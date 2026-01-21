উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱচামৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰী

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱচামৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰী
মঙলবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ইণ্ডিয়া স্কিলছ ৰিজিঅ’নেল কম্পিটিশ্যন ২০২৫-২৬ শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় ।
By PTI
Published : January 21, 2026 at 6:13 PM IST
গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অক্ষুণ্ণ ৰখা মনোভাৱে অঞ্চলটোৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে সুযোগৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে মঙলবাৰে এনেদৰে কয় ৷
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অপৰিসীম প্ৰতিভা আৰু আকাংক্ষা আছে বুলি দাবী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অঞ্চলটোৰ যুৱক-যুৱতীসকল ভাৰতৰ দক্ষ কৰ্মশক্তিক নেতৃত্ব দিবলৈ আৰু দেশৰ উন্নয়নত অৰ্থপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াবলৈ সাজু ।
দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণ মন্ত্ৰালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ নিগমৰ সহযোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ ভাৰতৰ প্ৰিমিয়াৰ দক্ষতা বিকাশ চেম্পিয়নশ্বিপ কঢ়িয়াই আনিছে ।
মন্ত্ৰী চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘ইণ্ডিয়াস্কিলছ কেৱল প্ৰতিযোগিতা নহয়, ই হৈছে উৎকৃষ্টতা, অনুশাসন আৰু কৰ্মৰ মৰ্যাদাৰ উদযাপন ।’’
দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী(স্বাধীন)য়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি(এন ই পি) ২০২০ ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সৈতে দক্ষতা বিকাশক একত্ৰিত কৰাৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ ওপৰতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে নিয়োগ, উদ্যোগীকৰণ আৰু আজীৱন শিক্ষণৰ পথ মুকলি কৰে ৷ আনহাতে, যুৱক-যুৱতীসকলক দ্ৰুতগতিত বিকশিত অৰ্থনীতিৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু কৰি তোলে ।’’
প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰিও এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানত স্কিল ইণ্ডিয়া মিছনৰ অধীনত উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ দক্ষতা বিকাশৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (আই টি আই) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (এন এছ টি আই)কে ধৰি প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয় (ডি জি টি) প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে একাধিক দক্ষতা শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিয়ে দীৰ্ঘম্যাদী বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক মঞ্চৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সহযোগিতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আঞ্চলিক প্ৰতিযোগিতাত আঠখন আঞ্চলিক ৰাজ্যৰ ১৬২ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াত অটোম’বাইল প্ৰযুক্তি, ক্লাউড কম্পিউটিং, ম’বাইল এপ্লিকেশ্যন বিকাশ, চফ্টৱেৰ আৰু ৱেব প্ৰযুক্তি, ডিজিটেল ইণ্টাৰেক্টিভ মিডিয়া, ইলেক্ট্ৰনিক্স, চি এন চি মিলিং আৰু টাৰ্ণিং, ৱেল্ডিং, বৈদ্যুতিক ইনষ্টলেশ্যন, ফেশ্বন প্ৰযুক্তি, বেকাৰী আৰু পেষ্ট্ৰী, হোটেল ৰিচেপচন, ৰেষ্টুৰেণ্ট সেৱা, স্বাস্থ্য আৰু সামাজিক যত্ন, খুচুৰা আৰু দৃশ্যমান বিপণন আদি অন্যতম ।
ইয়াৰোপৰি ই উৎপাদন আৰু সেৱাৰ সৈতে ডিজিটেল দক্ষতাৰ শক্তিশালী অভিসৰণ প্ৰতিফলিত কৰে, যিয়ে যুৱক-যুৱতীসকলক উদ্যোগ ৪.০-সংলগ্ন ভূমিকাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে বুলি তেওঁ কয় ।
ইণ্ডিয়া স্কিলছৰ দৰে প্লেটফৰ্মে উদ্যোগৰ চাহিদা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে আঞ্চলিক প্ৰতিভাক সংযোগ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বুলি চৌধুৰীয়ে কয় ।
ইণ্ডিয়া স্কিলছ প্ৰতিযোগিতাখনে এক গাঁথনিগত, বহু পৰ্যায়ৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে, যিটো সমগ্ৰ দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভাক চিনাক্ত আৰু লালন-পালনৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰথমে জিলা পৰ্যায়ত মূল্যায়ন কৰা হয়, তাৰ পিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৷ শেষত নিৰ্বাচিত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে আঞ্চলিক প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ে ৷
আঞ্চলিক পৰ্যায়ত শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শন কৰা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ইণ্ডিয়া স্কিলছ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । য’ত ৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ মূল্যায়ন কৰা হয় আৰু নিৰ্বাচিত বিজয়ীসকলে ২০২৬ চনৰ ২২-২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত চাংহাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্বদক্ষতা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পায় ।
