ভুৱা মাৰ্কশ্বীট যোগানৰ অভিযোগ; ধুবুৰীত ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত আৰক্ষীৰ অভিযান
মাৰ্কশ্বীট, প্ৰমাণ পত্ৰ, কম্পিউটাৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ।
Published : May 1, 2026 at 10:10 AM IST
ধুবুৰী : বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত ভুৱা মাৰ্কশ্বীট বা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা এক চক্ৰ শেহতীয়াকৈ সক্ৰিয় হৈ পৰা দেখা গৈছে । এই চক্ৰটোৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ভুৱা মাৰ্কশ্বীট আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ যোগান ধৰে । তেনে এক চক্ৰৰ সন্ধানত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ।
তাৰ অংশ হিচাপে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ঝগৰাৰ পাৰৰ ডোঙেৰ পাৰ অঞ্চলত থকা ইংলিছ এডুকেশ্বন একাডেমী নামৰ এখন অনলাইন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত বুধবাৰে নিশা অভিযান চলায় । প্ৰতিষ্ঠানটোত একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি দেখুৱাই কেৱল ধনৰ বিনিময়ত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক, স্নাতকৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যোগান ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
অভিযোগ অনুসৰি তামিলনাডুৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাখা হিচাপে দেখুৱাই চলাই আহিছে এই কাৰ্যকলাপ । মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণৰ এখন ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ লৈ এজন যুৱকে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছতেই এই বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহে । ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ জৰিয়তে মেট্ৰিকৰ ভাল ফলাফল দেখুৱাই মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ গৈ আটকো হ'ল এজন ছাত্ৰ ।
জানিব পৰা মতে তামিলনাডু শিক্ষা ব'ৰ্ডৰ এখন মাৰ্কশ্বীট আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ নামভৰ্তি কৰিবলৈ গৈছিল ছাত্ৰজনে । কিন্তু সেই নথিক লৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সন্দেহ হোৱাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলে আৰু ছাত্ৰজনে যিখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সেই নথি লাভ কৰিছিল তাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযান চলায় ।
দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় । আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও কম্পিউটাৰ, লেপটপসহ বিভিন্ন নথিপত্ৰও জব্দ কৰি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটো বন্ধ কৰি দিয়ে । অৱশ্যে সেই নথিসমূহ পৰীক্ষাৰ অন্তত হে ক'ব পৰা যাব সেইবোৰ ভুৱা হয় নে নহয় । অৱশ্যে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালকসহ কৰ্মচাৰীসকল আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে ।
আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক সীমান্ত বৈশ্যই কয়, "ধুবুৰীৰ ঝগৰাৰ পাৰ অঞ্চলত থকা ইংলিছ এডুকেশ্বন একাডেমীত অভিযান চলোৱা হয় । এই প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ এজনে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ গৈছিল । অধ্যক্ষই সন্দেহজনক মাৰ্কশ্বীট পোৱা বুলি আমাক খবৰ দিলে । সেই তদন্তৰ ভিত্তিত আমি অভিযান চলালোঁ । যিজন ছাত্ৰই এই মাৰ্কশ্বীটখন নিছিল তেওঁ আমাৰ জিম্মাত আছে । প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীক আমি বিচাৰি আছোঁ । আমি কিছু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছোঁ ।"
ইফালে এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ ধুবুৰী জিলাখনতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
