জনবান্ধৱ হ'ব লাগিব অসম আৰক্ষী, মহিলা আৰু দৰিদ্ৰক নিঃসংকোচে ন্যায় দিয়াৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মহিলাই দুপৰ নিশাও নিৰ্ভয়ে থানালৈ আহিব পৰা জনবান্ধৱ পৰিৱেশ গঢ়িবলৈ দেৰগাঁৱৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত নৱনিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানসকলক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : November 24, 2026 at 9:27 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ আৰক্ষী থানাসমূহক জনসাধাৰণৰ বাবে অধিক নিৰাপদ আৰু বিশ্বাসযোগ্য কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে নৱনিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানসকলক বিশেষ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মহিলাই যাতে দুপৰ নিশাও আৰক্ষী থানালৈ আহিবলৈ কোনো ধৰণৰ ভয় আৰু সংকোচ অনুভৱ নকৰে, তেনেকুৱা এটা অনুকূল পৰিৱেশ থানাসমূহত নিৰ্মাণ হ’ব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
মঙলবাৰে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তীৰ বিশেষ দিনটোতে দেৰগাঁওস্থিত লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত আয়োজিত অসম আৰক্ষীৰ ১,৬৫৩ গৰাকী কনিষ্টবল (ইউ বি) আৰু ৮ গৰাকী উপ-পৰিদৰ্শক (যোগাযোগ)ৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
Witnessing a proud moment as cadets mark the completion of their training at Lachit Barphukan Police Academy at Dergaon. https://t.co/uSFDmo2l6u— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 24, 2026
ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিখন থানালৈ যাতে এজন দুখীয়া ব্যক্তিয়েও নিঃসংকোচে আহি নিজৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু আন দহজনৰ দৰে ন্যায় লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ইউ বি শাখাৰ কনিষ্টবলসকলে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।
শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই শাখাৰ কনিষ্টবলসকলৰ দায়িত্বও বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থকা দৰিদ্ৰজনৰ বাবে থানাখনেই হৈছে প্ৰধান আশ্ৰয় । আমি যিখন সমাজৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, সেইখন সমাজৰে লোক এজনক ন্যায় প্ৰদান কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই লগতে উল্লেখ কৰে যে ২০২১ চনৰ পিছত অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়া-জোৱানসকলৰ গৰিষ্ঠসংখ্যকেই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা । তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিকা ব্যৱস্থা আৰু নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে নিযুক্তি লাভ কৰিছে । সেয়েহে সততা, ন্যায়, সংবেদনশীলতা আৰু দুখীয়া-দৰিদ্ৰসকলৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা ৰাখি সমাজৰ প্ৰতি অধিক দায়ৱদ্ধতাৰে সেৱা আগবঢ়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৱনিযুক্ত জোৱানসকলক আহ্বান জনায় ।