে পৰিদৰ্শন নকৰাৰ লগতে কোনো খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । বেঁকী নদীৰ দলঙৰ কাষতেই বিপদজনকভাবে যাতায়ত কৰাৰ পাছতো বিধায়কৰো কোনো গুৰুত্ব নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৷ সেয়ে স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ ওচৰত উক্ত স্থানত এখন চৰকাৰীভাৱে বিনামূলীয়া ডাঙৰ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত এজন

TAGGED:

জনীয়া
কলগাছিয়া
বৰপেটা
বেঁকী নৈ
POOR COMMUNICATION IN KALGACHIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.