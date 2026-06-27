ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে সোণাৰিত দুই ভুৱা চিকিৎসকক আটক আৰক্ষীৰ

ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰিত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ সোণাৰি টাউকাক চাহ বাগিচা আৰু মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা চিকিৎসকক আটক ৷

Sonari Police
সোণাৰিত দুই ভুৱা চিকিৎসকক আটক আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : চিকিৎসকক সকলোৱে ভগৱানৰ বুলিয়ে শ্ৰদ্ধা আৰু সমীহ কৰে ৷ ভগৱান বুলি ভবা একাংশ চিকিৎসক ওলাইছে ভুৱা ৷ ৰাজ্যখনৰ একাংশ চিকিৎসালয়ত আছে ভুৱা চিকিৎসক ৷ যাৰ বাবে বহু ৰোগী ভুল চিকিৎসাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে ৷ লগতে ভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷

শুকুৰবাৰে নিশা চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই আটক কৰে দুই ভুৱা চিকিৎসকক । চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি টাউকাক চাহ বাগিচাৰ পৰা ডাঃ অৰিন্দম গাংগুলী আৰু মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা ডাঃ বেণু চক্ৰৱৰ্তী নামৰ দুই চিকিৎসকক আটক কৰিছে । জানিব পৰা মতে, বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি বাগিচা দুখনত কৰ্মৰত আছিল দুই চিকিৎসক । বৰ্তমান সোণাৰি আৰক্ষী থানাত ৰাখি দুয়োকে জেৰা চলাই আছে ।

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৫৯টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ৬২জন ভুৱা চিকিৎসকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে ৷ লগতে ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

CHARAIDEO FAKE DOCTOR
মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসক ডাঃ বেণু চক্ৰৱৰ্তী (ETV Bharat Assam)
CHARAIDEO FAKE DOCTOR
সোণাৰি টাউকাক চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসক ডাঃ অৰিন্দম গাংগুলী (ETV Bharat Assam)

সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে শুকুৰবাৰে চৰাইদেউৰ দুখনকৈ চাহ বাগিচাৰ পৰা আটক কৰিছে দুজনকৈ চিকিৎসক । শুকুৰবাৰে নিশা চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই আটক কৰে দুই ভুৱা চিকিৎসকক ডাঃ অৰিন্দম গাংগুলী আৰু ডাঃ বেণু চক্ৰৱৰ্তীক ।

লগতে পঢ়ক: চলন্ত ৰে'লৰ পৰা যোগীঘোপাত কোনে পেলাই দিলে অম্বুবাচীৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যাত্ৰীক ?

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ভুৱা চিকিৎসক
ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী
সোণাৰি টাউকাক চাহ বাগিচা
CHARAIDEO FAKE DOCTOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.