জনহিত জনসেৱাৰ্থে, আৰক্ষীক কিয় ভগৱান আখ্যা দিলে ৰঙিয়াৰ নামতী দলে ?

জনহিত জনসেৱাৰ্থে, আৰক্ষীক কিয় ভগৱান আখ্যা দিলে ৰঙিয়াৰ নামতী দলে ?
নুনমাটি আৰক্ষীৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । যাৰ বাবে আৰক্ষীক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা ।
Published : October 23, 2025 at 3:21 PM IST
গুৱাহাটী : "জনহিত জনসেৱাৰ্থে" এই বাণীৰে অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যজুৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান অনাকাংক্ষিত ঘটনাই যেন সাধাৰণ ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰে । যাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত কেতিয়াবা মনোমালিন্য হোৱা দেখা যায় । আনকি ৰাইজে আৰক্ষীৰ ওপৰত আস্থা হেৰুওৱাৰো অভিযোগ কৰে । অৱশ্যে নুনমাটিৰ এক ঘটনাই আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ সম্পৰ্কই নতুন মাত্ৰা দিবলৈ সক্ষম হ'ল । "জনহিত জনসেৱাৰ্থে" এই বাণীৰ যেন উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখা গ'ল ।
ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি যোৱা ১ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ পানীখাইটি অঞ্চলত এক অনুষ্ঠানত নাম পৰিৱেশনৰ বাবে ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছিল 'ন প্ৰভাতী ছোৱালী নাগাৰা নামৰ' দলটো । ৰঙিয়াৰ নাগাৰা নামৰ মহিলা দলৰ মূল পাঠক সুৰভি দাসৰ নেতৃত্বত আহিছিল ১৪ জনীয়া দলটো । ৰঙিয়াৰ পৰা এ এছ-১৩-চি-৫৬১৭ নম্বৰৰ এখন বাহনেৰে খাৰঘূলি হৈ গন্তব্যস্থান পানীখাইটি অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাতে সন্ধিয়া ৫ মান বজাত নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰ অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখন এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।
এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বাহনখনত থকা পাঠক সুৰভি দাস সহিতে কেইবাগৰাকী সদস্য গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বাহনখনত একমাত্ৰ পুৰুষ আছিল চালক বীৰেণ পাটোৱাৰী । লগে লগে স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল নুনমাটি থানাৰ যান-বাহন আৰক্ষী । পৰিদৰ্শক চন্দন শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যান-বাহন আৰক্ষীৰ দলটোৱে ততাতৈয়াকৈ আহত নামতীৰ দলটোৰ সদস্যসকলক উদ্ধাৰ কৰি এম্বুলেন্স আৰু আৰক্ষী বাহনেৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ লৈ যায় ।
জি এম চি এইছত উন্নত চিকিৎসাৰ অন্তত আটাইকেইজনে ২০ দিনৰ পিছত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি যায় । সুস্থ হোৱাৰ অন্তত মৃত্যুৰ দুৱাৰডলিৰ পৰা উভতি অহা ১৪ জনীয়া নামতীৰ দলটো উপস্থিত হয় নুনমাটি আৰক্ষী থানাত । নামতী দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই যান-বাহন আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । আনকি আৰক্ষীৰ জোৱানসকলক সন্মান জনাই গামোচাৰে সম্বৰ্ধনাও জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও নামতী দলটোৰ তৰফৰ নুনমাটি থানাৰ আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰীতিভোজৰ ব্যৱস্থা কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নামতী দলটোৰ প্ৰতিজনে শলাগ ল'লে দুৰ্ঘটনাত সহায় কৰা যান-বাহন আৰক্ষীক । বিশেষকৈ নুনমাটি আৰক্ষী থানাৰ যান-বাহন আৰক্ষী বিষয়া চন্দন শৰ্মাক ভগৱান আখ্যা দি শলাগ ল'লে নামতী দলটোৱে ।
তেওঁলোকে কয়, "ট্ৰেফিক আই চি ছাৰজনে আমাক যিখিনি সহায় কৰিছে আমি জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো । সঁচাকৈ তেওঁক যদি আমি লগ নাপালোহেতেন জীয়াই নাথাকিলোহেতেন বুলিয়েই ক'ব লাগিব । ভগৱান হিচাপে তেওঁক লগ পাইছো । এনেকুৱা থানা বা আৰক্ষী লগ পাবলৈ ভাগ্য লাগিব ।" এই ঘটনা যেন আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মধুৰ সম্পৰ্ক হিচাপে এক উদাহৰণ হৈ থাকি যাব ।
লগতে পঢ়ক :ৰাতিটোৱেই হাতীটো ! নিশা হ'লেই আৱৰে এন্ধাৰে, খাবলৈ নাই বিশুদ্ধ পানীটুপিও