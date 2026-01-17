প্ৰধানমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত দহ সহস্ৰাধিক শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে বাগুৰুম্বা নৃত্য : ইতিহাস ৰচিলে বাগুৰুম্বা নৃত্যই

প্ৰধানমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত দহ সহস্ৰাধিক শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে বাগুৰুম্বা নৃত্য : ইতিহাস ৰচিলে বাগুৰুম্বা নৃত্যই
বড়ো গাভৰুৰ লয়লাসত সজীৱ হৈ পৰিল সৰুসজাই । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপভোগ কৰিলে বাগুৰুম্বা নৃত্য । পুৱাই কলিয়াবৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকী ।
গুৱাহাটী : ইতিহাস ৰচিলে বড়ো লোক-সংস্কৃতিৰ অনন্য উপাদান বাগুৰুম্বা নৃত্যই । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে বাগুৰুম্বা নৃত্য ।
অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা 'বাগুৰুম্বা দহৌ' শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰা বাগুৰুম্বা নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰিল গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প । খ্ৰাম, চিফুঙৰ সুললিত ধ্বনিত উথপথপ হৈ পৰিল সমগ্ৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ চৌহদ ।
We are blessed to host Adarniya Shri @narendramodi Ji at the #BagurumbaDwhou programme in Guwahati.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 17, 2026
True to the spirit of our rich Bodo culture, it was an honour to felicitate him with a portrait of Bodofa Upendranath Brahma, Aronai and a Serja. pic.twitter.com/UC3ePVHnT5
Delighted to experience the Bagurumba Dwhou programme in Guwahati. It beautifully reflects the vibrancy of the Bodo culture.— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026
https://t.co/elJCFygk2d
দখনা, আৰণাই পৰিহিত বড়ো গাভৰুৰ লয়লাস নৃত্যভংগীত সজীৱ হৈ উঠিল সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্রীড়া প্রকল্প । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল সৰুসজাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত উপস্থিত অগণন দৰ্শক ।
What an honour to accompany Adarniya @narendramodi ji as he took a lap and encouraged the over 10,000 #BagurumbaDwhou participants. pic.twitter.com/EKTgJYIjFY— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 17, 2026
Joining Adarniya @narendramodi ji at the #BagurumbaDwhou event in Guwahati. https://t.co/EeL6fYWJab— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 17, 2026
১০ হাজাৰৰো অধিক যুৱক-যুৱতীয়ে পৰিৱেশন কৰা এই অভিনৱ অনুষ্ঠানে ৰচিলে ইতিহাস তথা গঢ়িলে অভিলেখ । বিহু আৰু ঝুমুৰৰ পাছত এইবাৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল বাগুৰুম্বা নৃত্য ।
मानगोनां नरेन्द्र मोदी नोंथांखौ आसामाव बरायबाय 🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 17, 2026
Delighted to welcome Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji at Guwahati Airport. pic.twitter.com/VB6V6GX5QV
Adarniya @narendramodi ji is making his way to the #BagurumbaDwhou amidst a colourful roadshow.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 17, 2026
📍 Guwahati pic.twitter.com/XYnanzmVHe
বড়ো জনগোষ্ঠীৰ চহকী কৃষ্টি-সংস্কৃতি মহিমামণ্ডিত হ'ল অনন্য স্বীকৃতিৰে । ১০ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে খ্ৰাম, ছেৰজা, ছিফুং, জথা আৰু জাপশ্ৰিঙৰ তালে তালে এক অপৰূপ দৃষ্টিনন্দন শৈলীৰে বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে আপ্লুত কৰে ।
বাগুৰুম্বা নাচত ব্যৱহৃত বাদ্য যেনে খ্ৰাম, চেৰজা, চিফৌং, জথা, জাপশ্ৰীং আদিৰ লগতে বড়ো চিখলাসকলে পৰিধান কৰা দখোনা, ৰেগেৰেগাং জোমগ্ৰা, আৰণাই, গছলা, চন্দ্ৰহালা মালা, ফুলকুৰি খেৰা, আসাম গথা আদি সাজপাৰ আৰু আ-অলংকাৰ আদিয়ে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো উদ্ভাসিত কৰি তোলে ।
From violence to peace, Assam has come a long way and every Indian is proud of its growth. I thank everyone in Assam for giving us the opportunity to serve you and bring peace and development to Assam: Adarniya @narendramodi ji pic.twitter.com/arTMpgnrq2— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 17, 2026
উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে সৰুসজাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত বিশেষভাৱে সজাই তোলা আকৰ্ষণীয় এখন বিশেষ বাহনত উঠি প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে সকলোৰে সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠানত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পন কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক মুখ্যমন্ত্রীয়ে সম্বৰ্ধনা জনায় ।
অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সকলোকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই কয়, "মোৰ সৌভাগ্য যে অসমৰ সংস্কৃতি ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুবিধা পাই আহিছো । মই অসমলৈ যিমান আহিছো পূৰ্বে কোনো প্ৰধানমন্ত্রী অহা নাই । অসমৰ কলা-সংস্কৃতিয়ে বিশাল মঞ্চ পোৱাটো আমি বিচাৰো । অসমৰ কলা-সংস্কৃতিত অদ্ভুত আনন্দ আছে । বড়ো সমাজৰ পৰিচয় বাগুৰুম্বা নৃত্য । বাগুৰুম্বা কেৱল এটা উৎসৱ নহয় বড়ো পৰম্পৰাক সন্মান দিয়া, মহান ব্যক্তিসকলক স্মৰণ কৰা । বড়ো সমাজৰ মহান ব্যক্তিসকলে সমাজ সংস্কাৰৰ বাবে কাম কৰিছে । মই সকলো মহান ব্যক্তিক সেৱা জনাইছো ।"
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "বিজেপিয়ে অসমৰ সংস্কৃতিক ভাৰতৰ গৌৰৱ জ্ঞান কৰে । অসমৰ ইতিহাসৰ দ্বাৰাহে ভাৰতৰ ইতিহাস সম্পূৰ্ণ হয় । বড়োসকলৰ বাথৌ পূজাক মান্যতা দিয়া হৈছে । ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে । বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ সকলো গৌৰৱৰ সন্মান কৰাটো সৌভাগ্য জ্ঞান কৰে । আজি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পূণ্যতিথি । আজিৰ দিনটোত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ।"
অসমৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ তথা পৰিস্থিতিৰ কথা সদৰি কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "এটা সময় আছিল যেতিয়া অসমত ৰক্তপাত হৈছিল । এতিয়া সেই অসমত সংস্কৃতিৰ বাতাৱৰণ । গুলীৰ শব্দৰ ঠাইত চিফুঙৰ শব্দ । আজি বাগুৰুম্বা নৃত্যৰ ভব্য আয়োজন । অসমৰ এই পৰিৱৰ্তন দেশবাসীৰ বাবে গৰ্ব । অসমৰ বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে মোক বিশ্বাস কৰিছে । সেই বিশ্বাস ৰাখি ডাৱল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে কাম কৰি আহিছে । বড়ো শান্তি চুক্তিৰ পাছত আস্থা বৃদ্ধি পোৱাত বহু যুৱক-যুৱতী মুখ্য ধাৰালৈ আহিল । শিক্ষা আৰু বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল । শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল । অসমৰ যুৱশক্তিয়ে শান্তিৰ যি ৰাস্তা লৈছে তাক আমি উজ্বল ভৱিষ্যতলৈ লৈ যাম । শান্তি চুক্তিৰ পাছত বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে । বিজেপি চৰকাৰ প্ৰয়াসৰ ফলাফল আজি সকলোৰে সন্মুখত । খেলৰ ক্ষেত্রতো আগুৱাই গৈছে বড়ো সমাজৰ যুৱক-যুৱতী । নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিছে ।"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমৰ কলা-সংস্কৃতিৰ সন্মান কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে ভাল নাপায় । এই কংগ্ৰেছ দলে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন দিওতে বিৰোধ কৰিছিল । কংগ্ৰেছৰ নেতাই অসমত হোৱা ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । আজিও মই ডিঙিত অসমৰ স্বাভিমানৰ গামোচা লৈ থাকিলে কংগ্ৰেছে উপলুঙা কৰে । দশক দশক ধৰি কংগ্ৰেছৰ বাবে অসম দেশৰ মূলসূঁতিৰ পৰা আঁতৰত আছিল । নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে অসমক অস্থিৰ কৰি ৰাখিছিল । কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিলে । সদায়ে অসমক উপেক্ষা কৰিলে । বড়োলেণ্ডৰ কথা কেতিয়াও নুশুনিলে । কংগ্ৰেছে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিলে । কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশৰ সুবিধা কৰি দিলে । কংগ্ৰেছে ভোট বেংকৰ বাবৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাল পায় । কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমত অনুপ্ৰৱেশ বৃদ্ধি পালে । আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা অসমৰ ভূমি উদ্ধাৰ কৰিছে । কংগ্ৰেছে অসমক সদায়ে সমস্যাৰ মাজত ৰাখিলে । এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পাপ খণ্ডনৰ কাম বিজেপিয়ে কৰি আছে । বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । বিজেপি চৰকাৰে অসম আৰু দিল্লীৰ দূৰত্ব হ্ৰাস কৰিলে ।" প্ৰধানমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে সমাজ শিপাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিলে ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বাগুৰুম্বা নৃত্যই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে বাগুৰুম্বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছে । আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন । বাগুৰুম্বা নৃত্যক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস । আজি প্ৰধানমন্ত্রী আমাৰ মাজত আছে । বিজেপিৰ দিনত বড়ো চুক্তি আৰু শান্তি চুক্তি হৈছিল । আজি বিটিচি প্ৰগতিৰ দিশত আগুৱাই গৈছে । প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
উপস্থিত সকলোৱে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক সম্ভাষণ জনায় । অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে ।
লোকাৰণ্য হৈ পৰা অনুষ্ঠানটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মুখত দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে বাগুৰুম্বা নৃত্য । ৰাজ্যৰ ২৩খন জিলাৰ ৮১টা বিধানসভা সমষ্টিৰ দহ হাজাৰৰো অধিক নাচনী-বাদ্যযন্ত্রীয়ে অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰে । বাগুৰুম্বা নৃত্যত অসমৰ উপৰি নেপাল, নাগালেণ্ড আৰু পশ্চিমবংগৰ শিল্পীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানৰ শেষত সৰুসজাইত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় লেজাৰ শ্ব’ আৰু ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ ।
উল্লেখ্য যে, অসম ভ্ৰমণৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী । বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উষ্ম আদৰণি জনায় ।
বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক বিপুলভাৱে আদৰণি জনায় । বিমান বন্দৰৰ পৰা ধীৰ গতিৰে সৰুসজাইলৈ আহে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশাল কনভয় । পথৰ দুয়োকাষে হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীক দূৰৈৰ পৰাই সম্ভাষণ জনায় ।
আনহাতে ৰাজ্যৰ বাৰেবৰণীয়া কলা-সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনেৰে ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীক আদৰণি জনোৱা হয় । সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে উপভোগ কৰে বাগুৰুম্বা নৃত্য । নিশাটো প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কইনাধৰাৰ অতিথিশালতে কটাব ।
দেওবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰাৰ পৰা কলিয়াবৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । দিনৰ ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশ ল'ব । এই ৰাজহুৱা সভাতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কলিয়াবৰৰ পৰা বোকাখাটলৈ ৩৪.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিকল্প পথ হিচাপে এখন ফ্লাই অভাৰ তথা এলিভেটেড ক'ৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।
একেটা অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অসমৰ পৰা আৰু দুখন ট্ৰেইনৰ ফ্লেগ অ'ফ কৰিব । ইয়াৰে এখন ৰে'ল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লক্ষ্ণৌ লৈ যাব আৰু আনখন নতুন ট্ৰেইন গুৱাহাটীৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ যাব । এই দুখন ট্ৰেইনৰ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কলিয়াবৰৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্লেগ অ'ফ কৰিব ।
কলিয়াবৰৰ অনুষ্ঠান সামৰি দিনৰ ১২.১৫ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী কলিয়াবৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰলৈ আহিব । দিনৰ ১ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ।