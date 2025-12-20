বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰথমবাৰলৈ উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ বশিষ্ঠত হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা সাজু ।
Published : December 20, 2025 at 4:12 PM IST
গুৱাহাটী: দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । শনিবাৰ আবেলি দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী লৈ অসমত আহি উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী । এই ভ্ৰমণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত থকা ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়তো উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ বশিষ্ঠত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা । বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰথমবাৰলৈ উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী । ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ কাৰ্যকালত আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুটাকৈ কাৰ্যকাল আছিল যদিও বৰ্তমানলৈ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ নজিৰ নাছিল ।
আজি ইতিহাস সৃষ্টি কৰি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । বিয়লি প্ৰায় পাঁচ বজাত বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিব । ইয়াক লৈ এতিয়া দলটোৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ । ইতিমধ্যে নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো । ভিন্নৰঙী লাইটেৰে পোহৰাই তুলিবলৈ সাজু বাজপেয়ী ভৱন ।
ইয়াৰ উপৰি যোৱা নিশা ৯ বজাত বিমানযোগে অসমত উপস্থিত হয় নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপৰি উপস্থিত থাকিব নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা । প্ৰায় ৪০ মিনিট সময় বাজপেয়ী ভৱনত কটোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । ইফালে, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ আদৰি আনিবলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈ ৰোড শ্ব' য'ত প্ৰায় এক লাখ লোকে ৰাস্তাৰ দুয়োফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণি জনাব ।
ইতিমধ্যে সৰুসজাইৰ পৰা বশিষ্ঠ চাৰিআলিলৈ প্ৰায় ৪ কিঃমিঃ জোৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা । লগতে নিৰাপত্তাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়,"প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাম ।"