এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সদৰি কৰা অনুসৰি শনিবাৰে পুৱা ৭.১৫ বজাত নতুন দিল্লীৰ পৰা চাবুৱা অভিমুখে ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ।
Published : February 14, 2026 at 12:17 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ আহিব । মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সদৰি কৰা অনুসৰি শনিবাৰে পুৱা ৭.১৫ বজাত নতুন দিল্লীৰ পৰা চাবুৱা অভিমুখে ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ।
প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে পুৱা ৯.৫০ বজাত চাবুৱা এয়াৰ ফিল্ডত উপস্থিত হ’ব । ১০ বজাত চাবুৱাৰ পৰা মৰাণলৈ আহিব । মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডত বা এডভান্স লেণ্ডিং ফিল্ডত প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে অৱতৰণ কৰিব । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ কৰা এই ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা মঞ্চত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকী । সেই স্থানৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে আধা ঘণ্টা সময়ৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰিব ।
ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডত বায়ুসেনাৰ বিমান অৱতৰণ আৰু উৰণ কৰিব । ১৬ খন যুদ্ধ বিমানৰ একাংশই ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডত অৱতৰণ কৰিব আৰু আন একাংশ বিমানে আকাশমাৰ্গত উৰণ কৰি বিভিন্ন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ছুখই, ৰাফেল আদি যুদ্ধ বিমানে এয়াৰ শ্ব' কৰিব আৰু কেইবাখনো বিমান ৰাস্তাৰ ওপৰত অৱতৰণ কৰিব ।
অসমৰ ৰাস্তাত নামিব যুদ্ধ বিমান ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰি দিনৰ ১২.৩০ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডৰ পৰাই বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ আহিব ৷ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে প্ৰথমে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব । দিনৰ ১ বজাৰ পৰা ১.১৫ বজালৈ প্ৰধানমন্ত্রী সেতুখনত থাকি সেতুখন নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ।
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে দলঙখন উদ্বোধন কৰাৰ পাছত লাচিত ঘাটলৈ আহিব । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে আই আই এম গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী চৌহদটো মুকলি কৰিব । এই অস্থায়ী চৌহদটো বঙৰাত হ'ব । আই আই এম গুৱাহাটী পলাশবাৰীত স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । লাচিত ঘাটৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমিনগাঁৱত এন আই চিয়ে কৰা ডাটা চেণ্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব । তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বাবে দিয়া ১০০ খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব ।
লাচিত ঘাটৰ পৰা ২ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰালৈ ৰাওনা হ'ব । খানাপাৰাত দিনৰ ২ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ আয়োজন কৰা বিজেপিৰ 'বুথ বিজয় সন্মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৰাজ্যৰ প্ৰায় এক লাখ বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাই এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুথ বিজয় সন্মিলন উদ্বোধন কৰি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰিব । তাৰপিছত বিয়লি প্ৰধানমন্ত্রী নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ।
গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মা সেতুৰ কিছু আভাস
গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙখন কাৰিকৰী দিশত অনন্য । এই দলঙখনৰ মূল দৈৰ্ঘ ১.২৪ কিলোমিটাৰ । মূল দলঙৰ প্ৰস্থ ৩৩ মিটাৰ । উৰণসেতুৰ দৈৰ্ঘ ২.৮৬ কিলোমিটাৰ । আনহাতে সংযোগী পথৰ দৈৰ্ঘ ৩.৬৫ কিলোমিটাৰ । এই দলঙখন ছয়লেনযুক্ত এক্সট্ৰাড'জ পি এছ চি দলং । দলঙখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ ফিক্সন পেণ্ডুলাম বিয়েৰিংছৰ ব্যৱহাৰ । সেইদৰে দলঙৰ উপযোগিতা নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, এম ৭০ গ্ৰেডৰ উচ্চমানৰ কংক্ৰিটৰ ব্যৱহাৰ, দলঙৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জা আৰু ২০০ মিটাৰকৈ মাল্টি-স্পেন এক্সট্ৰাড'জ সজ্জা । প্ৰকল্প ব্যয় ৩০০০ কোটি টকা ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন মুকলি হ’লেও ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত দলঙখনত কোনো ধৰণৰ যান-বাহন নচলে । কেৱল ৰাইজে খোজকঢ়াৰ বাবে খোলা থাকিব এই দলংখন । মাৰ্চ মাহত দলঙখনত যান-বাহন চলাচল কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত মহিলা যাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা, অভিযুক্তক আটক