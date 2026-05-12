দুস্কৃতিকাৰীৰ গুলীত বন্যহস্তীৰ মৃত্যু, কাটি নিলে শুৰ
মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত হৃদয়বিদাৰক ঘটনা । বন্যহস্তীক গুলীয়াই হত্যা দুস্কৃতিকাৰীৰ, কাটি নিলে শুৰ ।
Published : May 12, 2026 at 9:30 PM IST
সোণাপুৰ: নৃশংসভাবে বন্যহস্তীক গুলীয়াই হত্যা কৰি দুস্কৃতিকাৰীয়ে কাটি নিলে শুৰ । সোণাপুৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত টোপাতলীৰ দিকচাক পাহাৰত মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত এই হৃদয়বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হয় । চোৰাংচিকাৰীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱালে এটা বন্যহস্তীয়ে । কেৱল হত্যা কৰাই নহয়, দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হাতীটোৰ শুৰডালো কাটি লৈ যায় ।
স্থানীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত পাহাৰৰ নামনি অঞ্চলত গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা একাংশ লোকে হঠাৎ পাহাৰৰ ওপৰত গুলীৰ শব্দ শুনিবলৈ পায় । ইয়াৰ অলপ পিছতে কেইবাটাও হাতীয়ে আতংকিত হৈ পাহাৰৰ পৰা দৌৰি ফুৰা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে । সন্দেহ ওপজাত গাঁৱৰ ৰাইজে লগে লগে টোপাতলী বীটৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়ে ।
তদন্ত আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য:
খবৰ পোৱাৰ লগে লগে বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অৰণ্যৰ মাজত অনুসন্ধান চলায় । দীৰ্ঘ সময়ৰ বিচাৰ-খোচাৰৰ অন্তত তেওঁলোকে জংঘলৰ মাজত মৃত হাতী এটা উদ্ধাৰ কৰে। মৃত হাতীটোৰ মূৰত দুটাকৈ গুলীৰ চিন স্পষ্ট হৈ থকাৰ লগতে শুৰডালৰ অধিকাংশ কটা অৱস্থাত পোৱা গৈছে । ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা হাতীটো চোৰাংচিকাৰীয়ে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে বনবিভাগে ।
উল্লেখ্য যে অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এই আপৰিকোলা বনাঞ্চলত পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বনৰীয়া হাতী নিধনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পৰা অহা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
বৰ্তমান বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু ক্ষেত্ৰী থানাৰ আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । বন বিভাগে দোষীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অনুসন্ধান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।