জনপ্ৰতিনিধিৰ আশ্বাসো ফুটুকাৰ ফেন ! জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাতায়ত
৩০ বছৰে এখন দলঙৰ বাবে ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিক আহ্বান জনায়ো সুফল নোপোৱাত ক্ষোভ ।
Published : July 24, 2026 at 2:45 PM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এনচি গাঁৱৰ ৰাইজে এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে । মৰা বেঁকী নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলং নথকাৰ ফলত নিতৌ সহস্ৰাধিক লোক, স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কৃষকে মৰণত শৰণ দি পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয় যে বহু বছৰ ধৰি বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধিয়ে দলং নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিলেও আজিলৈকে বাস্তৱত সম্ভৱ নহ'ল । সেয়েহে অতিশীঘ্ৰে চৰকাৰক এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিকুৰি এচি গাঁৱত আজিও উন্নয়নৰ নামত এক কৰুণ বাস্তৱ ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় । মৰা বেঁকী নৈৰ ওপৰত কোনো পকী দলং নথকা বাবে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৰে যাতায়ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । নিতৌ এই সাঁকোৰে স্কুলীয়া কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, ব্যৱসায়ী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা আদিয়ে যাতায়ত কৰে ৷ কিন্তু সাঁকোখন ইমানেই জৰাজীৰ্ণ যে যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈছে । বিশেষকৈ বৰষুণৰ বতৰত সাঁকোৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰে ।
নৈৰ সোঁত বৃদ্ধি পালেই পাৰাপাৰ কৰাটো অধিক বিপদসংকুল হৈ উঠে । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে, আজিলৈকে মৰা বেঁকী নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ নহ'ল । বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনপ্ৰতিনিধিসকলে দলং নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিয়ে যদিও নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতেই সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি যায় । ফলত বছৰ বছৰ ধৰি একেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে গাঁওবাসী ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "বিগত ৩০ বছৰে এখন দলঙৰ বাবে ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিক আহ্বান জনায়ো কোনো সুফল লাভ কৰা নাই । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহুতেই ইয়ালৈ আহি দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে আশ্বাস দিয়ে যদিও আজিলৈকে সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই । স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অহা-যোৱা কৰাত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হয় । আনকি এখন চাইকেলেৰেও পাৰ হ'ব নোৱাৰে । ৰাইজে গাঁঠিৰ ধনেৰে সাঁকোখন নিৰ্মাণ কৰি কোনোমতে যাতায়ত অব্য়াহত ৰাখিছে ।"
আন এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয় যে দলং নোহোৱাৰ ফলত শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য সেৱা আৰু দৈনন্দিন যাতায়াত সকলো ক্ষেত্ৰতেই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । কোনো ৰোগীক জৰুৰীভাৱে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াও বহু সময়ত কঠিন হৈ পৰে । সেয়ে মৰা বেঁকী নৈৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাইছে । যদি তৎকালীনভাৱে পকী দলং নিৰ্মাণ সম্ভৱ নহয়, তেন্তে অন্ততঃ এখন মজবুত কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি জনসাধাৰণৰ যাতায়াত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু চৰকাৰক ভুক্তভোগী ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙেই শেষ ভৰসা: মৰণফান্দৰে বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ
মাজুলীত উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা এটা অঞ্চল, ১০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বাঁহৰ দলং সাজিলে মহিলাই
মৰণফান্দত পৰিণত কাঠৰ দলং, আন গাড়ী বাদেই এম্বুলেঞ্চো সোমাব নোৱাৰে গাঁৱত