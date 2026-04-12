লেখাপানীত আৰক্ষীৰ জালত আলফা(স্বা)ৰ ৭ যোগাযোগকাৰী
সংগঠনটোৰ হৈ বিভিন্ন কাম-কাজত সহায় কৰি অহাৰ অভিযোগত আটক যুৱকক ।
Published : April 12, 2026 at 4:12 PM IST
তিনিচুকীয়া: ৰাজ্য়ত পুনৰ আটক আলফা (স্বাধীন)ৰ যোগাযোগকাৰী । তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আলফা (স্বাধীন)ৰ যোগাযোগকাৰী । বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত চলোৱা এক অভিযানত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা (স্বাধীন)ৰ ৭ জনকৈ যোগাযোগকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে আটকাধীন যুৱককেইজনক লেখাপানী থানাত আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাই আছে । আটকাধীন যুৱককেইজনক বৰ্লিন নেওগ (বৰডুমচা), মিঠু গোহাঁই (পেঙেৰী), লীলাম্বৰ মৰাণ (পেঙেৰী), বিকাশ ডেকা (কাকপথাৰ), শিৱ দে’ (অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মিয়াও), পৰিতোষ দে’ (অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মিয়াও)আৰু মানৱ দে’ (মাকুম) বুলি আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে ।
আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি, গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা এই অভিযানত সংগঠনটোৰ হৈ বিভিন্ন কাম-কাজত সহায় কৰি অহাৰ অভিযোগত তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে । অঞ্চলটোত আলফা(স্বা)ৰ কোনো ধৰণৰ সক্ৰিয়তা বা ধন দাবীৰ দৰে ঘটনাৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত নেকি, সেই দিশটো আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে পৰীক্ষা কৰি আছে ।
অৱশ্য়ে তদন্তৰ খাতিৰত এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য় প্ৰকাশ কৰিব খোজা নাই ।
এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব তেওঁলোক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ আছে । স্বাধীন অসমৰ স্বপ্ন এৰি শুকুৰবাৰে নিজগৃহত আলফা (স্বা)ৰ মেজৰ জেনেৰেল অৰুণোদয় দহোটীয়া ওৰফে বিজিত বৰুৱা উপস্থিত হোৱাক লৈ ৰাজ্য়জুৰি চৰ্চা অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী অঞ্চলত চলিছে আলফা (স্বা) বিৰোধী অভিযান ।
লগতে পঢ়ক:ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতিল; পত্নী-সন্তানসহ নিজগৃহত উপস্থিত আলফা নেতা অৰুণোদয় অসম