মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে সোণাৰিত দুই ভুৱা চিকিৎসকক আটক আৰক্ষীৰ
ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰিত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ সোণাৰি টাউকাক চাহ বাগিচা আৰু মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা চিকিৎসকক আটক ৷
Published : June 27, 2026 at 7:10 PM IST
ডিব্ৰুগড় : চিকিৎসকক সকলোৱে ভগৱানৰ বুলিয়ে শ্ৰদ্ধা আৰু সমীহ কৰে ৷ ভগৱান বুলি ভবা একাংশ চিকিৎসক ওলাইছে ভুৱা ৷ ৰাজ্যখনৰ একাংশ চিকিৎসালয়ত আছে ভুৱা চিকিৎসক ৷ যাৰ বাবে বহু ৰোগী ভুল চিকিৎসাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে ৷ লগতে ভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷
শুকুৰবাৰে নিশা চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই আটক কৰে দুই ভুৱা চিকিৎসকক । চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি টাউকাক চাহ বাগিচাৰ পৰা ডাঃ অৰিন্দম গাংগুলী আৰু মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা ডাঃ বেণু চক্ৰৱৰ্তী নামৰ দুই চিকিৎসকক আটক কৰিছে । জানিব পৰা মতে, বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি বাগিচা দুখনত কৰ্মৰত আছিল দুই চিকিৎসক । বৰ্তমান সোণাৰি আৰক্ষী থানাত ৰাখি দুয়োকে জেৰা চলাই আছে ।
We're committed to weed out all forms of evils from our society.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 26, 2026
After extensive crackdown on the drugs syndicate & child marriage offenders,we're on a mission to crack down on quack doctors to ensure the sanctity of our healthcare system & protect patients.#AssamAgainstQuacks pic.twitter.com/sQHJnNlO5B
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৫৯টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ৬২জন ভুৱা চিকিৎসকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে ৷ লগতে ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে শুকুৰবাৰে চৰাইদেউৰ দুখনকৈ চাহ বাগিচাৰ পৰা আটক কৰিছে দুজনকৈ চিকিৎসক । শুকুৰবাৰে নিশা চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই আটক কৰে দুই ভুৱা চিকিৎসকক ডাঃ অৰিন্দম গাংগুলী আৰু ডাঃ বেণু চক্ৰৱৰ্তীক ।
লগতে পঢ়ক: চলন্ত ৰে'লৰ পৰা যোগীঘোপাত কোনে পেলাই দিলে অম্বুবাচীৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যাত্ৰীক ?