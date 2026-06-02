মৰিগাঁও নে জখলাবন্ধা, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সদায় কঠোৰ আৰক্ষী

মৰিগাঁও নে জখলাবন্ধা, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সদায় কঠোৰ আৰক্ষী
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অবিৰত অভিযান । অভিযানত জব্দ বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, জালত বহু সৰবৰাহকাৰী ।
Published : June 2, 2026 at 11:20 PM IST
কলিয়াবৰ/মৰিগাঁও: ৰাজ্যত অবাধে চলি থকা ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অবিৰতভাৱে চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান । ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত জালত পৰিছে ড্ৰাগছ আসক্ত তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী । বিগত এটা দিনত ৰাজ্যৰ কলিয়াবৰ আৰু মৰিগাঁৱত চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ।
কলিয়াবৰত আৰক্ষীৰ জালত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী
কলিয়াবৰত অবাধ হাৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন চলি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী । সোমবাৰে নিশা জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশৰ এক অভিযান কালত দুই যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ লগতে বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰোতেই আৰক্ষীয়ে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আটক কৰে দুজনক ।
আটকাধীন দুই যুৱক ক্ৰমে জখলাবন্ধাৰ জয় বাচফৰ(২৬) আৰু যোৰহাট তিতাবৰৰ ঋতুপৰ্ণ নেওগ(২৫) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জখলাবন্ধাৰ জয় বাচফৰে নিশা হ'লেই জখলাবন্ধা বজাৰত চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহা ।
লাহৰীঘাটত ৰঙাঘৰৰ আলহী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী
লাহৰীঘাট আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত এক বৃহৎ সাফল্য । অঞ্চলটোৰ বৰবড়ীত চলোৱা এক তীব্ৰ অভিযানত আৰক্ষীয়ে হেৰ'ইন সদৃশ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক হাতে লোতে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম ইনামুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ১০ টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰত ১৫.২৫ গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ ক’লা বজাৰ চলাই অহা ইনামুলক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । এই চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত আন সতীৰ্থৰ সন্ধানত লাহৰীঘাট আৰক্ষীয়ে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।