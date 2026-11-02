প্ৰদূষণৰ কৱলত ৰামছাৰ ক্ষেত্রৰূপে খ্যাত দীপৰ বিল : দূষিত পানীত ওপঙিছে মাছ
ৰামছাৰ ক্ষেত্রৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ সময়ত ৪০০ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ জলজ উদ্ভিদ আছিল যদিও বৰ্তমান ৫০ বিধো নাই ।
Published : November 2, 2026 at 5:03 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ একমাত্ৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰসিদ্ধ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীপৰ বিলে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে । এই বিলখন ভয়াৱহ প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে । ফলত বিলখনৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে ।
পানীত ওপঙিছে সৰু-বৰ মাছ
অৱশ্যে দীপৰ বিলে বহু পূৰ্বৰে পৰাই সময়ে সময়ে প্ৰদূষণৰ লগতে বিভিন্ন সংকটৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । শেহতীয়াকৈ পুনৰ জলপ্ৰদূষণৰ বাবে দীপৰ বিলত মৃত্যুমুখত পৰিছে মাছ তথা জলচৰ প্ৰাণী । বিলখনৰ পানীত ওপঙিবলৈ ধৰিছে সৰু-বৰ মাছ ।
এই ঘটনাই বিলখনৰ পানীৰ গুণগত মানৰ অৱনতি আৰু মহানগৰীৰ পৰা নিৰ্গত প্ৰদূষিত পানী তথা আৱৰ্জনাৰ অবিৰত প্ৰৱাহে ইয়াৰ সংবেদনশীল পৰিৱেশতন্ত্ৰ আৰু জলজ জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰাৰ ইংগিত বহন কৰিছে । যাৰবাবে দীপৰ বিলক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনৰ লগতে সচেতন নাগৰিকে ।
মহানগৰীৰ পৰিৱেশগত ভাৰসাম্য ৰক্ষা
বহু আগৰে পৰাই দীপৰ বিলৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্দ্ধনৰ বাবে বিভিন্ন সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষ আৰু স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে । ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অৱস্থিত দীপৰ বিল কেৱল গুৱাহাটীৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জলাশয়েই নহয় ই মহানগৰীৰ পৰিৱেশগত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে; কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিলখন বৰ্তমান সংকটৰ গৰাহত । বিলখনৰ জলজ জীৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু প্রাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰদূষণৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱে দীৰ্ঘম্যাদী ক্ষতি কৰাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে ।
গুৱাহাটীৰ বৰ্জিত পানী পৰে দীপৰ বিল
প্ৰদূষণৰ ফলত বাৰে বাৰে মাছৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই এই উদ্বেগ অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ সম্পাদক প্ৰমোদ কলিতাই কয়,"গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা নিৰ্গত প্ৰদূষিত পানী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনা পামহী নৈৰে নিৰন্তৰভাৱে দীপৰ বিলত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে । কেৱল পামহী নৈৰে নহয়, আন কেইবাটাও উৎসৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্জিত পানী দীপৰ বিলত পৰে । মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰদূষিত নদী-নলাৰ পানী পামহী নৈৰ জৰিয়তে বিলখনলৈ বৈ যোৱাৰ ফলত বিলখনৰ পানীৰ গুণগত মানৰ অৱনতি ঘটিছে । বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত এই নদী-নলাসমূহে বৃহৎ পৰিমাণৰ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই অনাৰ ফলত বিলখনৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । মহানগৰীৰ আৱৰ্জনা পেলোৱা স্থানৰ পৰা হোৱা প্ৰদূষণৰ সমান্তৰালভাৱে এই নদী-নলাসমূহৰ জৰিয়তেও দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । পানীত দ্রৱীভূত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস, বিষাক্ত প্রদূষক অথবা অন্যান্য পৰিৱেশগত পৰিৱৰ্তন মাছৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এইক্ষেত্রত বিলখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰা, দ্রৱীভূত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা আৰু প্ৰদূষণৰ উৎস চিনাক্ত কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে । এইক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো। একে সময়তে পামহী নৈৰে বিলখনলৈ প্ৰৱেশ কৰা প্ৰদূষিত পানী আৰু আৱৰ্জনাৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈও দাবী জনাইছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশগত অৱক্ষয়ৰ বিষয়টোৱে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত সেউজ ন্যায়াধিকৰণে বিলখনৰ পৰিৱেশৰ অৱনতিৰ বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সতৰ্ক কৰি দিছিল । সেয়েহে দীপৰ বিলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰদূষণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ দায়িত্ব, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা আৰু বিলখনৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ কার্যকাৰিতাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে ।"
অসমৰ একমাত্র ৰামছাৰ ক্ষেত্র
উল্লেখ্য যে ২০০২ চনতে দীপৰ বিলে ৰামছাৰ ক্ষেত্র হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । অসমৰ একমাত্র ৰামছাৰ ক্ষেত্র হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ ২৪ বছৰ হ'ল যদিও বিলখনৰ সংৰক্ষণৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল । বিগত সময়ছোৱাত দীপৰ বিলক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ধ্বংস কৰাৰ বাহিৰে একোৱে কৰা নহ'ল । ৰামছাৰ ক্ষেত্র হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ সময়ত পোৱা স্পট বিলড পেলিকান, বিয়েৰছ পোচাৰ্ডছ,পিল্লেথ ফিছ ঈগল আদি বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বৰ্তমান দীপৰ বিলত নাই ।"
এসময়ত ৪০০ অধিক প্ৰজাতিৰ জলজ উদ্ভিদ আছিল
"ৰামছাৰ ক্ষেত্রৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ সময়ত ৪০০ অধিক প্ৰজাতিৰ জলজ উদ্ভিদ আছিল যদিও বৰ্তমান ৫০ বিধো নাই । দীপৰ বিলত লাহে লাহে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যাও কমি আহিছে । আনহাতে ৰামছাৰ ক্ষেত্রৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ সময়ত দীপৰ বিলৰ ভূমিৰ পৰিমাণ আছিল চাৰি হাজাৰ হেক্টৰ; কিন্তু বৰ্তমান দীপৰ বিল বহু পৰিমাণে সংকুচিত হৈছে । যাৰবাবে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে পক্ষীৰ ৰম্যভূমি হিচাপে বিশ্ববিখ্যাত দীপৰ বিল ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।
মাছৰ মৃত্যুৰ কাৰণ প্ৰদূষণ
আনহাতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা পৰিৱেশবিদ ডঃ বলেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে কয়, "দীপৰ বিলত মাছৰ মৃত্যু প্ৰদূষণৰ বাবেই হৈছে । কাৰণ পামহীৰ ফালৰ পৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট নকৰা আৱৰ্জনা আহি দীপৰ বিলত পৰে । ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত আৱৰ্জনাসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ ফলত বায়ু আৰু ভূমি প্ৰদূষিত হোৱাৰ উপৰি পানী দূষিত হয় । সেই দূষিত পানী পামহীৰে দীপৰ বিলত পৰে । ফলত দীপৰ বিলত থাকিবলগীয় বায়ল'জিকেল অক্সিজেনৰ মাত্রা কমি যায় । তাৰ ফলত মাছ মৰাই নহয় তাত থকা আন জলজ প্ৰাণীৰো ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় । তদুপৰি তাত থকা চৰাই তথা পৰিভ্ৰমী চৰাইৰো ক্ষতি হয় । গতিকে পৌৰ নিগমে গুৱাহাটীৰ আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাটো ঠিক নকৰিলে বিলখন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। গুৱাহাটী বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনাৰে দীপৰ বিলৰ পানী দূষিত হৈ পৰিছে ।"
ডাঙৰ সমস্যা বেদখল
তেওঁ লগতে কয়, "দীপৰ বিলৰ পূব দিশটো বেছিকৈ প্ৰদূষণৰ কৱলত পৰিছে । আনকি ইয়াৰ প্ৰভাৱ মাছতো পোৱা হৈছে । কাৰণ মাছতো বেয়া গোন্ধ পোৱা গৈছে । আনহাতে একেখন দীপৰ বিলৰ মধ্যভাগৰ অংশত থকা মাছত তেনে কোনো গোন্ধ নাই । গতিকে গোটেই বিলখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পানীৰ গুণগত মানৰ পৰীক্ষা কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । বিশেষকৈ ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । যাতে বিলখনৰ পানী গুৱাহাটীৰ দূষিত আৱৰ্জনা তথা পানীৰে প্ৰদূষিত নহয় । বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা আমি দেখা পাইছো যে দীপৰ বিল ব্যাপক প্ৰদূষণৰ কৱলত পৰিছে । সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে দীপৰ বিল বচাব নোৱাৰিব । আনহাতে দীপৰ বিলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে অবাধ বেদখল । গতিকে বহু কথা জড়িত হৈ আছে । এইক্ষেত্রত চৰকাৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু দীপৰ বিলক প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে সম্প্ৰতি ভাৰতত ৪৭ খন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দীপৰ বিল অসমৰ একমাত্ৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ । অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে দীপৰ বিলে ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ ২৪ টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে যদিও আজিলৈকে দীপৰ বিলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ নহ'ল । এই সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ কলিতাই কয় যে চৰকাৰৰ অৱহেলা আৰু গুৰুত্বহীনতাৰ বাবেই দীপৰ বিলে তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ দিশে গতি কৰিছে ।
চৰকাৰৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই দীপৰ বিলে অস্তিত্বৰ মহাসংকটত পৰিছে । গুৱাহাটীৰ বৰ্জিত পানী আৰু আৱৰ্জনাই বিলখনৰ পানী প্ৰদূষিত কৰি ইয়াত থকা মৎস্যকুলৰ লগতে পক্ষীকুলৰ জীৱনলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । ফলত বিলখনৰ বহু মাছ আৰু আন জলজ প্ৰাণী মৃত্যুমুখত পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:নিৰ্মাণৰত দীপৰ বিলৰ ৰে'লৱে এলিভেটেড কৰিড'ৰ : সমস্যা, সম্ভাৱনা আৰু সমাধানৰ নতুন সূত্ৰ
১০৮ প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী, ৬৬ দেশীয় প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বিচৰণস্থলী দীপৰ বিল