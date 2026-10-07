২৫ বছৰ সেৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী-মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ শুভেচ্ছা

২৫ বছৰ সেৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী-মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ শুভেচ্ছা
বুধবাৰে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাবে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে...
Published : October 7, 2026 at 6:50 PM IST
হায়দৰাবাদ :পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে ৰে'লৱে ষ্টেচনত এসময়ত চাহ বিক্ৰী কৰাৰ যুৱকজন বৰ্তমান দেশৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেতা তথা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে বহু কষ্ট, ত্যাগ, পৰিশ্ৰমেৰে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাবে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷
আৰএছএছৰ পৰাই দেশ সেৱাৰ স্বাৰ্থত ১৯৮৭ চনত বিজেপিত অনুষ্ঠানিক যোগদানেৰে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ দলৰ বহু বিপদৰ সময়ত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল মোদীয়ে ৷ প্ৰায় দুটা দশক দলটোৰ সাধাৰণ কৰ্মী হৈ কাম কৰা মোদীয়ে ২০০১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷
প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি ২০০১ চনত মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিস্থিত হৈছিল ৷ ২০০১চনৰ পৰা একেৰাহে ২০১৪ চনলৈকে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত তেওঁ আছিল ৷ তাৰ পাছতে ২০১৪ চনত সৰ্বভাৰতীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ থমকি ৰবলগীয়া হোৱা নাই ৷
২০১৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এনডিএ সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী মনোনীত হৈছিল ৷
माँ भारती से प्रार्थना कर, असमवासियों के स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं से पवित्र सेवा ज्योति कलशों को आदरणीय @narendramodi जी के लिए आज रवाना किया। इन कलशों में असम की जनता की आस्था, स्नेह और सेवा का संकल्प समाहित है। https://t.co/m9dXgsS2hF— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 7, 2026
গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে ধাৰাবাহিকভাবে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে ২৫ বছৰ সেৱা উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে অসমটো সেৱা সংকল্প অভিযান পালন কৰিছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰ সেৱা উপলক্ষে কোনে কি ক'লে ?
25 Years | 1 Man | 1 Mission Desh Seva As Adarniya @narendramodi ji completes 25 years as Head of Govt-from Gujarat to Delhi, we celebrate his journey & take inspiration from his dedication to Maa Bharti, his vision for the country & compassion for the people. #25YearsOfSeva https://t.co/QWKYMOpJkO— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 7, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দ জ্ঞাপন কৰি এক্স যোগে কয়,"গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে আৰম্ভ কৰি দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা ২৫ বছৰে দেশসেৱাৰ প্ৰতি যি অটল নিষ্ঠা, দৃঢ় সংকল্প আৰু নেতৃত্বৰ পৰিচয় দিছে, সেয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তেওঁৰ ২৫ বছৰে দেশসেৱাৰ উপলক্ষে আৰম্ভ কৰা ‘সেৱা জ্যোতি কলহ যাত্ৰা’ই সেৱা, সংকল্প আৰু বিকশিত ভাৰতৰ এই বাৰ্তা অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈ কঢ়িয়াই নিব । এয়া এগৰাকী ভাৰত মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তানৰ ২৫ বছৰীয়া এক যাত্ৰাৰ উদযাপনৰ লগতে এক অক্লান্ত ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ গৌৰৱময় অধ্যায়ৰ স্মৰণ।"
25 साल - सेवा, संकल्प और सिद्धि के! 2001 में गुजरात से शुरू हुई ये यात्रा आज 140 करोड़ भारतवासियों के विश्वास की गाथा बन गई है। राष्ट्र प्रथम के मंत्र से संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने वाले प्रधानसेवक को नमन! 🙏 #25YearsOfSeva https://t.co/oaiBAKhF46— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) October 7, 2026
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমত কয়,"চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ অভিনন্দ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া বৰ্ণিল জনসেৱা, সংকল্প আৰু সমৰ্পণৰ যাত্ৰাৰ বাবে বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্পৰে আজি জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কলহ যাত্ৰীৰ শোভাযাত্ৰাত আৰম্ভ হৈছে ।"
মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকাই এক্স যোগে কয়,"শাসন নহয় সেৱা, ক্ষমতা নহয় ৰাষ্ট্ৰনিৰ্মাণত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ জনবিশ্বাস আৰু নিৰন্তৰ ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ ঐতিহাসিক ২৫ বছৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই যাত্ৰাই আজি দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ আস্থা অৰ্জন কৰি এক যুগান্তকাৰী অধ্যায়ত উপনীত হৈছে ।"
7 अक्टूबर 2001 - 7 अक्टूबर 2026 : राष्ट्रसेवा, सुशासन और जनविश्वास के 25 गौरवशाली वर्ष 🇮🇳 गुजरात के मुख्यमंत्री पद से लेकर देश के 'प्रधानसेवक' तक - आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की यह यात्रा राजनीति को 'राष्ट्रनीति' में रूपांतरित करने की अप्रतिम साधना है। अंतरिक्ष से लेकर खेल तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक - हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का परचम लहराते हुए आपने नए भारत को वैश्विक पटल पर 'विश्वगुरु' के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वहीं, दशकों तक उपेक्षित रहे असम और पूर्वोत्तर को 'अष्टलक्ष्मी' का गौरव देकर देश के विकास का प्रमुख इंजन बनाने का श्रेय भी आपके दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। इस ऐतिहासिक रजत जयंती के अवसर पर असम की समस्त जनता की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि-कोटि शुभकामनाएँ। माँ कामाख्या से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा की मंगलकामना करता हूँ🙏 #25YearsOfSeva— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 7, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দৃঢ় সংকল্পৰে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বমঞ্চত 'বিশ্বগুৰু'ৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ সমান্তৰালকৈ এসময়ৰ অৱহেলিত অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক 'অষ্টলক্ষ্মী'ৰূপে দেশৰ বিকাশৰ মূল চালিকাশক্তি কৰি তোলাৰ আঁৰত আছে তেখেতৰ একনিষ্ঠ দূৰদৰ্শিতা । যাৰ বাবে আমি তেখেতলৈ চিৰকৃতজ্ঞ ..."
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এক্স কয়,"গুজৰাটৰ পৰা দিল্লীলৈ-২৫ বছৰীয়া সুশাসনৰ এক জীয়া দস্তাবেজ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া ৰাজহুৱা জীৱন এক তপস্যাৰত মানৱদৰদী কৰ্মযোগীৰ একান্ত কৰ্তব্যনিষ্ঠ সাধনাৰ জীয়া দস্তাবেজ । ২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লোৱা মোদীয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ২৫ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সু-স্বাস্থ্য কামনা কৰিলো..."
Today marks 25 years of Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s journey as the head of a government, beginning with his oath as Gujarat’s Chief Minister in 2001. A quarter century dedicated to public service is a significant milestone. We salute the commitment to public life and the enduring spirit of Seva that has defined this remarkable journey.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 7, 2026
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এক্সত কয়,"আজীৱন শিক্ষণ হৈছে ব্যক্তিগত বিকাশ, পেছাগত উন্নতি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ গোটেই জীৱন জ্ঞান আৰু দক্ষতা আহৰণ কৰি যোৱাৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া । আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ২৫ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ তেওঁলৈ অভিনন্দ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷"
আজীৱন শিক্ষণ হৈছে ব্যক্তিগত বিকাশ, পেছাগত উন্নতি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ গোটেই জীৱন জ্ঞান আৰু দক্ষতা আহৰণ কৰি যোৱাৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত @narendramodi ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ঐতিহাসিক ভাষণত আজীৱন শিকি যোৱাৰ নিজস্ব সাধনাৰ কথা উল্লেখ কৰি সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে। #SevaSankalpAbhiyan #SevaJyotiKalashYatra #25YearsOfSeva @BJP4DhemajiDist— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) October 7, 2026
মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এক্সত কয়,"একেৰাহে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে জনসেৱাৰ ২৫টা গৌৰৱোজ্জ্বল বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো । ২৫ বছৰীয়া এই দীঘলীয়া যাত্ৰা হৈছে দেশসেৱা, জনকল্যাণ আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ এক অনন্য নিদৰ্শন । এনডিএৰ সহযোগী দল হিচাপে অগপৰ তৰফৰপৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো..."
I extend my heartfelt congratulations and best wishes to Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji on completing 25 glorious years of public service as Chief Minister and Prime Minister. This remarkable journey is a testament to his unwavering dedication to nation-building, public welfare and service to the people. From Gujarat to leading the nation with the resolve of a ‘Viksit Bharat’, his leadership has inspired a new confidence across the country. With special emphasis on Assam and the Northeast, his transformative initiatives have opened new avenues of opportunity and development for the region. On behalf of Asom Gana Parishad (AGP), an NDA partner, I express my profound gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for his remarkable journey of dedicated public service. #25YearsOfSeva— Atul Bora (@ATULBORA2) October 7, 2026
মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কয়,"আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাইজৰ সেৱাত ২৫টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ শুভক্ষণত তেওঁলৈ শুভাশীষ জ্ঞাপন কৰিছো ৷ লগতে প্ৰভু ভগৱন্তই তেখেতক আৰু অধিক জনসেৱা কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰক তাৰে কামনা কৰিছো ।"
As Hon’ble PM Shri Narendra Modi Ji completes 25 years in public service, the ‘Viksit Bharat Sankalp Sabha – Seva Jyoti Kalash Yatra’ was held in Golaghat today with enthusiastic public participation. His inspiring address on the vision of a Viksit Bharat further strengthened our resolve to serve the nation. My heartfelt wishes to PM Modi Ji. May the Almighty bless him with strength for continued public service. #25YearsOfSeva #ViksitBharat @narendramodi @NitinNabin @himantabiswa @DilipSaikia4Bjp @BJP4Assam— Ajanta Neog (@AjantaNeog) October 7, 2026
মন্ত্ৰী আৰু শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: অসমত বিৰল প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়াল : লোহিত-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলীত আশাৰ ছবি