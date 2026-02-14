ETV Bharat / state

লুইতৰ ওপৰেৰে সংযোগ হ'ল গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী : প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে আৰু কেইবাটাও প্ৰকল্প

চাৰিখন চহৰৰ বাবে ২২৫ খন বৈদ্যুতিক বাছো মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ মুকলি কৰিলে আই আই এম গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী চৌহদ ৷

pm narendra modi
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী দলং (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 14, 2026 at 3:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ল গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক সংযোগ কৰা বহু প্ৰতীক্ষিত দলং । এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে আনুষ্ঠানিভাৱে মুকলি কৰিলে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু ।

দিনৰ ভাগত মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ পৰা বিশেষ বিমান যোগে গুৱাহাটীলৈ আহে প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকী । মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীক ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি আৰু অগপৰ কেইবাজনো নেতাই আদৰণি জনায় ।

বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুলৈ আহে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে সেতুখন উদ্বোধন কৰে । দিনৰ প্ৰায় ১.১৫ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সেতুখন উদ্বোধন কৰি কিছুসময় অতিবাহিত কৰি অত্যাধুনিক সেতুখন পৰিদৰ্শন কৰি ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্রীয়ে দলংখন উদ্বোধন কৰাৰ পাছত লাচিত ঘাটলৈ আহে । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলী আনুষ্ঠানিকভাৱে আই আই এম গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী চৌহদটো মুকলি কৰে । এই অস্থায়ী চৌহদটো বঙৰাত স্থাপন কৰা হৈছে । আই আই এম গুৱাহাটী স্থায়ীভাৱে পলাশবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । লাচিত ঘাটৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমিনগাঁৱত এন আই চিৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ডাটা চেণ্টাৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য কেন্দ্ৰ ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰে ।

pm narendra modi
কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু উদ্বোধনৰ পাছত (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে পি এম ই বাছ সেৱাৰ অধীনত চাৰিখন চহৰৰ বাবে ২২৫ খন বৈদ্যুতিক বাছ মুকলি কৰে । ইয়াৰে ১০০ খন বাছ গুৱাহাটীৰ বাবে দিয়া হৈছে । আনহাতে নাগপুৰৰ বাবে ৫০ খন, ভাবনগৰৰ বাবে ৫০ খন আৰু চণ্ডীগড়ৰ বাবে ২৫ খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ দিয়া হৈছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলী এই ইলেক্ট্ৰনিক বাছৰ শুভাৰম্ভনি কৰে ।

pm narendra modi
পি এম ই বাছ সেৱাৰ অধীনত চাৰিখন চহৰৰ বাবে ২২৫ খন বৈদ্যুতিক বাছ মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰায় ২ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰালৈ ৰাওনা হয় ।

pm narendra modi
উদ্বোধন কৰাৰ পাছত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

খানাপাৰাত দিনৰ ২ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ আয়োজন কৰা বিজেপিৰ 'বুথ বিজয় সন্মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যৰ প্ৰায় এক লাখ বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাই এই সন্মিলনত অংশ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুথ বিজয় সন্মিলন উদ্বোধন কৰি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰে । তাৰ পিছত বিয়লি প্ৰধানমন্ত্রী নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰ‍াওনা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন কাৰিকৰী দিশত অনন্য । এই দলংখনৰ মূল দৈৰ্ঘ্য ১.২৪ কিলোমিটাৰ। মূল দলঙৰ প্ৰস্থ ৩৩ মিটাৰ। উৰণ সেতুৰ দৈৰ্ঘ্য ২.৮৬ কিলোমিট‍ৰ । আনহাতে সংযোগী পথৰ দৈৰ্ঘ্য ৩.৬৫ কিলোমিটাৰ । এই দলংখন ছয়লেনযুক্ত এক্সট্ৰাড'জ পি এছ চি দলং । দলংখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে উচ্চ প্ৰৱল্যৰ ভূমিকম্প মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ ফিক্সন পেণ্ডুলাম বিয়েৰিংছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সেইদৰে দলঙৰ উপযোগিতা নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, এম ৭০ গ্ৰেডৰ উচ্চমানৰ কংক্ৰিটৰ ব্যৱহাৰ, দলঙৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে আকৰ্ষণীয় অলোকসজ্জা আৰু ২০০ মিটাৰকৈ মাল্টি-স্পেন এক্সট্ৰাড'জ সজ্জা কৰা হৈছে ।

pm narendra modi
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে উদ্বোধন কৰিলে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু (ETV Bharat Assam)

এই দলংখনৰ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে ৩০৩০ কোটি টকা । উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন মুকলি হ'লেও ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত দলংখনত কোনো ধৰণৰ যান-বাহন নচলে । কেৱল ৰাইজে খোজ কঢ়াৰ বাবে খোলা থাকিব এই দলংখন । মাৰ্চ মাহত দলংখনত যান-বাহনৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ।

আনহাতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মুকলি কৰা আই আই এম গুৱাহাটীৰ কামৰূপ জিলাৰ বঙৰাৰ অস্থায়ী চৌহদত শৈক্ষিক ব্লক আৰু হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । তদুপৰি আছে ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা, আলোচনা কক্ষ আৰু কেণ্টিন ব্লক । আই আই এম গুৱাহাটী স্থায়ীভাৱে পলাশবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভূমিৰ আৱণ্টন দিছে আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে ৫৫৫ কোটি টকা ।

pm narendra modi
চেনেহৰ উপহাৰ... (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে আমিনগাঁৱত প্ৰায় ৭ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য কেন্দ্ৰ তথা ডাটা চেণ্টাৰৰ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে ৩৪৮ কোটি টকা । এই কেন্দ্ৰটোৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ডিজিটেল সেৱা প্ৰদানত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব । আনহাতে জটিল সময়ত অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে পুনৰুদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে সেৱা প্ৰদান কৰিব । বৃহৎ পৰিমাণৰ লেনদেন আৰু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কাৰ্যত সহায়ক হ'ব এই ডাটা চেণ্টাৰ। এই কেন্দ্ৰত ৭০ পি বিতকৈ অধিক তথ্যভঁড়ালৰ সুবিধা আছে ।

লগতে পঢ়ক: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ অত্যাধুনিক উন্নতমানৰ ELFৰ শুভ উদ্বোধন : ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল ৰাজ্যবাসী

TAGGED:

GUWAHATI AND NORTH GUWAHATI BRIDGE
NORTH GUWAHATI
PM ASSAM VISIT
BRIDGE OVER BRAHAMAPUTRA
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.