লুইতৰ ওপৰেৰে সংযোগ হ'ল গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী : প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে আৰু কেইবাটাও প্ৰকল্প

লুইতৰ ওপৰেৰে সংযোগ হ'ল গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী : প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে আৰু কেইবাটাও প্ৰকল্প
চাৰিখন চহৰৰ বাবে ২২৫ খন বৈদ্যুতিক বাছো মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ মুকলি কৰিলে আই আই এম গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী চৌহদ ৷
Published : February 14, 2026 at 3:32 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ল গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক সংযোগ কৰা বহু প্ৰতীক্ষিত দলং । এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে আনুষ্ঠানিভাৱে মুকলি কৰিলে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু ।
দিনৰ ভাগত মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ পৰা বিশেষ বিমান যোগে গুৱাহাটীলৈ আহে প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকী । মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীক ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি আৰু অগপৰ কেইবাজনো নেতাই আদৰণি জনায় ।
From ideas to institutions, and from mobility to modern tech, Assam is stepping into its next league.
With Adarniya @narendramodi ji dedicating the National Data Centre, inaugurating the IIM Guwahati transit campus and flagging off 100 electric buses, today is a proud moment as…
বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুলৈ আহে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে সেতুখন উদ্বোধন কৰে । দিনৰ প্ৰায় ১.১৫ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সেতুখন উদ্বোধন কৰি কিছুসময় অতিবাহিত কৰি অত্যাধুনিক সেতুখন পৰিদৰ্শন কৰি ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে ।
The man who made this dream of Assam turn into a reality
Adarniya @narendramodi ji takes a walk at the Kumar Bhaskar Varma Setu as he inaugurated this India's first 6 lane Extradosed Bridge.
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে দলংখন উদ্বোধন কৰাৰ পাছত লাচিত ঘাটলৈ আহে । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলী আনুষ্ঠানিকভাৱে আই আই এম গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী চৌহদটো মুকলি কৰে । এই অস্থায়ী চৌহদটো বঙৰাত স্থাপন কৰা হৈছে । আই আই এম গুৱাহাটী স্থায়ীভাৱে পলাশবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । লাচিত ঘাটৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমিনগাঁৱত এন আই চিৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ডাটা চেণ্টাৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য কেন্দ্ৰ ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰে ।
অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে পি এম ই বাছ সেৱাৰ অধীনত চাৰিখন চহৰৰ বাবে ২২৫ খন বৈদ্যুতিক বাছ মুকলি কৰে । ইয়াৰে ১০০ খন বাছ গুৱাহাটীৰ বাবে দিয়া হৈছে । আনহাতে নাগপুৰৰ বাবে ৫০ খন, ভাবনগৰৰ বাবে ৫০ খন আৰু চণ্ডীগড়ৰ বাবে ২৫ খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ দিয়া হৈছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলী এই ইলেক্ট্ৰনিক বাছৰ শুভাৰম্ভনি কৰে ।
অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰায় ২ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰালৈ ৰাওনা হয় ।
খানাপাৰাত দিনৰ ২ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ আয়োজন কৰা বিজেপিৰ 'বুথ বিজয় সন্মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যৰ প্ৰায় এক লাখ বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাই এই সন্মিলনত অংশ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুথ বিজয় সন্মিলন উদ্বোধন কৰি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰে । তাৰ পিছত বিয়লি প্ৰধানমন্ত্রী নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন কাৰিকৰী দিশত অনন্য । এই দলংখনৰ মূল দৈৰ্ঘ্য ১.২৪ কিলোমিটাৰ। মূল দলঙৰ প্ৰস্থ ৩৩ মিটাৰ। উৰণ সেতুৰ দৈৰ্ঘ্য ২.৮৬ কিলোমিটৰ । আনহাতে সংযোগী পথৰ দৈৰ্ঘ্য ৩.৬৫ কিলোমিটাৰ । এই দলংখন ছয়লেনযুক্ত এক্সট্ৰাড'জ পি এছ চি দলং । দলংখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে উচ্চ প্ৰৱল্যৰ ভূমিকম্প মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ ফিক্সন পেণ্ডুলাম বিয়েৰিংছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সেইদৰে দলঙৰ উপযোগিতা নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, এম ৭০ গ্ৰেডৰ উচ্চমানৰ কংক্ৰিটৰ ব্যৱহাৰ, দলঙৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে আকৰ্ষণীয় অলোকসজ্জা আৰু ২০০ মিটাৰকৈ মাল্টি-স্পেন এক্সট্ৰাড'জ সজ্জা কৰা হৈছে ।
এই দলংখনৰ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে ৩০৩০ কোটি টকা । উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন মুকলি হ'লেও ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত দলংখনত কোনো ধৰণৰ যান-বাহন নচলে । কেৱল ৰাইজে খোজ কঢ়াৰ বাবে খোলা থাকিব এই দলংখন । মাৰ্চ মাহত দলংখনত যান-বাহনৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ।
আনহাতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মুকলি কৰা আই আই এম গুৱাহাটীৰ কামৰূপ জিলাৰ বঙৰাৰ অস্থায়ী চৌহদত শৈক্ষিক ব্লক আৰু হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । তদুপৰি আছে ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা, আলোচনা কক্ষ আৰু কেণ্টিন ব্লক । আই আই এম গুৱাহাটী স্থায়ীভাৱে পলাশবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভূমিৰ আৱণ্টন দিছে আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে ৫৫৫ কোটি টকা ।
সেইদৰে আমিনগাঁৱত প্ৰায় ৭ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য কেন্দ্ৰ তথা ডাটা চেণ্টাৰৰ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে ৩৪৮ কোটি টকা । এই কেন্দ্ৰটোৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ডিজিটেল সেৱা প্ৰদানত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব । আনহাতে জটিল সময়ত অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে পুনৰুদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে সেৱা প্ৰদান কৰিব । বৃহৎ পৰিমাণৰ লেনদেন আৰু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কাৰ্যত সহায়ক হ'ব এই ডাটা চেণ্টাৰ। এই কেন্দ্ৰত ৭০ পি বিতকৈ অধিক তথ্যভঁড়ালৰ সুবিধা আছে ।
