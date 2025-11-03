৪২ খন দেশত দ্বিশতাধিকবাৰ বাঁহী বজাই ভাগৰি গৈছিল: দীপক শৰ্মাক স্মৰণ কৰি কবি প্ৰণৱ বৰ্মন
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন । নলবাৰীৰ গৃহতো শোকাকুল পৰিৱেশ ।
Published : November 3, 2025 at 8:02 PM IST
নলবাৰী: সোমবাৰে খহি পৰে অসম তথা ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ আন এক ভোটাতৰা । আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাই চেন্নাইত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । তেওঁৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । আনহাতে, দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যুত শোক গভীৰ প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ শেষকৃত্য ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
ইফালে দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে বিশিষ্ট কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন । দীপক শৰ্মাৰ সৈতে এক আত্মিক সম্পৰ্ক আছিল জনপ্ৰিয় কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ ৷ সেয়ে দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যুত যেন সকলো হেৰুৱালে প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনে । অতি আৱেগিকভাৱে দীপক শৰ্মাক স্মৰণ কৰি প্ৰণৱ বৰ্মনে কয় যে 25 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ককাই-ভাইৰ দৰে আছিল ।
বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যুত আৱেগিক প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনে কয়, "গোটেই ৰাজ্যখনৰ বাবেই দুখৰ খবৰ । এটাৰ পিছত এটাকৈ এনেকুৱা মহান ব্যক্তিৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক কৰ্মী হওক বা সাহিত্যিকৰ মৃত্যু ঘটি আছে । গতিকে আমি সকলো মৰ্মাহত হৈ আছোঁ । মানে চকুপানী টুকি টুকি এতিয়া আমাৰ চকুপানী নাইকিয়া হোৱাৰ নিচিনা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এজনৰ পিছত এজন এনেদৰে আপোন মানুহ হেৰুৱাই আছোঁ । দীপকদা গ'লগৈ । যোৱা ২৫ বছৰে আমাৰ এক দীঘলীয়া সু-সম্পৰ্ক আছিল, ভাতৃৰ দৰে সম্পৰ্ক । ককাইদেউৰ নিচিনা আছিল । সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে সকলো সময়তে দীপকদা আহি উপস্থিত হয় । পিছফালে থকা মোৰ চাংঘৰটোত সিদিনাও আহি জিৰণি লৈ গ'ল । কিবা এটা ভিডিঅ' কৰিলে শেষবাৰৰ কাৰণে । তেওঁৰ নিজৰ এটা বাঁহীৰে কম্প'জ কৰিলে সুৰ এটা । আৰু জন্মদিনো পাতিলো আমি, প্ৰতি বছৰে পাতো নলবাৰীত খুব ডাঙৰকৈ । এইবাৰো ২৩ আগষ্টত পাতিছিলোঁ, তেখেত আহি বাঁহী বজালে ।"
নিজৰ জীৱনৰ সৈতে দীপক দাসৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰণৱ বৰ্মনে কয়, "দীপকদাক হেৰুওৱাৰ পিছত খুব শূন্য শূন্য লাগিছে, নিজৰ ককাইদেউক হেৰুওৱাৰ নিচিনা লাগিছে । ইমান এটা আপোন সম্পৰ্ক । মোৰ বিয়াখনো তেখেতেই পাতি দিছিল ৰাজহুৱা ঘোষণাৰ মাজেৰে । মই বিয়া পাতিব খোজা নাছিলোঁ জীৱনত ।"
জুবিন গাৰ্গ আৰু দীপক শৰ্মাৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গ আৰু দীপকদা যেতিয়া মুম্বাইত আছিল তেতিয়া তেওঁলোক একেটা কোঠাত আছিল । দুয়োৱে বহুত দীঘলীয়া সময় তাত কটাইছিল । প্ৰায় ৬ বছৰ আছিল দীপকদাই কোৱা মতে ।"
দীপক শৰ্মাৰ শিল্পীসত্তাৰ কথা উল্লেখ কৰি কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনে কয়, "দীপকদা এনেকুৱা এগৰাকী শিল্পী, অসমৰ এনেকুৱা এগৰাকী শিল্পী ৪২ খন দেশত তেওঁ দ্বিশতাধিকবাৰ বাঁহী বজাইছে । শেষত কৈছিল প্ৰণৱ মোৰ ভাগৰ লাগিছে আৰু বিদেশলৈ যাবলৈ ইচ্ছা নাই । কিমান তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল, শেষত তেওঁ যাবলৈ বাদ দিলে । অসমতে অনুষ্ঠান কৰা হ'ল । তেওঁৰ বেণ্ড অব ব্ৰাদাৰ্ছে অসমত খলকনি তুলিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ এককভাৱে অনুষ্ঠান কৰা হ'ল । আমি যেতিয়া অনুষ্ঠান পাতো তেওঁ লৱৰি আহে যিমান ব্যস্ততাৰ মাজতো ।"
আনহাতে, দীপক শৰ্মাৰ নলবাৰীৰ বাসগৃহতো শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । নলবাৰীৰ পানীগাঁওস্থিত গৃহতো দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত ওচৰ-চুবুৰীয়াই ভিৰ কৰে । তেওঁৰ সান্নিধ্য পোৱা ওচৰৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি কান্দি উঠে ।
কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দীপক শৰ্মাই ঘৰলৈ আহি গাঁৱৰ সেই পুৰণি ঘৰখন নতুনকৈ সজোৱাৰ কথা আলোচনা কৰিছিল । আজি অৱশ্যে জৰাজীৰ্ণ দীপক শৰ্মাৰ বাসগৃহ ।