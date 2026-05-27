মৰুদেশৰ উট ওলাল চিচিবৰগাঁৱত, কোনে কিয় আনিছিল ?

ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এটা উট ৷ এই উটটো উদ্ধাৰৰ পাছতেই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক চাঞ্চল্যৰ ৷

ৰাজস্থানৰ উট ওলাল চিচিবৰগাঁৱত (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 2:40 PM IST

জোনাই: উট ক’ত পায় ? এইদৰে যদি সোধোঁ, কি আজৱ প্ৰশ্ন বুলি আপোনাৰ নিশ্চয় খং উঠিব ৷ কিয়নো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা শিশু এটিক সুধিলেও টপৰাই উত্তৰ দিব যে উট মৰুভূমিত পায় ৷ পিছে ৰ’ব, এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ এটা কাৰণ আছে ৷ মৰু অঞ্চলত উট পোৱা যায় বুলি সকলোৱেই জানে ৷ ভাৰতৰ ৰাজস্থানত থকা থৰ মৰুভূমিত উট পোৱা যায় ৷ আন এক প্ৰকাৰৰ উট আকৌ লাডাখৰ অতি শীতল অঞ্চলতো পোৱা যায় ৷ কিন্তু এইবাৰ মৰুভূমিৰ উট পালেহি অসম মুলুক ৷

শুনি আচৰিত লাগিলেও সঁচা ৷ ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এটা উট ৷ এই উটটো উদ্ধাৰৰ পাছতেই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক চাঞ্চল্যৰ ৷ মৰুভূমিৰ উট কেনেকৈ পালেহি চিচিবৰগাঁও ? তাকে জানিবলৈ উৎকণ্ঠা বাঢ়িল ৰাইজৰ ৷ চিচিবৰগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত গেলুৱা তিনিআলিৰ জনৈক খান উপাধিৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই উটটো ৷

জানিব পৰা মতে, “The Earth For Everyone” আৰু “Ashray Care and Welfare Foundation” নামৰ দুটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সদস্যই খানৰ ঘৰত উটটো থকাৰ খবৰ লাভ কৰে ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দি নিজেও ব্যক্তিজনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ উটটো উদ্ধাৰ কৰে ৷ প্ৰতিকূল পৰিৱেশ তথা উপযুক্ত খাদ্যৰ অভাৱত উটটো অতি দুৰ্বল হৈ পৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সদস্যসকলে ৷

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই উটটো জব্দ কৰিছে ৷ অহা বৃহস্পতিবাৰে উদযাপন কৰিবলগীয়া ঈদ-উল-আজহাত এই উটটো কোৰবানি দিবলৈ অনা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ এই উটটো বৰপেটা জিলাৰ খাৰুপেটীয়াৰ পৰা খান উপাধিৰ লোকজনে চিচিবৰগাঁৱলৈ আনিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰাত জানিব পাৰিছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷

উটটো উদ্ধাৰৰ সন্দৰ্ভত বেচৰকাৰী সংস্থাৰ এগৰাকী সদস্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘প্ৰায় পাঁচদিন মান পূৰ্বে আমি এটা খবৰ পাওঁ যে চিচিবৰগাঁৱৰ খান নামৰ লোকজনে এটা উট আনিছে ৷ এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই আমি মানুহ পঠিয়াই উটটোৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰোঁ ৷ তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ সৈতে আমি উপস্থিত হৈ এই উটটো উদ্ধাৰ কৰোঁ ৷ উটটো ক’ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল সেই বিষয়ে কিছু তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷ লগতে উটটো অনা খানৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবেও দাবী জনাইছোঁ ৷’’

