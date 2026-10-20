জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবী তুলি আটক প্ৰতিবাদকাৰী, গৰিমা গাৰ্গে ক’লে ‘প্ৰতিবাদৰ ভাষাও শুনিব লাগিব’

জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবী তুলি আটক প্ৰতিবাদকাৰী, গৰিমা গাৰ্গে ক’লে ‘প্ৰতিবাদৰ ভাষাও শুনিব লাগিব’
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাজনিত, পৰিকল্পিত নে স্বাভাৱিক আছিল ? সেয়া আজিলৈকে স্পষ্ট নহ’ল ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিল ৷
Published : October 20, 2026 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে পুনৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ ৷ অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰাণতকৈও অধিক আপোন শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঠিক এবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতেই আইনৰ সুৰুঙাৰে জামিন লাভ কৰিলে দুগৰাকীকৈ অভিযুক্তই ৷ প্ৰথমে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু তাৰ ঠিক পাছতেই সন্দীপন গাৰ্গে জামিন লাভ কৰাত হতচকিত হৈ পৰিছে ন্যায়ৰ বাবে বাট চাই ৰোৱা লাখ লাখ জুবিনপ্ৰেমী ৷
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাজনিত, পৰিকল্পিত নে স্বাভাৱিক আছিল ? সেয়া আজিলৈকে স্পষ্ট নহ’ল ৷ ছিংগাপুৰৰ কৰ’ণাৰ আদালতৰ প্ৰতিবেদন মতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু পানীত পৰাৰ ফলত হৈছিল ৷ অন্তিম সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকাসকলৰ মতে জুবিন গাৰ্গ যিহেতু মৃগী ৰোগত আক্ৰান্ত সেয়ে পানীত নমাৰ পাছত তেওঁৰ চিজাৰ এটেক আহিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল যে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে ৷ এজনে হত্যা কৰিছে, বাকীসকলে সহযোগ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই উল্লেখ কৰিছিল ৷ এই সকলোবোৰ মত, প্ৰতিক্ৰিয়া, আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিল ৷
Guwahati, Assam: Members of Raijor Dal and the Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) staged a protest outside the Secretariat in Dispur, demanding justice in the death case of renowned Assamese singer Zubeen Garg. Police intervened and detained several protesters. Following the recent court-granted bail to two accused, Amritprabha Mahanta and Sandipan Garg, protesters intensified their demands for a fair investigation and speedy justice.— IANS (@ians_india) October 20, 2026
নিৰ্বাচনৰ সময়ত কি শাসক, কি বিৰোধী উভয়েই জুবিন গাৰ্গৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰি আৱেগৰ খেল খেলা দেখা গ’ল ৷ বিৰোধী কংগ্ৰেছে নিজৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত দিয়া গেৰাণ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল জুবিন গাৰ্গক ১০০ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় দিয়া ৷ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি দাবী কৰি আন এখন আৱেগৰ খেল খেলিলে ৷ নিৰ্বাচনো হৈ গ’ল, কিন্তু ন্যায় ? জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি আজিকোপতি ফাষ্টট্ৰেক আদালতত চলিয়েই থাকিল ৷
ইয়াৰ মাজতেই মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত দিছপুৰস্থিত জনতা ভৱনৰ সমুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজৰ দলৰ লগতে কেবাটাও দল-সংগঠনে ৷ কিন্তু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দি কেবাজনো সদস্যক আটক কৰে ৷
#WATCH | Guwahati, Assam | Raijor Dal, KMSS (Krishak Mukti Sangram Samiti) and other organisations stage a protest outside Janata Bhawan, demanding justice for Late Singer Zubeen Garg. https://t.co/hX5aDLdEDS— ANI (@ANI) October 20, 2026
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ আহ্বান মৰ্মে দলটোৰ সদস্যসকলে এক মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ বাবে জনতা ভৱনৰ সমুখত একত্ৰিত হয় ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিব আশা ব্যক্ত কৰে ৷ কিন্তু গগৈয়ে আশা কৰা ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ দিয়া নহ’ল ৷ জনতা ভৱনৰ সমুখত ব্যাপক নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় আৰু আৰক্ষীয়ে কেবাজনো সদস্যক আটক কৰি লৈ যায় ৷
আটক কৰা সদস্যসকলৰ ভিতৰত অধিবক্তা অনিন্দিতা দাসক প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তেওঁক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত কেবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে ৷
#WATCH | Guwahati, Assam | Raijor Dal, KMSS (Krishak Mukti Sangram Samiti) and other organisations stage a protest outside Janata Bhawan, demanding justice for Late Singer Zubeen Garg. https://t.co/hX5aDLdEDS— ANI (@ANI) October 20, 2026
স্মাৰক পত্ৰখনত পুংখানুপুংখ তদন্ত আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱাসকলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান জনাইছে । লগতে ন্যায়িক জিম্মাত থকা বাকী অভিযুক্তসকলে যাতে তদন্তত ক্ৰুটি ৰৈ যোৱাৰ বাবে জামিন লাভ নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় ।
তেওঁলোকে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে আদালতৰ সন্মুখত জামিনৰ আৱেদনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ বিভাগে যাতে এক শক্তিশালী গোচৰ দাখিল কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
#WATCH | Guwahati, Assam | Raijor Dal, KMSS (Krishak Mukti Sangram Samiti) and other organisations stage a protest outside Janata Bhawan, demanding justice for Late Singer Zubeen Garg. https://t.co/hX5aDLdEDS— ANI (@ANI) October 20, 2026
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে- ‘‘জুবিন গাৰ্গ জনতাৰ কণ্ঠ.. সেয়ে আজি জনতাও হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এক সন্মিলিত শক্তিকণ্ঠ ৷ এখেতসকলে আন একো কথা বুজি নাপায়...নিজৰ আপোন ল'ৰাটোৰ বাবে ন্যায় লাগে মাথোঁ । আমাৰো একেই কথা; ৰাজনীতি, সমাজনীতি, পাক লগা আইনী ব্যৱস্থা একো বুজি নাপাওঁ... জুবিন গাৰ্গৰ ভাষাৰেই চিধা কথা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কি হৈছিল, কি ঘটিছিল সেয়া জানিব লাগে... আমাৰ প্ৰাণৰ মানুহজনক আমি কিয় হেৰুৱালোঁ ? আমাক এতিয়া মাথোঁ দোষীৰ শাস্তিৰে ন্যায় লাগে । অকণমানো ৰেহাই গ্ৰহণযোগ্য নহʼব ।’’
‘‘মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘোষণা মতেই হত্যাই যদি হয়, বিশেষ SIT দলৰ তদন্ত মতে হত্যাৰ ধাৰা লাগি থকা মূল অপৰাধী কেইটাৰ ৰেহাই কোনোপধ্যে হ'ব নোৱাৰে । কিন্তু এজনী মূল হত্যাকাৰী প্ৰথমেই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি দপদপাই ঘূৰি ফুৰিছে । অতদিনে বহুত ধৈৰ্য্য ধৰি সকলোৱে শান্তিৰে বাট চাই আছিল... অশান্তিকৰ একো পৰিস্থিতিয়েই সৃষ্টি হোৱা নাছিল । মনে প্ৰাণে বিশ্বাস আছিল যে অপৰাধী দানৱ কেইটাৰ বাহিৰে বাকী প্ৰতিজন অসমীয়াই জুবিনক ভালপায় আৰু জুবিনৰ বাবেই সকলো কৰিব । কিন্তু, যেতিয়া বিশ্বাস ভগাৰ উপক্ৰম হয়, যেতিয়া অন্যায় হোৱাৰ সংশয় আহে...মানুহৰ মনলে প্ৰতিবাদ আহিবই ।’’ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে ৷
পোষ্টটোত গৰিমাই লগতে লিখে- ‘‘এয়া প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনৰ সংশয় যে আমাৰ আস্থাত আঘাত হানিছে ৷ প্ৰতিবাদৰ ভাষাও শুনিব লাগিব আৰু যদি সকলো সঠিক পথত আছে, তেন্তে সময়ে সময়ে একো সলনি নোহোৱাকৈ ন্যায় নিশ্চিত কৰক । প্ৰতিজন দোষীয়ে অপৰাধীৰ দৰেই কঠোৰ শাস্তি আৰু ব্যৱহাৰ পাওক ৷ ন্যায় বিচৰা সাধাৰণ ৰাইজে নহয় ।’’
লগতে পঢ়ক: পুতলা পিষ্টলৰ সলনি শিশুক গ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়ক : ঐতিহাসিক পুৰণিগুদামৰ দুৰ্গা পূজাত ডেৰকুৰি বছৰীয়া গ্ৰন্থমেলা