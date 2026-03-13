অসমে দেশৰ সংকল্পক সিদ্ধিত পৰিণত কৰাৰ ভূমিকা লৈছে : প্ৰধানমন্ত্রী মোদী
উন্নয়নৰ মেটমৰা সম্ভাৰ লৈ অসমত দুদিনীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ চাহ শ্ৰমিকক ভূমিৰ অধিকাৰ । ৪৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা।
Published : March 13, 2026 at 9:37 PM IST
গুৱাহাটী: দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে হাতত লোৱা পদক্ষেপৰ শুভাৰম্ভ কৰে । দুশ বছৰৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্যক সন্মান জনাই শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চাহ শ্ৰমিকক ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাৰ ৩.৫ লাখৰো অধিক পৰিয়ালক অসম চৰকাৰে ভূমিৰ পট্টা প্ৰদানৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰতিকুল বতৰৰ বাবে শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হয় । পুৱাৰে পৰা কোকৰাঝাৰত অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্রীৰ কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হয় । যাৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ হাচিমাৰাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ আহে । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই উষ্ম আদৰণি জনায় ।
বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রী মোদী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত আহি উপস্থিত হয় । কইনাধৰাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলী কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত আয়োজন কৰা বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে । লগতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলী কোকৰাঝাৰত ৪৫৭০ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । কইনাধৰাত প্ৰধানমন্ত্রীক সংগ দিয়ে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । ভাৰ্চুৱেলী কোকৰাঝাৰৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি মাৰি প্ৰধানমন্ত্রী মোদী উপস্থিত হয় খানাপাৰাৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত ।
চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলী পি এম কিষাণ আঁচনি, ৰে’ল প্ৰকল্প, কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, কামাখ্যা ৰ’পৱে’ প্ৰকল্প আৰু আন বহু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এই পৰ্যায়ত মুঠ প্ৰকল্পৰ ব্যয় হ’ব প্ৰায় ১৯,১৫৬ কোটি টকা ।
चाय समुदाय के परिवारों को असम सरकार सम्मान भी दे रही है और सहयोग भी।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 13, 2026
चाय समुदाय को जमीन का अधिकार मिलना एक ऐतिहासिक अन्याय का अंत है। #AssamWithModi pic.twitter.com/in95RhbKpq
ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে কয়, "মই অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ওচৰত ঋণী হৈ আছিলো । অসমত শ্ৰমিকে উৎপাদন কৰা চাহপাত গুজৰাটলৈ গৈছিল আৰু সেই চাহপাতেৰে মই চাহ বিক্ৰী কৰিছিলো । চাহ বিক্ৰী কৰি মই আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো । আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মই আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলো হয় । মা কামাখ্যাৰ কৃপাত মই চাহ শ্ৰমিকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পাৰিলো ।"
चाय बागान के मजदूरों का सम्मान करना मेरे लिए मानो अपना कर्ज उतारने जैसा है। - माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी#AssamWithModi pic.twitter.com/gz0IXC5xU9— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 13, 2026
মোৰ মৰমৰ গুৱাহাটীবাসী বুলি অসমীয়াতে সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "দেশৰ কৃষক আৰু অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে আজি এটা ডাঙৰ দিন । আজি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ২২ সংখ্যক কিস্তিৰ ১৮ হাজাৰ কোটি টকা দিয়া হৈছে । আনহাতে অসমৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক দিয়া হৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ । এটা ক্লিকতে আজি দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত এই আঁচনিৰ ধন দিয়া হ'ল । অসমৰো ১৯ লাখ কৃষকে প্ৰায় আঠ হাজাৰ কোটি টকা লাভ কৰিছে । বিশ্বৰ বিকশিত ৰাষ্ট্ৰৰ বাবেও এয়া সম্ভৱ নহয় । বিদেশত ভাৰতৰ এনে আঁচনিসমূহৰ বাবে মই প্ৰায়ে প্ৰশ্নৰ সন্মূখীন হও । ২০১৪ চনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দিনত কৃষকৰ মোবাইল আৰু বেংক একাউণ্ট নাছিল । কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰা এই আঁচনিখন আজি কৃষকৰ বাবে সামাজিক সুৰক্ষা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ দহ বছৰীয়া কাৰ্যকালত এম এছ পিৰ যোগেদি কৃষকক ৬.৫ লাখ কোটি টকা দিয়া হৈছিল । এন ডি এ চৰকাৰৰ দহ বছৰত ২০ লাখ কোটি টকা দিয়া হৈছে । এন ডি এ চৰকাৰে প্ৰতিটো সংকটৰ মোকাবিলা কৰি আহিছে । ক'ভিড আৰু যুদ্ধৰ সময়ত সাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । কৃষকৰ বাবে চৰকাৰে ১২ লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল । দেশৰ প্ৰতি যে কংগ্ৰেছ ইমানদাৰ নহয় সেই কথা কংগ্ৰেছে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে । আজি যুদ্ধৰ সময়ত কংগ্ৰেছে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে । মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি আছে । কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে ১৫ আগষ্টত লালকিল্লাত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দিয়া ভাষণটো শুনি চাব । সেই সময়ত নেহৰুৱে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত যুদ্ধ হোৱাৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷"
असम की चाय हमारी पहचान बनी, लेकिन कांग्रेस ने चाय बागान के श्रमिक भाई-बहनों को हमेशा प्रताड़ित किया। आज चाय समुदाय को जो सम्मान आदरणीय श्री @narendramodi जी ने दिया है, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।#AssamWithModi pic.twitter.com/Y5q3k89mzl— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 13, 2026
বিভিন্ন প্ৰকল্পৰে অসম প্ৰগতিৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমে দেশৰ সংকল্পক সিদ্ধিত পৰিণত কৰাৰ ভূমিকা লৈছে । ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ পৰিচয় হৈছে সুশাসন । সকলোৰে বিকাশ সাধনৰ বাবে কাম কৰে । বিশ্বত চাহৰ পৰিচয় দিয়া শ্ৰমিকসকলক এন ডি এ চৰকাৰে সন্মান দিয়াৰ লগতে সদায়ে সহযোগ কৰি আহিছে । কিন্তু কংগ্ৰেছে চাহ শ্ৰমিকসকলক গুৰুত্বই দিয়া নাছিল । কোনো সা-সুবিধা দিয়া নাছিল । আজি আমাৰ চৰকাৰে ভূমিৰ অধিকাৰ দিছে । ইয়াৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ টীমক ধন্যবাদ দিছো । বিজেপি চৰকাৰে এক ঐতিহাসিক অন্যায়ৰ অৱসান ঘটালে । এতিয়া চাহ শ্ৰমিকৰ পকীঘৰ পোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল । যাৰ বাবে আজি চাহ শ্ৰমিকসকলে কৈছে 'আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ’ ।’’
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "বৰ্তমান সময়ত পৰ্যটন কেৱল দৰ্শনীয় স্থান নহয়, ইয়াৰ লগত সংস্থাপন আৰু বিকাশ জড়িত আছে । ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ ওপৰত ক্ৰুজ পৰ্যটনৰ বিকাশ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত সংস্থাপনৰ বাট মুকলি হ'ব । পৰ্যটন বিকাশৰ ইঞ্জিন হ'ব । অসমৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ পশ্চিমবংগত দেখা গৈছে । পশ্চিমবংগৰ জনতাই এনে সুশাসন বিচাৰে । আমি বিচাৰো অসম দেশৰ মডেল ৰাজ্য হওক । ইয়াৰ বাবে সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব ।"
ভাৰ্চুৱেলী অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীসকলক উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "পি এম একতা মলত সকলো ৰাজ্যৰ সামগ্ৰী পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । যাতে একতা মলত দেশৰ একতাৰ দৰ্শন হয় ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে মাটিৰ পট্টা ল'বলৈ আহি এগৰাকী আদিবাসী মহিলাই প্ৰধানমন্ত্রীৰ চৰণ চুৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ওলোটাই মহিলাগৰাকীৰ চৰণ চুই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে ।
Correcting a historical injustice.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 13, 2026
Honouring the contributions of our tea garden community in building Assam, Adarniya @narendramodi ji handed over 28,000 land pattas to our Cha Shramiks, kicking off phased distribution to 3.5 lakh families in 800+ tea gardens.
The Tea garden…
অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "আজি অসমৰ বাবে গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ দিন । চাহ শ্ৰমিকক লৈ দেখা সপোন আজি বাস্তৱায়িত হ'ল । শ্ৰমিকসকলক আজি আমি মাটিৰ পট্টা দিবলৈ সক্ষম হ'লো । ৰাজ্যৰ ৩.৫ লাখ চাহ শ্ৰমিকক পৰ্যায়ক্ৰমে মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব । আজি আৰু কাইলৈ দুটা দিনত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমাক ৪৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ উপহাৰ দিব । আজি অসমত কোনেও কল্পনা নকৰা উন্নয়ন হৈছে । অসমীয়াই দেখা সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে মোদীৰ আশীৰ্বাদ আছে । এতিয়া আমাৰ বাবে নতুন সপোন দেখাৰ সময় । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমাক সপোন দেখাৰ শক্তি দিছে ।"
গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্রী অতুল বৰা, মন্ত্রী কেশৱ মহন্তকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ।
উল্লেখ্য যে আজি নিশাটো প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কটাব । শনিবাৰে পুৱা ১০ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ ৰাওনা হ’ব । শিলচৰত ২২ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ হাইৱে প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কৰিব প্ৰধানমন্ত্রীয়ে । আনহাতে শিলচৰত পুৱা ১১ বজাত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শনিবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ১ বজাত শিলচৰৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ উভতি যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।
চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে ভূমিৰ অধিকাৰ
অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিতকৰণৰ দিশত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত অসমৰ ৭০৭ খন চাহ বাগিচাত বাস কৰা ৩.৫ লাখৰো অধিক পৰিয়াললৈ ভূমি পট্টা প্রদান কাৰ্যসূচীৰ আজি শুভাৰম্ভ কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে প্ৰতীকী ৰূপত তিনিগৰাকী শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত ২০ খন জিলাৰ ১০৬ খন চাহ বাগিচাৰ পৰিয়ালে এই অধিকাৰ লাভ কৰিব ।
A range of important welfare and infrastructure initiatives are being launched from Guwahati, which will boost Assam’s growth and benefit people across the state.— Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2026
https://t.co/Bod2BIgvqY
পি এম কিষাণ আঁচনিৰ কিস্তি
আনহাতে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিতৰণ কৰে পি এম-কিষাণ আঁচনিৰ ২২সংখ্যক কিস্তি । দেশৰ ৯ কোটি ৩২ লাখ কৃষকক লাভান্বিত কৰা এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে অসমৰো ১৮ লাখ ৫৯ হাজাৰ কৃষক উপকৃত হৈছে ।
গুৱাহাটীৰ পি এম একতা মল
প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটীৰ বেতকুছিত স্থাপন কৰা ‘পি এম একতা মল’ । ইয়াত উপলব্ধ অসমৰ প্রতিখন জিলা তথা ভাৰতৰ প্রতিখন ৰাজ্যৰ দোকান আৰু ই এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ ভাৱনাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । এই বৃহৎ প্ৰকল্পই এক জিলা এক সামগ্ৰী, জি আই টেগযুক্ত সামগ্ৰী আৰু হস্তশিল্পৰ বাবে এখন উমৈহতীয়া বিপণন মঞ্চ প্ৰদান কৰিব তথা ইয়াত অসমৰ জিলাসমূহৰ উপৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু অতিৰিক্ত বাণিজ্যিক বিপণী, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খাদ্য-সম্ভাৰেৰে সমৃদ্ধ ফুড কোর্ট সংলগ্ন আছে । পি এম একতা মলৰ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে ২৯৮ কোটি টকা ৷
নদীকেন্দ্ৰিক আন্তঃগাঁথনি
আনহাতে ব্রহ্মপুত্রকেন্দ্রিক সংযোগ, বাণিজ্য আৰু সুযোগৰ নতুন যুগৰ শুভাৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ৫২৬ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন আৰু ভূমিপূজন কৰে । পাণ্ডু বন্দৰ চৌহদৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২৭ লৈ এলিভেটেড ৰোড, বিশ্বনাথ ঘাট আৰু নিমাতীত ক্রুজ টার্মিনেল তথা ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ আঞ্চলিক উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি আৰু আধাৰশিলা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কৰে ।
উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কামাখ্যা-চাৰলাপল্লী অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, গুৱাহাটী-নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছ আৰু নাৰেংগী-আগৰতলা এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল সেৱা ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰে । লগতে ২৫৬ কোটি টকা ব্যয়েৰে বাঁশবাড়ী ৰে’ল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা হয় ।
আনহাতে, অসমমালা ৩.০ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ ৩৪ খন জিলাত ৩৬ খন দলংসহ ৰাজপথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৩২১৭ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । লগতে বিটিচি এলেকাত ১১০১ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া চাৰিখন উৰণসেতু আৰু দুখন দলঙৰো ভূমি পূজন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । এই সকলো প্ৰকল্প মিলাই মুঠ ব্যয় হ’ব প্ৰায় ৪৫৭০ কোটি টকা ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰতিকুল বতৰ : কোকৰাঝাৰলৈ যাব নোৱাৰি গুৱাহাটীৰ পৰাই তিনিখনকৈ নতুন ৰে’ল মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে