নাৰীদেহ চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ, এটা গ্ৰেপ্তাৰ
তেজপুকৰত অভিযুক্ত মহিলাই দীৰ্ঘদিন ধৰি এগৰাকী কিশোৰীক যৌন শোষণ চলাই আহিছিল।
Published : June 17, 2026 at 10:12 AM IST
তেজপুৰ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সক্রিয় হৈ উঠিছে নাৰীদেহ বেহাৰ চক্ৰ । এই চক্ৰবোৰে দুখীয়া কিশোৰী-যুৱতী আৰু মহিলাক বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত কৰি আহিছে । যৌন শোষণৰ বলি হোৱাৰ পিচতো এনে দুষ্ট চক্ৰই দুৰ্ভগীয়া ভুক্তভোগীক কৌশলেৰে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে।
ইয়াৰ মাজতেই তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নাৰীদেহ বেহাৰ চক্ৰৰ এগৰাকী মহিলা । আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এগৰাকী ভুক্তভোগী কিশোৰীক । দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কিশোৰীগৰাকীক যৌন শোষণ চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মুৰহাতেটেলি এলেকাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন শোষণৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে । শোণিতপুৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই সদৰী কৰা অনুসৰি,কাছাৰিগাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ দলে মুৰহাতেটেলি গাঁৱৰ ৰিংকু মণি দাসৰ ঘৰত অভিযান চলায় ।
এই অভিযানৰ সময়ত বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাৰ অন্তৰ্গত বউবজাৰ সুন্দৰপুৰ গাঁৱৰ এই কিশোৰীগৰাকীক উক্ত চৌহদত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিচতেই এই ঘটনাৰে জড়িত মহিলাগৰাকীৰ লগতে ভুক্তভোগী নাবালিকা উভয়কে তদন্তৰ বাবে আৰক্ষী চকীলৈ অনা হয় ।
আৰক্ষীয়ে এই তদন্তৰ সময়ত জানিব পাৰে যে অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নাবালিকাগৰাকীক যৌন শোষণ চলাই আহিছিল । ইতিমধ্য়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেজপুৰ সদৰ থানাত ৩৩৯/২০২৬ গোচৰ নম্বৰত এটি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । উদ্ধাৰৰ পিছত নাবালিকাগৰাকীক স্নেহবন্ধন চাইল্ড হোমৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে । আনহাতে অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীক আইনী ব্যৱস্থাৰ বাবে সখী ৱান ষ্টপ চেণ্টাৰত ৰখা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: বীভৎস কাণ্ড ! বৰদেউতাকৰ কামনাৰ বলি ৯ বছৰীয়া কিশোৰী