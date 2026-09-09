ETV Bharat / state

AI 80 ERA: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে আশীৰ দশকলৈ উভতিল প্ৰজন্ম, আপুনিও নিজক চাওক?

AI ব্য়ৱহাৰ কৰি সকলো উভতি গ'ল আশীৰ দশকলৈ । পিছপৰি নৰ'ল ৰাজনৈতিক নেতাসকলো । এক প্ৰতিবেদন ।

Political leaders used AI to present themselves in the style of the 80s
আশীৰ দশকলৈ উভতিল সকলো, আমিনো ৰৈ থাকো কি ? (Etv Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 8:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মাজে মাজে সামাজিক মাধ্যমত একো একোটা ট্ৰেণ্ড আহে । যাক লৈ সকলো সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰী ব্যস্ত হৈ পৰে । বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এক নতুন ট্ৰেণ্ড ওলাল । সকলোৱে ৭০-৮০ দশকৰ পোচাকত সজাই নিজকে চাবলৈ বিচাৰিলে ।

মুহূৰ্ততে এই ট্ৰেণ্ড ভাইৰেল হৈ পৰিল ৷ সকলো পৰ্যায়ৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰী যেন জপিয়াই পৰিল!!!

এনেধৰণৰ ট্ৰেণ্ড অনুসৰন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, মডেল তথা সাধাৰণ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকল সততে আগশাৰীত থকা দেখা যায় । পিছে ৭০-৮০ দশকলৈ উভতি চোৱাৰ এই ট্ৰেণ্ডৰ পৰা এইবাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলো আঁতৰি থাকিব নোৱাৰিলে ।

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা প্ৰায় সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই নিজকে আকৌ এবাৰ আশীৰ দশকত নিজকে সজাই চালে আৰু সামাজিক মাধ্যমত সেই ফটো শ্বেয়াৰ কৰি নষ্টালজিক হৈ পৰিল ।

সামাজিক মাধ্যমত সততে ট্ৰেণ্ডত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৮০ দশকৰ এখন বিশেষ ফটো বিজেপিৰ প্ৰদেশ কমিটীসমূহে শ্বেয়াৰ কৰিছে। ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকে লিখে," ৮০ৰ দশকত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া..."

পিছপৰি নাথাকিল বিৰোধী কংগ্ৰেছ । কংগ্ৰেছ সেৱাদলে ৰাহুল গান্ধীকো সজালে ৮০ দশকৰ ৰূপত । সামাজিক মাধ্যমত লিখে,"৮০ দশকৰ ফেশ্বন ট্ৰেণ্ডত ৰাহুল গান্ধী..."

খোজত খোজ মিলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে । আশীৰ দশকত নিজকে সজাই সামাজিক মাধ্যমত ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিলে,"৮০ য়ে ৰিঙিয়ালে, মই উত্তৰ দিলোঁ..."

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুয়েও সামাজিক মাধ্য়মত শ্বেয়াৰ কৰিলে আশীৰ দশকৰ এখন ফটো । ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখে,"সকলোৰে কিয় ৮০ৰ দশকলৈ উভতি গৈছে ? ময়ো আশীৰ নষ্টালজিয়াত বুৰ গ'লোঁ ।"

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অনুসৰণ কৰিলে এই ট্ৰেণ্ড । সামাজিক মাধ্যমত ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখে,"‘৮০ দশকৰ ট্ৰেণ্ড... ষ্টাইল পুৰণি হ’ব পাৰে, কিন্তু আকৰ্ষণ কেতিয়াও পুৰণি নহয় !"

আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত ৰৈ নাথাকিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও । নিজকে আশীৰ দশকৰ ৰূপেৰে সজাই এক্সত লিখিলে এইদৰে,"যিকোনো ট্ৰেণ্ডৰ সৈতে যি অতীতৰ স্মৃতি জড়িত আছে তাৰ লগত মিলি গৈছোঁ । ৮০ৰ দশকলৈ উভতি চালোঁ!" আকৌ পত্নীৰ সৈতেও ৮০ দশকলৈ উভতি চাই তেওঁ লিখিলে,"এ আইৰ দৃষ্টিৰে ৮০ৰ দশকত আমি! "

কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই নহয়, অসম চৰকাৰৰ, প্ৰায়সংখ্যক মন্ত্ৰী-বিধায়কেও এই ট্ৰেণ্ড অনুসৰণ কৰি উভতি গ'ল ৮০ দশকলৈ । অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকা, ডিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা, দিগন্ত কলিতা, ৰমাকান্ত দেউৰী, ৰূপক শৰ্মা, মানৱ ডেকাকে আদি কৰি সকলোৱে উটিভাহি গ'ল এই ট্ৰেণ্ডত ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটায়ো ৮০ দশকৰ সাজেৰে নিজক সজাই সামাজিক মাধ্যমত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে ।

সোঁতৰ বিপৰীতে নগ'ল অসম আৰক্ষী । অসম আৰক্ষীয়ে ল'গ' সজালে ৮০ দশকৰ দৰে আৰু লিখিলে,"৮০ৰ দশকে ৰিঙিয়াই ।আমাৰ ততিয়াই কৰ্তব্যত আছিলোঁ ।"

৮০ৰ দশকৰ AI ফটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব

লুকটো সৃষ্টি কৰাটো সহজ । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এখন স্পষ্ট ফটো এআই ইমেজ-জেনেৰেশ্বন টুল যেনে চাটজিপিটিত আপলোড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক তেওঁলোকৰ মুখৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ধৰি ৰাখি ৮০ৰ দশকৰ পৰিৱেশত পুনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ক'ব পাৰে । তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভিন্ন চুলিৰ ডিজাইন, ৰঙীন সাজ-পোছাক, ডেনিম জেকেট, গহনা, ভিনটেজ ইণ্টেৰিয়ৰ, পোহৰ, ৰং আদি সবিশেষ যোগ কৰিব পাৰে ।

কেইটামান পৰিশোধনে ব্যক্তি এজনৰ পৰিচয় সলনি নকৰাকৈয়ে চুলিৰ ষ্টাইল, সাজ-পোছাক বা চেটিং সলনি কৰিব পাৰে । চেলেব্ৰিটী দম্পতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাৰিবাৰিক ফটো আৰু পুনৰ কল্পনা কৰা চিনেমাৰ পোষ্টাৰলৈকে, এই ভাইৰেল ট্ৰেণ্ডে প্ৰমাণ কৰে যে কেতিয়াবা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ নতুন আৱেগে মানুহক পুৰণি দিনলৈ লৈ যাব খোজে ৷

কেৱল চাটজিপিটিয়েই নহয়, অন্যান্য কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰিও আপুনি নিজকে চাব পাৰিব আশী দশকৰ সাজত । চাটজিপিটিৰ পৰিৱৰ্তে, আপুনি আপোনাৰ ফটো আন বেছিকৈ প্ৰচলিত ৱেব টুলত আপল’ড কৰিব পাৰে আৰু একেই প্ৰম্পটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । এপসমূহৰ ভিতৰত Gemini, Copilot, insMind 1980s Filter, Media.io AI Yearbook Generator, SketchTo Retro Generator আদি ব্য়ৱহাৰকাৰীয়ে ব্য়ৱহাৰ কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ 80 ERA কি? AIত পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰা তাৰকাসকল...

ড্ৰাগছৰ আসক্তিত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম? অসম আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতি, গোলাঘাট-মাজুলীত বৃহৎ অভিযান

TAGGED:

৮০ৰ দশকৰ ফটো
80S INSTAGRAM TREND
ৰেট্ৰ’ লুক
নৰেন্দ্ৰ মোদী
80ERA STYLE SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.