অসমত কিদৰে চলিছে প্ৰধানমন্ত্রী সূৰ্য ঘৰ আঁচনি; সৌৰশক্তিৰ কথাৰে...
ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্য বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত প্রধানমন্ত্ৰীৰ ‘সূৰ্য ঘৰ' আঁচনিখন অসমত স্থবিৰ হৈ আছে ।
Published : November 8, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 12:31 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত বিদ্যুতৰ চাহিদা অনুপাতে উৎপাদন তেনেই নগণ্য হোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সৌৰ শক্তিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । যাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্রী সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত সৌৰ শক্তিৰ পেনেল স্থাপনৰ যোগেদি ঘৰে ঘৰে বিদ্যুৎ উৎপাদনত অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে ।
আনকি আঁচনিখন অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজসাহায্যৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও ৰাজসাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । কিন্তু তাৰ পাছতো বৰ্তমান সময়ত এই অভিলাষী আঁচনিখন কাৰ্যতঃ স্থবিৰ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মূলতে হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্য লাভ নকৰাৰ প্ৰসংগ ।
উল্লেখ্য যে, শূন্য বিদ্যুৎ ব্যয়ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্রী সূর্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত সৌৰ শক্তিৰ পেনেল স্থাপন কৰা গ্ৰাহকে এতিয়া একপ্ৰকাৰে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰথম অৱস্থাত যিদৰে আঁচনিখনে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল বৰ্তমান সময়ত সেই জনপ্ৰিয়তা লাহে লাহে কমি আহিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্য বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত প্রধানমন্ত্ৰীৰ ‘সূৰ্য ঘৰ' আঁচনিখন অসমত স্থবিৰ হৈ পৰিছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে অত্যাধিক বিদ্যুতৰ বিলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহু লোকে ঋণ ধাৰ কৰি হ'লেও প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘৰ বিনামূলীয়া বিজুলী যোজনাৰ অধীনত নিজৰ ঘৰত সৌৰ শক্তিৰ পেনেল লগালে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ ধন লাভ কৰা নাই ।
উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্ৰীৰ সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত সৌৰ পেনেল লগোৱা গ্ৰাহকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পৃথকে পৃথকে ৰাজসাহায্য দিয়াৰ কথা আছিল । কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ অংশ পেনেল সংযোগৰ পাছতেই গ্রাহকে লাভ কৰিছে যদিও অসম চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ অংশ বিগত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলৰ পৰা গ্ৰাহকে লাভ কৰা নাই । অথচ খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছপুৰত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰা ব্যক্তিক অসম চৰকাৰে সৰ্বাধিক ৪৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ৰাজ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
ইফালে চৰকাৰৰ এই ঘোষণা অনুসৰি ভেণ্ডৰসকলে ৰাজসাহায্যৰ প্ৰসংগৰে গ্ৰাহকৰ ঘৰত সৌৰ শক্তি পেনেল স্থাপন কৰি আহিছে যদিও এতিয়া অসম চৰকাৰে ৰাজসাহায্য আদায় নিদিয়াত খোদ ভেণ্ডৰসকলো গ্ৰাহকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত গ্ৰাহকে ঘৰত ১ কিলোৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌৰ শক্তিৰ পেনেল স্থাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ৩৩ হাজাৰ টকা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ১৫ হাজাৰ টকা সাহায্য লাভ কৰিব লাগে । অর্থাৎ দুয়োখন চৰকাৰৰ পৰা গ্ৰাহকে লাভ কৰিবলগীয়া ৰাজসাহায্যৰ পৰিমাণ হৈছে মুঠ ৪৮ হাজাৰ টকা ।
আনহাতে ২ কিলোৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন ৰুফটপ ছ'লাৰ পাৱাৰ চিষ্টেম ইনষ্টল কৰিলে অনুৰূপ ধৰণে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৬৬ হাজাৰ টকা আৰু ৰাজ্যৰ পৰা ৩০ হাজাৰ টকাসহ মুঠ ৯৬ হাজাৰ টকা লাভ কৰে । একেদৰে ৩ কিলোৱাট বা তাতোধিক ক্ষমতা সম্পন্ন সৌৰ শক্তি পেনেল সংস্থাপন কৰিলে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ ৮৫,৮০০ টকা আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা ৪৫ হাজাৰ টকা ৰাজসাহায্য লাভ কৰে । অৰ্থাৎ ৩ কিলোৱাট সৌৰ শক্তি পেনেলত মুঠ ৰাজসাহায্যৰ পৰিমাণ হৈছে ১,৩০,৮০০ টকা ।
|সৌৰ শক্তিৰ পেনেলৰ ক্ষমতা
|কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা টকা
|ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা টকা
|মুঠ টকা
|১ কিলোৱাট
|৩৩ হাজাৰ টকা
|১৫ হাজাৰ টকা
|৪৮ হাজাৰ টকা
|২ কিলোৱাট
|৬৬ হাজাৰ টকা
|৩০ হাজাৰ টকা
|৯৬ হাজাৰ টকা
|৩ কিলোৱাট বা তাতোধিক
|৮৫,৮০০ টকা
|৪৫ হাজাৰ টকা
|১,৩০,৮০০ টকা
২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আঁচনিৰ অধীনত ৩ কিলোৱাটৰ সৌৰ শক্তি পেনেল স্থাপন কৰিলে দুই লাখ টকাৰ অধিক ব্যয় হয় । লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে গ্রাহকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ অংশ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিয়মীয়াকৈ লাভ কৰি আহিছে যদিও বিগত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত পৰা অসম চৰকাৰৰ পৰা ৰাজসাহায্যৰ অংশ লাভ কৰা নাই ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰথমবাৰলৈ অসম চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ অংশ হিচাপে এটা পুঁজি মোকলাই দিছিল যদিও ইয়াৰ পাছৰ পৰা কোনো ধন মোকলাই দিয়া নাই । অৱশ্যে শেহতীয়া উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ পাছত ক্ষতিগ্রস্ত চাৰিখন জিলাৰ ৯,২৮৯ জন গ্ৰাহকৰ বাবে ৰাজসাহায্যৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ।
সেই অনুসৰি উজনিৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ৯,২৮৯ জন গ্রাহকে ৰাজসাহায্য লাভ কৰে যদিও ৰাজ্যৰ বাকী জিলাসমূহৰ গ্রাহকে আজিও অসম চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজসাহায্য বন্ধ কৰি ৰখাত এতিয়া ভেণ্ডৰসকলো সমস্যাত পৰিছে ।
গ্ৰাহকক সৌৰ শক্তি পেনেল সংস্থাপন কৰি দিয়াৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ ধন নোপোৱাত ভেণ্ডৰসকলো গ্ৰাহকৰ হেঁচা আৰু প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে । অসম চৰকাৰৰ ৰাজ সাহায্য কাৰ্যতঃ বন্ধ হৈ পৰাত প্রধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ নতুনকৈ সৌৰ পেনেল সংস্থাপনৰ হাৰো হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । ফলত এই আঁচনিখন অসমত অকালতে মৰহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত সৌৰ প্ৰকল্প স্থাপনৰ লগত জড়িত ভেণ্ডৰ গুৱাহাটীৰ এবিজে এছ'চিয়েটৰ স্বত্বাধিকাৰী ললিত (বাপ্পী) নাথে ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত সৱিশেষ সদৰী কৰে । তেওঁ কয়, "গ্ৰাহকে ভেণ্ডৰৰ যোগেদি পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আবেদনৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত ডিজিটেলি অনুমোদন আহি পৰে । লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৮৫৮০০ টকাৰ ৰাজসাহায্য দিয়াৰ এখন প্ৰমাণ পত্র দিয়ে । অৰ্থাৎ সৌৰ পেনেল লগোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰৰ ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব । আনহাতে অনুমোদন পোৱাৰ পিছত বেংকৰ ঋণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । সকলোখিনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত সৌৰ পেনেল লগোৱা হয় ।’’
ভেণ্ডৰসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আমি ভেণ্ডৰসকলে বৰ্তমান সময়ত এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছো । ২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলৰ পৰা বিগত সময়ত আমি বহু ঘৰত সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰিছো । কিন্তু এই প্ৰকল্পসমূহৰ ক্ষেত্রত বিগত সময়ত আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটাও ৰাজসাহায্য লাভ কৰা নাই । যাৰ বাবে আমি গ্ৰাহকৰ পৰা অত্যন্ত হেঁচা পাইছো ।’’
ললিত নাথে আৰু কয়, ‘‘গ্ৰাহকৰ কথা হৈছে যে কেন্দ্ৰৰ ৰাজসাহায্য পালো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্য কেতিয়া পাম । এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই । ৰাইজে ৰাজসাহায্য বিচৰাটো স্বাভাৱিক । অৱশ্যে চৰকাৰে বান প্ৰভাৱিত চাৰিখন জিলাৰ বাবে ৰাজসাহায্য মোকলাই দিছে । ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজসাহায্যৰ ধন মোকলাই দিছিল । তেতিয়া কোনো সমস্যা হোৱা নাছিল ।’’
সৌৰ পেনেলৰ খৰচ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘ভাল মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলে ৩ কিলোৱাটৰ সৌৰ পেনেলত প্ৰায় ২ লাখ টকা খৰচ হয় । ইয়াত মুঠ ৰাজসাহায্য থাকে ১,৩০,৮০০ টকা । ঋণ নোলোৱাকৈ আঁচনিখনৰ সুবিধা ল'লে ৰাজসাহায্যৰ ধন বেংক একাউণ্টৰ যোগেদি যায় । সৌৰঘৰ প্ৰকল্পটো এপিডিচিএলে অনুমোদন জনোৱাৰ লগতে কমিচনড কৰে । প্ৰকল্প এটা এপ্ৰোভেলৰ পাছত কমিচনড হৈ যোৱাৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰৰ ৰাজসাহায্য লাভ কৰে ।’’
সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এইক্ষেত্রত মানুহৰ কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে । ঘৰত উৎপাদন হোৱা সৌৰ শক্তি মজুত কৰি ৰাখিব নোৱাৰি । উৎপাদন হোৱা সম্পূৰ্ণ সৌৰ শক্তি গ্ৰিডলৈ গুচি যায় । সৌৰ শক্তিৰ যোগেদি বিদ্যুৎ লাভ নকৰে । ঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা বিদ্যুৎ আগৰ দৰেই গ্ৰিডৰ পৰা পোৱা বিদ্যুতৰ যোগেদি লাভ কৰিব ।’’
নাথে কয়, ‘‘সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা উৎপাদন হোৱা শক্তিৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰ কৰা বিদ্যুতৰ ক্ষেত্রত নিৰ্দিষ্ট সেই গ্ৰাহকে মাচুল দিব নালাগে । যদিহে উৎপাদন হোৱা সৌৰ ইউনিট আৰু ব্যয় হোৱা ইউনিট সমান হয় । আনহাতে সৌৰ শক্তি ৰাহি হ'লে তাৰ পৰা গ্ৰাহকে ধন লাভ কৰিব । তাৰ হিচাপ পাৱাৰ গ্ৰিডে ৰাখে । সৌৰ শক্তি বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ যোগেদিয়েই গ্ৰিডলৈ যায় ।’’
উল্লেখ্য যে, অসমত চাহিদা অনুপাতে বিদ্যুতৰ উৎপাদন তেনেই নগণ্য । অসমত 'পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,৮০৯ মেগাৱাট । সেইদৰে 'অফ পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,১১৭ মেগাৱাট । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ নিজা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হৈছে মাত্র ৪২০ মেগাৱাট ।
চৰকাৰী তথ্য মতে, ২০১৬-১৭ চনত ৰাজ্যখনত 'পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা আছিল ১৬৩৩.৯০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত আছিল ১২১৬ মেগাৱাট । সেইদৰে বিদ্যুতৰ চাহিদা ২০১৭-১৮ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ১৮২৩.২ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১২৫৫.২০০ মেগাৱাট, ২০১৮-১৯ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ১৮৯৪.৭০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৩৮৮.১০০ মেগাৱাট ৷
সেইদৰে ২০১৯-২০ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২০৮৫.৩৬০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৪৫৮.৭৬০ মেগাৱাট, ২০২০-২১ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২০৭৩.৪১০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৪৮৩.৬৫ মেগাৱাট, ২০২১-২২ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২১৬৪.৯৯০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৫৬২.৬৯ মেগাৱাট, ২০২২-২৩ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২৪২৬.১৬০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৭৭৯.৭৭ মেগাৱাট আৰু ২০২৩-২৪ চনত 'পিক আৱাৰ'ত ২৫৭৬.২২০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ১৯৩৭.০৭ মেগাৱাট আছিল ।
আনহাতে ২০২৪-২৫ চনত বিদ্যুতৰ চাহিদা 'পিক আৱাৰ'ত ২৮০৯.২৭০ মেগাৱাট আৰু 'অফ পিক আৱাৰ'ত ২১১৬.৯৭ মেগাৱাটলৈ বৃদ্ধি পায় । যাৰ বাবে বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ বাহিৰা উৎসৰ পৰা অধিক দামত বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় । এই ক্ষেত্রত ‘প্রধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ বিনামূলীয়া বিজুলী যোজনা' আঁচনিখন বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য । এই আঁচনিখন সফল হ'লে অসমত বিদ্যুতৰ নাটনি বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'লহেতেন ।