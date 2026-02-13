শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পলাশবাৰীত মুকলি কৰিব আই আই এমৰ অস্থায়ী কেম্পাছ

শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পলাশবাৰীত মুকলি কৰিব আই আই এমৰ অস্থায়ী কেম্পাছ
বঙৰাস্থিত আই আই আই টি পাৰ্কৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আই আই এমৰ অস্থায়ী কেম্পাছ ।
Published : February 13, 2026 at 4:10 PM IST
মিৰ্জা : অসমবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন হ'ব ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো । কাৰণ সেইদিনা অৰ্থাৎ শনিবাৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য প্ৰকল্প তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা দলং, মৰাণত নিৰ্মাণ কৰা ই এল এফ আদি তাৰ ভিতৰত অন্যতম ।
ইফালে দেশৰ উচ্চশিক্ষাৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট চমুকৈ আই আই এমৰ অস্থায়ী কেম্পাছ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । কামৰূপ জিলাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ মাৰাভিঠা দীঘলকুছিত প্ৰায় ৫৪৭ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আই আই এম ।
এইখন আই আই এম উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয় আৰু দেশৰ ২২ সংখ্যক আই আই এম হ'ব । আই আই এমৰ অস্থায়ী কেম্পাছ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙৰাস্থিত আই আই আই টি পাৰ্কৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই অস্থায়ী কেম্পাছ ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুপৰীয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব । লাচিতঘাটত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা দলং মুকলি কৰাৰ লগতে তাৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰিব পলাশবাৰীৰ আই আই এমৰ অস্থায়ী কেম্পাছ । ইয়াক লৈ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । স্থানীয় বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াও যথেষ্ট উৎসাহী ।
অস্থায়ী কেম্পাছ পৰিদৰ্শন কৰি বিধায়কজনে কয়, "আমাৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিলে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আমি অসমবাসী আৰু পলাশবাৰী, দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । কাইলৈৰ দিনটো ঐতিহাসিক দিন । আই আই এমৰ ক্লাছ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰিব । অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ক্লাছ ৰূমবিলাকো সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
