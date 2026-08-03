চৰাঞ্চলত কাৰো দাদাগিৰি নচলিব : মাতব্বৰক সকীয়নি জিলা আয়ুক্তৰ

চৰাঞ্চলত কাৰো দাদাগিৰি নচলিব : মাতব্বৰক সকীয়নি জিলা আয়ুক্তৰ
নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন চৰাঞ্চলত একাংশ মাতব্বৰৰ দপদপনি চলি আহিছে । এই অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । এইবাৰ এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসন সৰৱ হৈছে ।
Published : August 3, 2026 at 7:58 PM IST
ধিং/নগাঁও : চৰাঞ্চলত বসবাস কৰি অহা লোকসকলৰ নিৰক্ষৰতা, সাধাৰণ জীৱন যাপনৰ সুযোগ লৈ যুগ যুগ ধৰি গঢ়ি উঠা মাতব্বৰৰাজ ৰাজ্যৰ বহু চৰাঞ্চলত আজিও অব্যাহত আছে। নগাঁও জিলাৰো এনে বহু চৰত একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত বীৰত্ব প্ৰদৰ্শনেৰে ৰাজত্ব চলাই অহাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া ।
চৰাঞ্চলৰ ভূমিত খেতি কৰিলে গুণ্ডা কৰ দিয়া মাতব্বৰৰ কথাত চৰাঞ্চলৰ সাধাৰণ জনতাই উঠা বহা কৰিব লাগে। এক কথাত চৰাঞ্চলত মাতব্বৰৰ এখন সমান্তৰাল চৰকাৰ চলাৰ দৰেই অৱস্থা ।
কিন্তু নগাঁৱত যেন এনে মাতব্বৰৰাজৰ অন্ত পৰিবলৈ বেছি সময় নাই ! কাৰণ নগাঁৱৰ চৰাঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা ভূ-মাফিয়া আৰু দেৱানী মাতব্বৰৰাজৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ একাধিক অভিযোগৰ ভিত্তিত চৰাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ভূ-মাফিয়া বুলি অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ধিং আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ধিঙৰ চৰাঞ্চলত মাতব্বৰৰ বিৰুদ্ধে ধিং আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰে । নিশা ধিং আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই দুই অভিযুক্ত ভূ-মাফিয়া তথা দেৱানী মাতব্বৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ধৃত অভিযুক্ত মাতব্বৰ হৈছে মহখুটি অঞ্চলৰ আবুল বাশ্বাৰ আৰু মাজো চৰৰ আব্দুল হাকিম । ইফালে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উঠা হাৰুণ আল ৰচিদ, ফাইজুদ্দিনসহ আন কেইবাজনো লোক বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে ধিঙৰ চৰাঞ্চলত একাংশ ভূ-মাফিয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি মাতব্বৰৰাজ চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল স্থানীয় ৰাইজে । অভিযোগ অনুসৰি চৰাঞ্চলৰ প্ৰায় ৪ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ ওপৰত একাংশ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিয়ে অবৈধ নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপন কৰি দৰিদ্ৰ কৃষকসকলৰ পৰা গুণ্ডা কৰ আদায় কৰি আহিছিল ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে চৰাঞ্চলত মাটিৰ দখল বজাই ৰাখিবলৈ বহু দৰিদ্ৰ কৃষকে প্ৰতি বিঘা মাটিৰ বাবদ বছৰি ভূ-মাফিয়া চক্ৰক ধন আদায় দিবলগীয়া হৈছিল । এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি কৃষক-ৰাইজৰ পৰা লাখ লাখ টকা অবৈধভাৱে সংগ্ৰহ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ।
স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই দেওবাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ধিঙৰ বিভিন্ন চৰাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । চৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ অভিযোগ আৰু সমস্যাসমূহৰ বুজ লয় । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত ভূ-মাফিয়া আৰু অবৈধ দেৱানী-মাতাব্বৰী ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে জিলা আয়ুক্তই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিয়ে যে চৰাঞ্চলত কোনো ব্যক্তি বা গোটে আইন হাতত লৈ মাতব্বৰৰাজ চলাব নোৱাৰিব । চৰাঞ্চলত কোনো ধৰণৰ অবৈধ কৰ সংগ্ৰহ, ভূমি দখল, ভয়-ভাবুকি বা দৰিদ্ৰ কৃষকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ পোৱা গ'লে সংশ্লিষ্টসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।
লগতে ধিং থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াক ভূ-মাফিয়া বুলি অভিযুক্ত আবুল বাশ্বাৰ, আব্দুল হাকিম, হাৰুণ আল ৰচিদ আৰু ফাইজুদ্দিনক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে । জিলা আয়ুক্তৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ধিং আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
পূৰ্বেও চৰাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ কৃষক-ৰাইজৰ পৰা লাখ লাখ টকা গুণ্ডা কৰ আদায় কৰাৰ অভিযোগত আবুল বাশ্বাৰক ধিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । পুনৰ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ অধিক তথ্য উদঘাটনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
বৰ্তমান ধিং আৰক্ষীয়ে ধৃত আবুল বাশ্বাৰ আৰু আব্দুল হাকিমক মাৰাথন জেৰাৰ জৰিয়তে এই চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত আন ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
জিলা আয়ুক্তৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ আৰু ধিং আৰক্ষীৰ এই তৎপৰ অভিযানৰ পাছত বহুদিন ধৰি চলি অহা অবৈধ গুণ্ডা কৰ সংগ্ৰহ, ভূমি বেদখল আৰু দেৱানী-মাতাব্বৰী ৰাজৰ অৱসান ঘটিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
লগতে পঢ়ক :
লোমহৰ্ষক ! হাইলাকান্দিত ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক গণধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা