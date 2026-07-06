অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আয়ান ইছলাম বড়াৰ 'Pointing to the Deep Ocean' শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন

অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আয়ান ইছলাম বড়াৰ 'Pointing to the Deep Ocean' শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন
দিল্লীৰ Dream Book Publishing-এ প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থখন গোলাঘাট এমেচাৰ থিয়েটাৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উন্মোচন কৰা হয় ৷
Published : July 6, 2026 at 1:18 PM IST
গোলাঘাট: শিশু সাহিত্যৰ বিশাল ক্ষেত্ৰখনত খোজ দিয়াৰ প্ৰয়াস এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰৰ ৷ শেহতীয়াকৈ গোলাঘাটৰ সপ্তম শ্ৰেণীত ছাত্ৰগৰাকীয়ে লিখি উলিয়ালে এখন বিশেষ গ্ৰন্থ । গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শালমৰামুখৰ আয়ান ইছলাম বড়াই লিখি উলিওৱা 'Pointing to the Deep Ocean' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰে দিল্লীৰ Dream Book Publishing-এ ।
দেওবাৰে গোলাঘাট এমেচাৰ থিয়েটাৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এই গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় ৷ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান 'সৃজনম'ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানটো দেৰগাঁৱৰ শিশুশিল্পী কুঁৱলি বৰাৰ বৰগীত পৰিৱেশনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।
আয়ান ইছলাম বড়াৰ দ্বাৰা অংকিত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী উন্মোচন কৰাৰ পাছত মৃদুষ্মন্ত বৰুৱাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই । কিশোৰ অৱস্থাতে এক কঠিন বিষয়ক লৈ গ্ৰন্থখনি লিখি উলিওৱা আয়ান ইছলাম বৰাৰ লগতে পিতৃ-মাতৃৰ তৎপৰতাৰ শলাগ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।
গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উন্মোচন কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই । বাল্য অৱস্থাতে বৌদ্ধিক কচৰৎ কৰি গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ দৰে কৰা চিন্তাক প্ৰশংসা কৰে নিতুমণি শইকীয়াই । অনুষ্ঠানত শিল্পী আৰাধ্যা জোনাকে পৰিৱেশন কৰে সত্ৰীয়া নৃত্য ৷ অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ -সভাপতি অভিৱৰ্তন গোস্বামী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামীকে ধৰি বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বী-সঞ্চালক আৰু শুভাকাংক্ষী উপস্থিত থাকে ।
এক মননশীল অনুষ্ঠানত গ্ৰন্থখন উন্মোচন হোৱাত আনন্দিত হৈ পৰিছে লেখক আয়ান ইছলাম বড়া, পিতৃ ছফিকুল ইছলাম বড়া আৰু মাতৃ প্ৰণতি হাজৰিকা । অনুষ্ঠানত শিশু লেখক তথা চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ দৰে এই উদ্যোগৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে বহুজনে ।
এই গ্ৰন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, ‘‘সৃজনমৰ উদ্যোগত এক গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াত আয়ান নামৰ এজন কিশোৰে 'Pointing to the Deep Ocean' এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ভাল লাগিছে যে এজন কিশোৰে এনে এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে ।’’
গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই কয়, ‘‘আজি আয়ান ইছলাম বড়াৰ এখন গ্ৰন্থ আনুষ্ঠানিক ভাৱে উন্মোচন কৰিলো 'Pointing to the Deep Ocean' । অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ যিখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে লগতে যিসকলে এতিয়াৰ অসমীয়া বা ইংৰাজীত বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃয়ে সহযোগিতা কৰি আগুৱাই নিব বিচাৰিছে তেখেতসকলক উৎসাহ দিব লাগে । আশা কৰিছো কণমানি কিশোৰে লিখা এই গ্ৰন্থ পাঠক সমাজে আদৰি ল'ব । যি সময়ত মোবাইল ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে তেনে সময়তে বৌদ্ধিক কচৰৎ কৰা আমাৰ মাজত আছে তেওঁলোকে আমাৰ সমাজৰ ধৰণি হওঁক ।’’
ইফালে উক্ত গ্ৰন্থখনৰ লেখক আয়ান ইছলাম বড়াই কয়, ‘‘আজি মোৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন হোৱাৰ বাবে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ পৰা বহুতে প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে বুলি ভাবিছো । নতুন প্ৰজন্মই মোবাইল, টিভি বেছিকৈ চাই থাকিলে মনৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হয়, যাৰ বাবে পঢ়া-শুনাৰ ৰাপ বৃদ্ধি কৰিব লাগে । এই গ্ৰন্থখন লিখিবলৈ মোৰ পিতৃয়ে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল । এই গ্ৰন্থখনৰ বিষয়বস্তু হৈছে সাগৰৰ ইতিহাস । ভিন ভিন সাগৰৰ ইতিহাস । সাধাৰণ লোকে নজনা কথা এই গ্ৰন্থত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।’’