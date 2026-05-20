বিহুৰ ভুল তথ্য দিয়া পাঠ্যপুথিৰ লেখকেই নাই ! ধুবুৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানত আৰক্ষীৰ অভিযান, স্বত্বাধিকাৰীক আটক

'সহজ ব্যাকৰণ ৰচনা' নামৰ বিতৰ্কিত পুথিখনৰ ৩২০ টা কপি জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰীকো আটক কৰে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 4:27 PM IST

ধুবুৰী: অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুক অপব্যাখ্যা কৰা ধুবুৰীৰ নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ত অৱশেষত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে । ধুবুৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰীতম দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে পুস্তকালয়খনৰ পৰা 'সহজ ব্যাকৰণ ৰচনা' নামৰ বিতৰ্কিত পুথিখনৰ ৩২০ টা কপি জব্দ কৰে । প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীজনকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।

উল্লেখ্য যে ধুবুৰীৰ এনএছ ৰোডস্থিত নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ে প্ৰকাশ কৰা ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ 'সহজ ব্যাকৰণ ৰচনা' নামৰ পুথিখনত বিহু সন্দৰ্ভত ভুল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য উল্লেখ কৰা হৈছিল । যিয়ে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক চৰম অপমান কৰিছে । এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ্যপুথিত বিহুৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছিল ।

সংবাদ মাধ্যমতো এই বিষয়ে বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকৰ লগতে বহু শিক্ষাবিদে এই বিষয়টোক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অসমীয়াৰ স্বাভিমান বিহুক লৈ ভুল তথ্য প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ লোৱাৰো দাবী জনায় । ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে পুৱা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ত অভিযান চলায় । কিন্তু নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ে কিয় বিহু সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে ?

এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত উদ্ভট যুক্তি দিলে স্বত্বাধিকাৰী ইউনুছ আলী ভূঞাই । তেওঁৰ মতে পুথিখনৰ লেখকে নাই । তেওঁ কয়, "লেখক নাই । লিখা মানুহ বহুত আছে, মাষ্টৰে লিখে । কোন মাষ্টৰে লিখে মই ক'ব নোৱাৰোঁ । মোৰ ল'ৰাই এইবোৰ পঢ়ে মই নপঢ়ো ।" পাঠ্যপুথিখনত লেখক বুলি উল্লেখ কৰা লোককেইজন প্ৰকৃত লেখক নহয় বুলিও স্বীকাৰ কৰে পুস্তকালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰে ।

তেওঁৰ মন্তব্যত আন এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে এগৰাকী মৃত ব্যক্তিৰ নামেৰে পাঠ্যপুথিখন প্ৰকাশ কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্বত্বাধিকাৰী ইউনুছ আলী ভূঞাই কয়, "বহু কিতাপত এনেকুৱাকৈয়ে থাকে । বাকী মই ক'ব নোৱাৰিম, ডাঙৰ ল'ৰাই জানিব ।" পুস্তকালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ এনে উদ্ভট মন্তব্যই এতিয়া পুনৰ এবাৰ বিষয়টোক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক লৈ ল'ৰা-ধেমালি কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব ।

