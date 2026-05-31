১২ জনকৈ শিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান, ঘেৰাও বাসগৃহ

শিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰৰ ভিত্তিত সৰুপথাৰত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান । ১২ শিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ।

Police operation against the stone mafia linked to illegal stone mining in Uriamghat
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 10:41 AM IST

সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত শিল মাফিয়াৰ অত্যাচাৰত সলনি হৈ পৰিছে দৈয়াং নদীৰ গতিপথ । বছৰ বছৰ ধৰি শিল মাফিয়াৰ অবৈধ শিল খননৰ জৰিয়তে অসমৰ মানচিত্ৰ সলনিৰ পথত । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব গ্রহণ কৰি বিষয়টোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে বিশ্বজিৎ ফুকন ।

বিধায়কগৰাকীয়ে অবৈধ শিল ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পিছতেই উৰিয়ামঘাটত উপস্থিত হৈছিল অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱ । শিল খননস্থলীত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকে হোৱা প্ৰশ্নোত্তৰত শিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্রে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মুখ্য সচিব গৰাকীয়ে ।

১২ জনকৈ শিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই । FIR NO. 8/26 ত হাবি আলী, নাৱাজ আলী, হাবি ৰহমান, আটাবুৰ ৰহমান, ৰেকিব আলী, আচিফ আলী (বিকি), চম্পক শইকীয়া, জান গগৈ, পৱন আগৰৱালা, ৰণ্টু বৰুৱা, বিজু আগৰৱালা, দেৱজিৎ শইকীয়াসহ ১২ জনকৈ লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলায় উৰিয়ামঘাটৰ জান গগৈৰ বাসগৃত । ইয়াৰ পিছতে সৰুপথাৰৰ বেতনীস্থিত পৱন আগৰৱালা বাসগৃহত কেইবাঘণ্টা ধৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে ।

অৱশ্যে দুয়োজন অভিযুক্তকেই তদন্তৰ সময়ত বাসগৃহত পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে । ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই দুয়োজন ব্যক্তিয়ে আত্মগোপন কৰিছে অজ্ঞাত স্থানত । ইপিনে অভিযুক্ত আন ১০ গৰাকীৰ কেনেদৰে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব সেয়া পৰৱর্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।

পৱন আগৰৱালাৰ পুত্ৰই কয়, "মই শুনা মতে দৈয়াং নদীত মানে শিল খান্দি আছে কিছুমানে । তাত ইললিগেলী শিলৰ মাইনিং হৈছে বুলি । দেউতাহঁতৰ এটা ক্ৰেছাৰ আছে নেফানিত । মানে দৈয়াঙৰ সিপাৰে নাগালেণ্ডত । ইহঁতে শিল কিনে আৰু ক্ৰেছিং কৰি ইহঁতে বেচে । চাৰিজন পাৰ্টনাৰ আছে তাত । সন্তোষ আগৰৱালা বৰপথাৰৰ, সতীশ চৌধুৰী বোকাখাতৰ, আশিষ গিনোড়ীয়া সৰুপথাৰৰ আৰু মোৰ দেউতা বেতনী পথাৰৰ । এই চাৰিজন পাৰ্টনাৰ আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দুজন শ্লিপিং পাৰ্টনাৰ, দেউতা আৰু আশিস গিনোড়ীয়া আৰু দুজন ৱৰ্কিং পাৰ্টনাৰ সতীশ চৌধুৰী আৰু সন্তোষ আগৰৱালা । এওঁলোকে তাত শিলৰ ক্ৰেছিং কৰি আছে । আৰক্ষীয়ে, সেইটো জানিবলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে তাত মাইনিং কৰিছেনে নাই ।"

পুনৰ কয়, "আমাৰ কাৰ্যালয়ত তদন্ত কৰিলে, আমাৰ ঘৰতো তদন্ত কৰিলে । তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ বহী চালে, পাৰ্চেজ বুক, চেল বুক এই সকলো চালে । শিলৰ ব্যৱসায় আছেনে নাই জানিব বিচাৰিলে । সেইটো যেতিয়া তেওঁলোকে নাপালে, তাৰপিছত দেউতাৰ পৰিচয় পত্ৰ যেনে পান কাৰ্ড, পাছবুক এইবোৰ বিচাৰিলে, সেইবিলাক আমি দিছোঁ ।"

