পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে আজিও নাপালে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি

পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে আজিও নাপালে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি
পৰ্যটনৰ শিল্প গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনময় বৰ্ষাৰণ্যখনত বছৰি ২৫০০ মিলিমিটাৰৰ অধিক বৰষুণ হয় ।
Published : May 9, 2026 at 10:06 AM IST
জোনাই: উত্তৰ অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমজিলাৰ প্ৰাকৃতিক মনোৰম সৌন্দৰ্যৰে ভৰা বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে আজিও নাপালে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি । জিলাখনত বৰ্তি থকা একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলখন জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপুৰ হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰৰ বঞ্চনা । এই বঞ্চনাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ ক্ষোভ ।
বনাঞ্চলৰ ভূমি আৰু চাৰিসীমা :
১৯২৪ চনত ব্ৰিটিছৰ শাসন কালতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা পবা বনাঞ্চলত চৰকাৰী তথ্য মতে, বৰ্তমান প্ৰায় ১০,২২১ হেক্টৰ বনভূমি আগুৰি আছে । পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে পৰিচিত এই বনাঞ্চলখনৰ কাষতে আছে পৃথিৱীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ মুখ্য ভূমিৰূপে বিখ্যাত ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় অভায়াৰণ্য আৰু উত্তৰ পূবফালে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডি-ইৰিং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ।
তিনি নদীৰ মিলনস্থলীত গঢ়ি উঠিছে কবু চাপৰি :
ইফালে, পবাৰ গাতে লাগি আছে লক্ষী বনাঞ্চল । গতিকে এইসমূহ বনাঞ্চল আগুৰি থকাৰ সমান্তৰালভাবে পবা বনাঞ্চলৰ কাষেদি বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎস নৈ চিয়াং, দিবাং আৰু লোহিত । এই তিনিখন নদী সংলগ্ন হোৱা স্থানতে এটা বিশাল চাপৰি সৃষ্টি হৈছে । এয়া হ'ল কবু চাপৰি । আনহাতে, কবু চাপৰিৰ আশে-পাশে আছে চুৰকে চাপৰি । ঠিক তেনেকৈ পবা বনাঞ্চলৰ কাষে কাষে অজস্ৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাপৰি আছে । এই বিশাল চাপৰিসমূহক লৈ পবা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধিশালী ।
বনঘোঁৰাৰ বিচৰণথলী :
ৰংদৈ চাপৰি, চুৰকে চাপৰি আৰু কবু চাপৰি হৈছে বনঘোঁৰাৰ বিচৰণথলী । বৰ্তমান পৃথিৱীত কতো বনঘোঁৰাৰ অস্তিত্ব পোৱা নাযায় । কবু চাপৰি মাজুলীৰ পিছতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় নদী-দ্বীপ হিচাপে পৰিচিত । এই কবু চাপৰি এতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ কৰিড'ৰ । কবু চাপৰিত ডিব্ৰু ছৈখোৱা, ডি-ইৰিং পবা বনাঞ্চলৰ জীৱ-জন্তুসমূহৰ অবাধ বিচৰণথলী ।
চৰাই-চিৰিকটিৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত পবা :
উল্লেখ্য় যে ২০২৩ চনৰ জুনত কবু চাপৰিত ৪-৫ দশক ধৰি বেদখলেৰে বসবাস কৰা পৰিয়ালসমূহক অসম চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতে শতাধিক পৰিয়ালে চাপৰিটো ত্যাগ কৰে । এতিয়া কবু চাপৰিৰ সেউজীয়া গছত দেখা গৈছে বান্দৰৰ ধেমালি ৷ জলায়সমূহত আগমন ঘটে বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী আলহী পক্ষীৰ । এক নিৰিবিলি পৰিৱেশত চৰাই-চিৰিকটিৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হৈ থাকে জোনাইৰ নদীদ্বীপ কবু চাপৰিৰ চৌদিশ ।
কবু চাপৰিলৈ কাষতে থকা ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডি-ইৰিং বনাঞ্চল আৰু পবা বনাঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই-চিৰিকটিয়ে পুনৰ ঘূৰি আহি আনন্দত গীত গাই বাহ সজাত ব্যস্ত গছৰ ডালে ডালে ৷ মুঠৰ ওপৰত এসময়ৰ মানুহৰেৰে ভৰি থকা কবু চাপৰি পৰিণত হৈছে বিভিন্ন বণ্যপ্ৰাণীৰ আৱাসভূমিলৈ ৷
পৰ্যটকক কেনেকৈ কৰিব আকৰ্ষণ ?
দিবাং লোহিত, চিয়াং নদী খন কবুৰ আগলি অংশত মিলিত হোৱাৰ বাবে সুদূৰ চাইপ্ৰাছ , হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ছাইবেৰিয়া অঞ্চলৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি বিচৰণ কৰে । গতিকে পবা বনাঞ্চলৰ আশে পাশে থকা সকলো বনাঞ্চলকে ধৰি চৰাই পৰ্যবেক্ষণ, জীৱ-জন্তু পৰ্যবেক্ষণ, জংগল ট্ৰেকিং, নৌকা বিহাৰ, নাইট কেম্প কৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক সুযোগ দিব পৰা সুবৰ্ণ সুযোগ আছে । এই সুযোগ কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত ইক' ট্য়ুৰিজিম গঢ় লোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব ।
জনসাধাৰণক সজাগ কৰিব লাগিব । ইক' ট্য়ুৰিজিম, হোমষ্টেৰ জৰিয়তে অৰণ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা দাঁতি-কাষৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজক কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি এয়া সজাগ কৰাৰ লগতে আকৃষ্ট কৰিব লাগিব । তদুপৰি পবা বনাঞ্চলৰ লালী নদীৰ কাষতে লাগি থকা কবু চাপৰিলৈ ৰাফ্টিং কৰি গৈ কবু চাপৰিৰ ঘাঁহনিত বিচৰণ কৰা নলকটা ভাটৌ, হেতুলুকাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকতি চাব পাৰি ।
গতিকে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলত যথেষ্ট পৰ্যটনৰ শিল্প গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে; কিন্তু পৰ্যটন শিল্পটো গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে আমি স্থানীয় ৰাইজে গ্ৰাম্য পৰ্যটন, ইক' ট্য়ুৰিজিম, হোমষ্টে এই কথাবিলাকৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগিব । অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এটা পৰ্যটন কাৰ্যালয় খুলি বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক যদি পৰ্যটন শিল্প বিকাশৰ কাৰণে পদক্ষেপ লয় তেন্তে এই বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এসময়ত পৰ্যটনৰ কাৰণে আদৰ্শ স্থান হিচাপে পৰিগণিত হব বুলি মন্তব্য কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই ।
অস্তিত্বৰ সংকটত পবা বনাঞ্চল :
এই সন্দৰ্ভত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই কয়," ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমজিলাত অৱস্থিত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ২৫৭.২৯ বৰ্গ কিলোমিটাৰ জংঘলেৰে আৱৰা পবা বনাঞ্চলখন এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে ৷ সম্প্ৰতি পবা বনাঞ্চলৰ ২ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমি বেদখলৰ কবলত পৰাৰ লগতে বনাঞ্চলখনৰ শ শ বিধা ভূমি নদীৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে ৷"
কিয় বন্য প্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা নাই ?
প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়," ২০২৪ চনৰ আগষ্টত তদানীন্তন বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পবা বনাঞ্চলক শীঘ্ৰে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰি নটিফিকেচন জাৰি কৰা হ’ব বুলি কৈছিল যদিও আজিও পবা বনাঞ্চলে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি লাভ নকৰিলে ৷ যাৰফলত এতিয়া পবা বনাঞ্চলখন নিতৌ বেদখলৰ কবলত পৰিছে ৷ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে গাঁও স্থাপনেৰে ঘৰ দুৱাৰ সজাৰ লগতে খেতি বাতি কৰি বনাঞ্চলখনৰ অস্তিত্বলৈ সংকট নমাই আনিছে ৷"
আপুৰুগীয়া বনজ সম্পদৰ ভঁৰাল :
তেওঁ পুনৰ কয়,"২০২৪ চনত পবাক বন্য প্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিলেও এই পৰ্যন্ত বনাঞ্চলখনে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই ৷ অতি ঘন জংঘলেৰে আৱৰা আৰু চিয়াং,দিবাং, লোহিত আদি বিভিন্ন সৰু-বৰ নদীসমূহৰ সংগমস্থল বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত আপুৰুগীয়া বনজ সম্পদ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় । এতিয়াও প্ৰায় চাৰি কুৰি বন্যহস্তী আছে ৷ বনাঞ্চলখনত ২৫ বিধ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপ থকাৰ লগতে ইয়াত ৪৫ বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু ১৩ বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডো আছে । ইয়াৰ ভিতৰত মাটিত ফুলা কপৌ উল্লেখনীয় ৷ কাছ, হৰিণ, গুই, লাজুকি বান্দৰ, বন গাহৰি, হৰিণ, পাওকা আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু থকা এই বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত প্ৰায় সৰুবৰ প্ৰায় ৯ খন জলাশয় আছে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ৭ মাইল জলাশয় । এই জলাশয়ত আছে শশ পুৰণি কাছ, চেং প্ৰজাতিৰ এবিধ মাছ যি মাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অৰ্ণামেণ্ট ফিচ হিচাপে ইয়াৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে । তদুপৰি প্ৰায় ৩০ বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ৷ "
বছৰি ২৫০০ মিলিমিটাৰৰ অধিক বৰষুণ হয়:
উল্লেখনীয় কথা যে ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰতে একমাত্র বাচি থকা বনাঞ্চল পবাত বিভিন্ন মূল্যৱান গছ-লতা, দুষ্প্রাপ্য জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি, অর্কিড আৰু ঔষধি গছ-লতাৰে সমৃদ্ধিশালী । এই বনাঞ্চলত অৰুণাচলৰ ডাইৰিং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা প্ৰায়ে এই পবা বনাঞ্চললৈ বন্য হস্তীয়ে অহা-যোৱা কৰে ৷ বনাঞ্চলখনত বছৰি ২৫০০ মিলিমিটাৰৰ অধিক বৰষুণ হোৱাৰ বাবেই এই বনাঞ্চলখনক ৰাইজে বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে অভিহিত কৰি আহিছে যদিও চৰকাৰী নথিত বনাঞ্চলখনে এতিয়াও বৰ্ষাৰণ্যৰ স্থান লাভ কৰা নাই ৷
আছে চাৰি প্ৰজাতিৰ জলচৰ পক্ষী :
এই বনাঞ্চলখনত কেৱল বন্য জীৱ-জন্তুৱেই নহয় ,ইয়াৰ ভিতৰত থকা নদ-নদীসমূহত আছে চাৰি প্ৰজাতিৰ জলচৰ পক্ষী ৷ এছিয়ান হৰ্ণবিল তথা ধনেশ পক্ষীৰো বসতিস্থল পবা । বিশেষকৈ বনাঞ্চলখন বেদখল মুক্ত কৰা, অবৈধ গছ কটা কাৰ্য বন্ধ কৰা, খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু বন্য জীৱ-জন্তুসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই বনাঞ্চলক শীঘ্ৰে চৰকাৰে পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ দাবী জনাই আহিছে অসমৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী,ধেমাজি জোনাইৰ স্থানীয় ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনে।
এই বনাঞ্চলখনৰ উল্লেখ্য দিশ হ'ল ইয়াৰ ভৌগোলিক গঠন প্ৰণালী । এই পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আছে কাঠনি, জলাশয়, ঘাঁহনি, জোপোহা অঞ্চল । কাঠনি অঞ্চল বনাঞ্চলখনত প্ৰায় ৬০ শতাংশ আৱৰি আছে । গতিকে এই বনাঞ্চলখনৰ বিলুপ্তপ্রায় লাজুকী বান্দৰ অন্যতম সম্পদ বুলি ক'ব পাৰি । তদুপৰি পবাত থকা অন্যান্য জীৱ-জন্তুসমূহৰ ভিতৰত হুগৰি পহু, বন গাহৰি, বন কুকুৰা, বান্দৰ, নেউল, সাপ, কেৰ্কেটুৱা, উদ, জ'হামাল, বনৰৌ, শিয়াল, ভেকুলি, জেঠী, কেটেলা পহু আৰু সৰীসৃপ জাতীয় জীৱ অন্য়তম । এই বনাঞ্চলৰ আন এক বৈশিষ্ট হ'ল ইয়াত মাটিত গজা এবিধ কপৌফুল দেখিবলৈ পোৱা যায় । বসন্ত কালত পৰাত নানান ৰঙী অর্কিদেৰে ভৰি পৰে ।
বনাঞ্চলৰ পোৱা মূল্যবান গছ-গছনি :
এই বনাঞ্চলত থকা গছ-গছনিসমূহৰ ভিতৰত শিলিখা, শিমলু, উনিয়াম, ঔটেঙা, শিলিখা, ভোমোৰা, এজাৰ, নাহৰ, বৰপাত, ভোলা, পাবলি, গমাৰী অন্য়তম । ইয়াত ঔষধি গুণযুক্ত বনৰীয়া শাক পোৱা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত নেফাফু, বিহলঙনি, মেছাকী, মেজেঙা, ডিমক, টিকনি বৰুৱা, চেংমৰা ইত্যাদি ।
পৰিভ্ৰমী চৰাই :
বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চিয়াঙৰ পাৰত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীও দেখিবলৈ পোৱা যায় । বছৰৰ অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চলৈ চিয়াঙৰ পাৰত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত বৰটোকোলা, চিলনী, মাছৰোকা, ডাউক, হেটুলুকা, বালিমাহী, শগুণ আদি অন্য়তম ।
বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ কেনেকৈ যাব :
সংৰক্ষিত পবা বৰ্ষাৰণ্য বনাঞ্চল আৰু চিয়াং-লালী নদীলৈ যাবলৈ জোনাই সদৰৰ পৰা বাহিৰ জোনাই গড়কাপ্তানি পথেৰে দক্ষিণ দিশে তিনি কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত বাহিৰ জোনাই চাৰিআলি পাব । ইয়াৰ পৰা পুনৰ দক্ষিণ-পূব দিশে চিলে গাঁৱলৈ যোৱা পথেদি প্রায় তিনি কিলোমিটাৰ গ'লে তিনিমাইল বনখণ্ড কার্যালয়খন পাব । ইয়াৰ দাঁতিতেই চিয়াং-লালী নদীখন বৈ গৈছে । চিয়াং স্থানীয় ৰাইজে লালী বুলিও কয় ।
পবা বনাঞ্চলৰ দাঁতিতেই চিয়াং নদীখন বৈ যোৱাত পৰিৱেশটো অধিক মনোৰম হৈ উঠে । পবা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকে চিয়াঙৰ বুকুত নৌকা বিহাৰ কৰিব পাৰে । এই বনাঞ্চলৰ অভ্যন্তৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা পথেদি সোমাই যোৱাৰ সুবিধা আছে । আনহাতে, পবা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ লেকু খণ্ডতো তদ্রূপ সুবিধা আছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গাতে লাগি থকা লেকু খণ্ডটো জোনাইৰ পৰা পাছিঘাট যোৱাৰ পথত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে অৱস্থিত । ইয়াতো লেকু নদীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ সুবিধা আছে ।
পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ আদৰ্শ ক্ষেত্ৰ :
চিয়াং লালী নদীৰ সমীপতে অৱস্থিত বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন বিগত দুটা দশক আগৰ পৰাই পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ আদৰ্শ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে । তদুপৰি সম্প্ৰতি পবা বনাঞ্চললৈ পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । উল্লেখ্য যে বর্তমান বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত পৰিৱেশ অধ্যয়নক এক বিষয় হিচাপে অন্তর্ভুক্ত কৰি পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামুলক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্ষাৰণ্য পবা বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এক আদর্শ ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে ।
এই বছৰত পবা বনাঞ্চলৰ তিনিমাইল খণ্ডত পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দল অধিক দেখা গৈছে । আনহাতে বিভিন্ন গাঁও আৰু অনুষ্ঠানৰ পৰ্যটকৰ দলে ইয়াত বনভোজ খাবলৈ আহে । বিশেষকৈ চিয়াঙৰ নৈসর্গিক সৌন্দর্যই পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ আন এক কাৰণ হৈ পৰিছে । বনাঞ্চলখনৰ তিনিমাইল খণ্ডটো চিয়াং নদীৰ সমীপতে হোৱা বাবে ইয়াত বনভোজ খাবলৈ অধিক সুবিধা আছে । তিনিমাইল বনখণ্ড কার্যালয়খন জোনাই সদৰৰ পৰা প্ৰায় ছয় কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূব দিশত অৱস্থিত ।
